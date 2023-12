Šumavský úspěch. Marmelády od Jozefíny Růžičkové jí i britská královská rodina, ovocem to ale nekončí

Uložit 0

Na začátku nebylo nic, jen spontánní myšlenka dělat džemy a marmelády. V průběhu let se však podnikatelka Jozefína Růžičková se svými ovocnými počiny dostala až na stůl britské královské rodiny. Nadto její marmelády a džemy pravidelně získávají mezinárodní ocenění, většinu práce přitom Růžičková stále zastane sama. „Pořád vařím v otevřeném hrnci, jen je o něco větší než na začátku,“ říká pro CzechCrunch.

Jozefína Růžičková je nepochybně nejznámější výrobkyní marmelád z Česka. Už od šumavských začátků svého podnikání sklízela jedno ocenění za druhým. První byly citrusové marmelády, které poslala do Velké Británie do soutěže The World’s Original Marmalade Awards, kde v kategorii „domácí“ získala dvojici bronzových medailí.

„Z dnešního pohledu jsou pro mě dvě bronzové medaile spíše úsměvné, ale tehdy mě to neuvěřitelně nakoplo a řekla jsem si, že je to možná moje cesta a něco, čemu bych se mohla ‚chvíli‘ věnovat. Koupila jsem si s velkou slávou větší značkový hrnec na marmelády, nechala vytvořit e-shop a nabídla své džemy místnímu farmářskému obchůdku,“ vzpomíná Růžičková.

Úspěšná marmeládová kariéra přitom začala tak, že se Jozefína Růžičková odstěhovala z města za svým tehdejším manželem, když se jim narodil první syn. Stále si držela projekty pro svého zaměstnavatele, velkou nadnárodní firmu. Až na mateřské s druhým synem se ale začala dívat po něčem, co by mohla dělat v Pošumaví, aby mohla trávit více času s dětmi.

Foto: Rose Garden Před nedávnem dostala značka Rose Garden nový design

Původně se chtěla specializovat spíše na citrusové marmelády, jenže když zjistila, že v okolí jejího bydliště se tradičně pěstují zejména peckoviny, řekla si, že začne vyrábět produkty i z nich. Nabídku tak rozšířily české višně, švestky nebo černé třešně, které následně putovaly do zahraničních soutěží, zejména na gastronomické Oscary známé jako Great Taste a na The World’s Original Marmalade Awards.

„V roce 2017 jsem získala nejvyšší ocenění v obou soutěžích: takzvané dvojité zlato v ‚mistrovství světa‘ ve vaření citrusových marmelád za červený pomeranč se šípkem a také tři hvězdičky v Great Taste za fíkovo-hruškový džem s bílým rumem,“ přibližuje Růžičková. Její marmelády se i díky úspěchu na zmíněném mistrovství dostaly do hledáčku prestižního obchodu Fortnum & Mason, který je známý tím, že zásobuje zbožím britskou královskou rodinu.

„V roce 2017 si vybrali hned dvě moje marmelády, což není vůbec běžné, většinou si vyberou od jednoho výrobce jeden druh. U mě to tehdy byl červený pomeranč se šípkem a druhá byla klementinka. Letos jsem krátce po oznámení výsledků soutěže opět obdržela e-mail s žádostí o prodej mého červeného pomeranče s rakytníkem u nich v obchodě. Paní z nákupního oddělení mi následně i vyfotila moje marmelády vystavené u nich v obchodě,“ vypráví s nadšením podnikatelka.

Marmelády si porotce i nákupčí opakovaně získávají především tím, že jsou výrazně ovocné a méně sladké. Růžičková je stále vaří v otevřeném hrnci, nikoli v kotli, konzistenci tak ladí v malých kastrolech, aby každá sklenička byla přesně taková, jakou ji chce mít. Výrobky mají navíc příjemně „krémovou“ konzistenci, jelikož pečlivě dávkuje množství cukru a citrusového pektinu. Vůbec nejkrémovější je pak díky malému množství pektinu šípkový džem.

Jozefína Růžičková vzpomíná, že v úplných začátcích vyřídila jen pár objednávek měsíčně a dodávala do dvou místních malých obchodů, v prvním roce tak vyrobila asi sto kusů džemů a marmelád. K obrovskému skoku došlo až v roce 2017 – za celý rok poté prodala odhadem asi 12 až 14 tisíc skleniček džemu. Nyní jsou čísla podstatně nižší, i tak je ale vidět zvýšený zájem o produkty v e-shopu, zejména pak v předvánočním období.

Foto: Rose Garden Pomeranč s rakytníkem se dostal až do prestižního obchodu Fortnum & Mason

Nové příchutě podnikatelka podle svých slov přidává z různých důvodů. „Fíkovo-hruškový džem s bílým rumem oceněný třemi hvězdičkami v Great Taste vznikl z touhy mít v nabídce fíkový džem. U čisté verze mi ale vadilo velké množství semínek. Přidala jsem proto úžasné hrušky svařené od místního pěstitele z chelčicko-lhenické ovocnářské oblasti. A trochu zemité chuti fíků jsem se zbavila pomocí voňavého rumu,“ vysvětluje.

Postupně ale sortiment rozšířila i o další produkty, což dělá tak trochu spontánně. Na žádost jedné velkoobchodní zákaznice přidala nakládané hříbky, kvůli nimž si udělala zkoušku ze znalosti hub. Stejně tak i nakládané okurky začala prodávat až na dotaz a použila na ně rodinný recept, který po ubrání kyselosti, na niž nejsou ve Velké Británii zvyklí, získal hvězdičku Great Taste. „A chilli džem? ‚Uvař něco i z těch chilli papriček, urodilo se nám jich moc,‘ řekla máma,“ směje se Růžičková. Marmelády a džemy jsou ale stále hlavním stavebním kamenem její značky.