Supersport made in Czechia. Praga představila svou kapesní raketu určenou na silnice

Když se řekne Praga, mnozí si představí nádherné veterány, které za první republiky vozily hvězdy stříbrného plátna na premiéry jejich filmů. Dnes však pod tímto jménem vznikají přísně moderní vozy, které by se ve své jeskyni nebál parkovat ani sám Batman. Ostatně nejnovější počin firmy Praga-Export, jak se dnes dědic odkazu staré Pragovky nazývá, nabízí výkon minimálně 710 koňských sil a vzhled, který prozrazuje, že tohle auto je stvořeno pro rychlost.

Je z karbonu, jeho srdcem je motor z Nissanu GT-R a již brzy s ním bude možné brázdit i české silnice. Přesně takový je model Bohema od společnosti Praga. Ta je znovuzrozením legendární automobilky, na jejíž odkaz ovšem nenavazuje opulentními limuzínami, jak bylo u Pragy zvykem, ale motokárami a závodními speciály určenými na okruh.

Nyní se však Praga rozhodla vytvořit český supersport, se kterým půjde vyjet i na silnice. Již při prvním pohledu je jasné, že rychlosti se zde podřizuje úplně vše, byť lze do vozu naložit i menší bagáž, pro kterou bylo vyhrazeno 100 litrů prostoru na bocích vozu. Tohle auto je zkrátka relativně malou, ale zatraceně rychlou raketou, kterou pohání kupředu přeplňovaný šestiválec původně vyvinutý pro model GT-R od Nissanu. Ten navíc inženýři upraví tak, aby dokonale odpovídal požadavkům vozu i nových majitelů.

Motor dokáže poskytnout výkon 710 koňských sil. Kdo by však měl zájem, lze jej přeladit až na neortodoxních 1000 koní. Celý vůz váží necelou tunu, a to i díky karbonovému šasi a karoserii. Praga prozatím neupřesnila přesné schopnosti auta, ale je jasné, že tak brutální výkon spolu s nízkou hmotností bude znamenat skutečnou dynamiku. Hovoří se o akceleraci z nuly na 100 km/h pod 3,5 sekundy, přičemž maximální rychlost by měla atakovat 305 km/h.

Foto: Praga Design se maximálně podřizuje rychlosti

„Jsem absolutně nadšený z toho, co dokáže Bohema na okruhu a jak se chová v běžném provozu na silnici. Jde to úplně hladce a bez nutnosti jakéhokoliv přenastavování, což je výjimečné,“ nešetří chválou na adresu vozu Romaine Grosjean, bývalý závodník F1 a jezdec IndyCaru. „V jednu chvíli si na silnici užíváte plynulou jízdu, bavíte se se spolujezdcem a auto přitom ,žehlí‘ nerovnosti jakoby nic. Vše naprosto v klidu. Najednou se ocitnete na okruhu, všechno se rázem změní a vy auto tlačíte na samou hranu výkonu a sbíráte jeden rychlejší čas na kolo za druhým,“ dodává Grosjean.

Právě legenda F1 byla jedním z testovacích jezdců, kteří pomáhali společnosti ladit vůz k dokonalosti. Kromě něj se na jejím vývoji podílel také český automobilový jezdec Josef Král či Ben Collins, který dříve působil coby Stig v pořadu Top Gear.

Praga myslela i na komfort posádky. Ta v interiéru najde karbonové díly čalouněné alcantarou. Jezdci zde navíc nesedí přímo vedle sebe, přičemž by do sebe kvůli malým rozměrům kokpitu mohli narážet rameny, ale sedadlo spolujezdce je lehce posunuto za řidiče. Oba přitom sedí ve sportovní pozici, kdy si může jezdec ještě sedadlo, volant i pedály nastavit do dokonale odpovídající pozice.

Na volantu se nachází digitální displej, na kterém jezdec vidí rychlost, zařazený rychlostní stupeň, teplotu oleje a chladicí kapaliny, kontrolky a také zvolený jízdní režim. Těch vůz nabídne hned několik a řidič si je bude vybírat skrze manuální otočný volič nad displejem. Na volantu však bude fyzických tlačítek více.

Foto: Praga Jezdci mají uvnitř i přes stísněné prostory dostatek pohodlí

Skrze další ovládací prvky na palubní desce půjde také ovládat launch control pro co nejlepší odpich, parkovací brzdu či dokonce aktivaci vestavěného hasicího přístroje, což je detail, který v klasickém osobním autě jen tak nenajdete. To platí i o panelu nad hlavou, na kterém se ovládá klimatizace. Nechybí ani odpružený držák mobilního telefonu a několik USB-C portů.

Bohema v současné chvíli ještě není zcela dokončena, nicméně hotovo by mělo být v první polovině příštího roku. Praga již nyní přijímá předobjednávky a jedná také s potenciálními obchodními partnery v Austrálii, Německu, Hongkongu, Japonsku, USA, Velké Británii a dalších zemích. Právě Anglie se stává novým domovem značky, která zde již získala pro vůz plnou silniční způsobilost a v budoucnu zde vybuduje své globální centrum.

Přesto by se výroba Bohemy, která bude probíhat ručně, měla odehrávat v Česku. Série však bude přísně limitovaná. V příštím roce by mělo být vyrobeno maximálně deset kusů, přičemž v následujících letech bude produkce omezena na 20 aut ročně. Ceny jednotlivých kusů by se měly lišit v závislosti na specifikaci, nicméně začínat budou nad hranicí 30 milionů korun.