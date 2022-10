Super Mario skočí do filmu. Slavný instalatér zachraňuje Houbové království a láká prvním trailerem

Jedna z nejikoničtějších postaviček videoherní historie z obrazovek počítačů a herních konzolí přeskočí na plátna. Instalatér Mario, který své jméno propůjčil stejnojmenné sérii (nejen) plošinovkových skákaček a všichni jeho známí parťáci i protivníci se už příští rok představí v animovaném filmu The Super Mario Bros. Movie. Právě vydaný trailer ukazuje, že snímek by mohl být stejně kouzelně zábavný jako původní hry.

Práce instalatéra nejspíš není něco, co byste si spojili s krásně barevným a veselým animovaným filmem. Jedna výjimka tu však přece jen je. Mario, slavný italský instalatér z jedné z nejúspěšnějších videoherních značek na světě od japonské společnosti Nintendo. Prvně se postavička z představivosti slavného designéra Šigeru Mijamota zhmotnila už ve hře Donkey Kong v roce 1981, o dva roky později už své jméno propůjčila plošinovce Mario Bros. A následně desítkám dalších. Nyní, po velice dlouhé době, opět zamíří do kin ve snímku studia Universal Pictures.

Film The Super Mario Bros. Movie se představuje krátkým trailerem, který vás podobně jako instalatérské bratry Maria a Luigiho vtáhne do magického Houbového království. Jenže kouzelná země je v ohrožení, ukrutný želvoidní (přesněji koopa) zloduch Bowser na ni vytáhl se svými pohůnky, a dokonce zajal princeznu Peach. Mario s obdobně oknírovaným bráchou musí skočit do akce. Zápletka možná jednoduchá, ale hráčům dobře známá. A navíc podle ukázky vtipně zpracovaná.

Znalce hry potěší skutečnost, že na filmu se coby producent bude podílet i sám Šigeru Mijamoto, tvůrce Maria i dalších kultovních her a jejich hrdinů. Filmoví fandové pak ocení obsazení snímku. Mariovi propůjčí hlas Chris Pratt, hvězda Strážců galaxie nebo nových Jurských parků. (Charles Martinet, jehož hlasem Mario mluví ve videohrách, si ve filmu má střihnout menší roli jako pěkné pomrknutí směrem k fanouškům hry.)

Vládkyni Houbového království, princeznu Peach, namluví Anya Taylor-Joy známá z šachového hitu Netflixu Dámský gambit. Záporák Bowser promluví hlasem multifunkčního muzikanta, herce a komika Jacka Blacka a Charlie Day se zhostí role Luigiho. Kromě těchto nejznámějších jmen se diváci můžou těšit i na další oblíbené postavičky. Dojde tak i na Donkey Konga.

Universal Pictures snímek, jenž má vyjít začátkem dubna příštího roku, produkují ve spolupráci s animátory ze studia Illumination, které diváci budou znát především jako tvůrce série Já, padouch a Mimoňů. Na filmu se samozřejmě podílí i samotné Nintendo, japonský herní gigant přitom dlouhé roky odolával námluvám filmařských firem o adaptaci svých děl. The Super Mario Bros. Movie totiž nebude prvním pokusem o natočení mariovských příhod. Jeden přišel už v roce 1993.

Vzhledem k bez přehánění legendárnímu statusu Maria v popkultuře může někoho napadnout, že vydání nového filmového zpracování hopsajícího kníratého instalatéra po třiceti letech od předchozího pokusu je až překvapivě dlouhá doba. Jenže tehdejší spojení kinematografie a videohry bylo tak traumatické, že čekání na opravdu kvalitní produkci se nelze divit.

Pokus z roku 1993 totiž nadělal víc škody než užitku. Snímek Super Mario Bros. se vydal odvážnou cestou hrané adaptace (předcházel mu ještě o sedm let starší animák), dokonce byl prvním filmem s živými herci na motivy videohry. Jenže v kinech propadl, u většiny fanoušků také a představitel hlavní role Bob Hoskins z něj musí mít špatné spaní snad dodnes.

Hoskins film dokonce označil za „to nejhorší, co kdy natočil“, „noční můru“ a „největší zklamání“ svého života. Spolu s Johnem Leguizamem, jenž ztvárnil Luigiho, je natáčení údajně dohnalo k pravidelnému posilňování alkoholem, které výsledku taktéž nepomohlo. Nutno však dodat, že film sklízel i pochvaly například za zvláštní efekty a v dekádách po premiéře nabral v očích oddanějších diváků na o něco vyšší oblíbenosti, dokonce se dočkal i neoficiální rozšířené verze využívající nepoužité záběry.

Tuhle epizodu však už v Nintendu můžou považovat za nepříjemnost ztracenou dávno v minulosti. Před třemi lety totiž na filmový neúspěch pomohlo zapomenout vcelku povedené zpracování jiné slavné nintendovské značky. Film Pokémon: Detektiv Pikachu sice nebyl přímo oscarový, ale ukázal, že i hraná a velkorozpočtová adaptace může sklidit komerční úspěch i příjemné přijetí publika.

V době pokémoní premiéry mimochodem už probíhala první jednání i o mariovském filmu, následně si Nintendo pláclo s Universal Pictures i Illumination a natáčení se tak v roce 2020 rozjelo. I proto The Super Mario Bros. Movie dorazí do kin už zakrátko, premiéra ve Spojených státech je naplánována na 7. dubna.