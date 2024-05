Superschopnost hodně vydělat se zasekla. Marvel mění strategii, bude točit méně filmů i seriálů

Uložit 0

Ačkoliv šlo vždy primárně o nenáročnou zábavu a žádné velké umění, nový film Marvelu obvykle představoval významnou kulturní událost, na niž se těšily miliony lidí. V posledních letech ale nadšení i samotný zájem opadly, jak se na plátna kin a na obrazovky hrnuly další a další superhrdinské tituly. Co s tím? Nad tím v Disney intenzivně přemýšlejí už nějakou dobu a došli k nečekanému závěru: že totiž větší poptávka bývá po nedostatkovém zboží.

Poslední dobou, kdy se často skloňovala idea „únavy ze superhrdinů“, jsme v praxi sledovali spíše opak této rovnice. Loni se do kin vydaly tři filmy a na obrazovky tři seriály Marvelu, předloni také, v roce 2021 to byly dokonce čtyři filmy a pět seriálů. Skutečnými hity se stalo možná čtyři nebo pět titulů, ostatní měly problém ze vstupenek do kin zaplatit svoje blockbusterové rozpočty a udržet publikum u obrazovek.

Loňská produkce byla v těchto ohledech dosud nejslabší. Ant-Man a Wasp: Quantumania měl otevřít novou éru marvelovského univerza (MCU), kritici ho ale nešetřili a příjem z kin jen stěží pokryl rozpočet. Marvels pak sice nabídli sympatické postavy a zábavné momenty, málokdo si ale snímek vůbec pamatuje – málokdo ho totiž viděl. Když Disney vidělo, že blockbuster s rozpočtem čtvrt miliardy dolarů po čtyřech týdnech prodal vstupenky jen za 200 milionů, rozhodlo se jeho vedení další čísla radši nezveřejňovat.

To samozřejmě nebyl jediný problém, se kterým se tvorba Marvelu potýkala a potýká – výrazným způsobem neklesla jen návštěvnost a sledovanost, ale také průměrná hodnocení většiny titulů. Tím, jak vznikaly relativně rychle a musely zapadat do čím dál tím rozsáhlejšího univerza, vzrostla jejich uniformita. Nebo se naopak snaha o ozvláštnění vymkla kontrole.

Foto: Falcon Chris Hemsworth ve filmu Thor: Láska jako hrom

Právě to se stalo například u posledního Thora s podtitulem Láska jako hrom. Film Taiky Waititiho se svým odlehčeným rázem snažil navázat na defacto komediální Thor: Ragnarok, zatímco ten ale diváky pozitivně překvapil, Láska jako hrom svým humorem spíše otravovala.

Představitel titulní role Chris Hemsworth za to do značné míry viní sám sebe. V nedávném rozhovoru pro magazín Vanity Fair řekl, že se při natáčení neustále srovnával s ostatními herci a myslel, že jejich role jsou zajímavější. „Nechal jsem se strhnout improvizací a bláznivými nápady a stal se parodií sebe sama. Nevyšlo mi to,“ poznamenal herec.

Poslední Thor, podobně jako jiné projekty Disneyho z poslední doby, navíc trpěl nedotaženými vizuálními efekty, což bylo také spojené s rychlostí produkce a snahou ušetřit.

Prezident Marvel Studios Louis D’Esposito v novém rozhovoru pro magazín Empire chyby přiznal také. „Možná, když toho děláte příliš, trochu věci rozředíte. To už ale dělat nebudeme. Poučili jsme se,“ řekl. Dodal, že v určitém smyslu problémy studiu i pomohly: „Kdybychom prostě zůstali na vrcholu, bylo by to to nejhorší, co by se nám mohlo stát. Trochu jsme upadli a sebevědomě se vracíme.“

První vlaštovkou má být Deadpool & Wolverine, který na velká plátna po šesti a sedmi letech vrátí jedny z nejoblíbenějších superhrdinů. Disney oba převzalo od studia 20th Century Fox, jež před časem koupilo, a slibuje zachování všeho, co na nich mají fanoušci rádi. Zároveň je zapojí do velkého příběhu MCU. Hlavně jde ale o jediný projekt Marvelu, který letos vyrazí do kin.

Letošní relativní absence novinek z MCU nepřetrvá, frekvence vydávání nových projektů se ale má výrazně snížit. D’Esposito plánuje, že v dalších letech do kin budou za rok mířit dva až tři filmy a jeden nebo dva seriály na streamovací službu Disney+.

Foto: Falcon Ryan Reynolds a Hugh Jackman ve filmu Deadpool & Wolverine

Něco podobného nedávno řekl generální ředitel Disney Bob Iger. „Pomalu snížíme objem produkce a budeme mířit na asi dva seriály ročně místo čtyř a místo třeba čtyř filmů za rok budeme vydávat dva, maximálně tři,“ prozradil v posledním hovoru s investory.

Prosté snížení počtu projektů samo o sobě samozřejmě pro obnovení zájmu diváků nestačí, ještě důležitější bude jejich kvalita. Rozdělení pozornosti mezi méně titulů nicméně může vedení Marvel Studios významně pomoci udržet perspektivu a dát více prostoru kreativitě. Pokud se tak nestane, Disney by mohlo přijít o svou nejsilnější značku.