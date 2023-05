Díky za 27 let! Slavná punkrocková kapela Sum 41 končí, rozloučí se novou deskou a koncerty

Pamatujete si na Fat Lip? Nebo The Hell Song? Možná jste si ujížděli spíše na In Too Deep, potažmo se uklidňovali na Pieces. Nebo to totálně rozbalili na Over My Head (Better Off Dead). Všechny tyto názvy ale mají jedno společné – stojí za nimi Sum 41, jedna z nejzásadnějších kapel, která na přelomu tisíciletí spolu s Green Day a Blink-182 určovala tón tehdejšího punk rocku. Teď ovšem přichází její konec.

Sum 41 na sociálních sítích oznámili, že se rozpadají, a poděkovali všem fanouškům za dvacet sedm let aktivního působení na hudební scéně, během kterého dokázali rozšířit žánr alternativního rocku s nádechem punku, popu, ale i metalu nebo rapu nejen do všech mobilních telefonů dospívajících dětí. Důvod rozpadu oficiálně nekomunikují, slíbili však, že dokončí připravovanou desku a odjedou turné.

„Vystupovat jako Sum 41 nám od roku 1996 přineslo ty nejlepší okamžiky našich životů. Jsme navždy vděční našim starým i novým fanouškům, kteří nás podporovali ve všech směrech. Je těžké vyjádřit lásku a úctu, kterou k vám všem chováme, a chtěli jsme, aby to zaznělo nejdříve od nás. Sum 41 se rozpadají,“ napsala kapela pod taktovkou zpěváka a hlavního kytaristy Derycka Whibleyho na Twitter.

Nové, v pořadí osmé studiové dvojalbum s názvem Heaven and Hell by mělo vyjít v průběhu roku, bližší informace si ale členové Sum 41 zatím nechávají pro sebe. Spolu s ním pak odjedou i poslední světové turné, o kterém se taktéž příliš mnoho neví. Pro české fanoušky může být důležité i to, že by kvůli ohlášenému rozpadu neměl být ohrožen červnový koncert v Brně na Výstavišti, který zároveň bude i oficiální afterparty festivalu Rock for People.

Oznámení o konci Sum 41 přišlo na den přesně o dvacet dva let později, co původem kanadská hudební formace vyrukovala s debutovou deskou All Killer No Filler, která ji posadila vedle hegemonů tehdejší punkrockové scény, Green Day a Blink-182 (kteří mimo jiné už v září přijedou v plné sestavě do Prahy). Právě toto album představilo světu velké hity jako Fat Lip nebo In Too Deep. I díky nim dostal projekt platinu a přední příčky ve světových žebříčcích.

I přes mnohdy nevybíravé texty, kvůli kterým se Sum 41 dostávalo do menších kontroverzí s veřejností, začala kapela růst do velkých rozměrů. O rok později vydala druhou desku Does This Look Infected? s hlavní skladbou Still Waiting, která jen potvrdila, že o partu, jež se v roce 1996 přejmenovala ze Supernovy na Sum 41 podle 41. dne jejich letního (summer) turné, je ve světě zájem.

V roce 2004 vydali Sum 41 svůj dosud komerčně nejúspěšnější projekt Chuck, na který o tři roky později navázala velmi dobře přijatá – a žebříčky okupující – deska Underclass Hero, která jej v úspěšnosti překonala. Oproti tomu Screaming Bloody Murder, páté album od Sum 41 z roku 2011, dostalo smíšené reakce. V roce 2016 přišla deska 13 Voices, na ni už kritici nahlíželi o něco pozitivněji.

Jejich poslední album Order in Decline vyšlo v roce 2019 – a byť neobsahuje tak velké hity jako úvodní desky, dočkalo se také vřelého přijetí od veřejnosti i kritiků. S celou svou diskografií Sum 41 objeli svět a vyprodávali koncerty. V srdcích zarytých punkrockových fanoušků měli totiž vždy své místo – a jinak tomu patrně nebude ani teď, po rozpadu, který oficiálně „vstoupí v platnost“ po odjetí zmíněného turné.