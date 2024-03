Práce s moderními formáty? Média už to pochopila. U influencerů vidím spoustu chyb, říká Petr Král

Uložit 0

Mikýř je fenomén českého internetu, a proto když odletěl na ostrov, najednou právě vysílaná reality show Survivor dostala nový náboj. A stejně tak i sám youtuber a autor pořadu Mikýřova úžasná pouť internetem si zajistil nové publikum. Udělal ale správný krok? „Upřímně nevím, jestli si uvědomuje, jak mu to může uškodit,“ říká Petr Král, který se na poli online a influencer marketingu pohybuje tolik let, že dokázal odhadnout jedny z největších trendů na sociálních sítích. Nejen o nich mluví v podcastu Vojty Žižky, do kterého přišel i jeho o dvanáct let mladší bratr Jiří Král.

Petr Král nebyl nikdy moc vidět, jeho vliv na český marketing je ale zásadní. Podílel se na vzniku jednoho z nejstarších tuzemských e-shopů Vltava.cz, budoval značku Mall.cz a stál u zrodu a růstu youtubové kariéry svého bratra Jirky, jednoho z předních influencerů. Teď pozornost vkládá zejména do své agentury Socialpark, přes kterou pomáhá firmám se sociálními sítěmi. Ruku v ruce s tím jde i jeho schopnost sledovat, co právě letí a jak se bude scéna vyvíjet.

„Marketing jako takový se měnit nebude, principy jsou pořád stejné. Když ale přijde řeč na marketing na sociálních sítích, tam se to vyvíjí extrémně rychle. Je důležité se adaptovat, příliš dlouho o tom nepřemýšlet. Jakmile přijde nový nástroj nebo sociální síť, tak do toho prostě skočit a vyzkoušet je. Vnímám ale, že stále budou v kurzu krátká videa,“ popisuje Král a odkazuje hlavně na videa o pár minutách, která jsou čím dál populárnější na TikToku a Instagramu.

Všímá si ovšem postupného návratu obliby i delších videí, typicky rozhovorů. Doba dvacetiminutových vlogů, kdy tvůrci mapují své dny, je podle Petra Krále už u konce, protože k pochopení konceptu dnes stačí desítky vteřin, ale pokud mají i hodinové rozhovory (či podcasty) potřebnou hodnotu, lidé u nich svůj čas stráví. Zejména na YouTube. „Petr Mára a další odvedli skvělou práci, že na YouTube přivedli starší publikum. Často ty delší rozhovory slouží jako kulisa, podobně jako kdysi televize,“ říká.

Velké téma je i adaptace českých médií na aktuální trendy, respektive často omílaná debata o tom, jestli dnes stačí pouze text, nebo je potřeba obsah doplňovat o modernější formáty. „Jestli médiím zvoní hrana? Pokud to bereme jako konzumaci textu versus video, tak ano, všechna média to ale zároveň velmi dobře pochopila, takže přicházejí se svými vlastními formáty. Třeba audio přepisem zanořeným v textu nebo podcastem. Neznám asi jediné médium, které by nemělo vlastní podcast,“ říká Král.

V souvislosti s médii se skloňuje i pojem influencerství, tedy zapojení známých osobností, které si svá jména vybudovala zejména na sociálních sítích, do celkového mediálního dění. Má to ale své mouchy. „A těch je spousta – většinou se to točí okolo reality shows, které lidem generují okamžitou pozornost. Často jsou ti lidé nezodpovědní, nemají co předat,“ poznamenává Král.

Aniž by byl příliš konkrétní, narážel na populární reality show Survivor, kterou nyní vysílá televize Nova. Právě v jejím kontextu před nedávnem napsal Král tweet, ve kterém zpochybnil, jestli účast baviče a influencera Martina Mikysky alias Mikýře je skutečně správným marketingovým tahem. Jinak řečeno: jestli mu nějak pomůže a naopak mu neublíží. „Možná jsem jediný, kdo si to myslí,“ říká.

„Ten tweet byl myšlen spíš tak, že nevím, jak moc si uvědomuje, že mu to může ublížit. Zapochyboval jsem hlavně z důvodu, že jeho show je skvělá v tom, že má dokonalý střih a dramaturgii na pozadí. A vím o něm, že není dobrý improvizátor, musí mít vše dopředu dobře nachystané. Znám účastníky, kteří tam byli předtím, a vím, co to s nimi udělalo,“ popisuje Král s tím, že často je účastník vyobrazován tak, jak chce dramaturg dané show. A to nemusí být v dobrém světle.

Zajímá vás, v čem je podle Petra Krále v dnešní době důležitý osobní branding? Jak jeho bratr Jiří, který se do podcastu také připojil, vnímá svou první spolupráci? A kolik peněz mu vydělalo YouTube? Jak je napadlo, že rozjedou vlastní marketingovou agenturu? Nebo jak investují? Celý rozhovor si můžete poslechnout na Patreonu Vojty Žižky.