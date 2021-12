Jen si to představte: máte zboží, na které je tak dlouhá čekací listina, že noví zájemci ho dostanou až za 10 let. A když s ním někdo odchází z obchodu, jeho cena je automaticky trojnásobná, než jakou za něj oficiálně zaplatil. Co s tím? Přece ho přestanete vyrábět. Tedy pokud jste luxusní švýcarské hodinářství Patek Philippe a štve vás, že celý svět šílí po modelu Nautilus s referenčním číslem 5711 a zapomíná se na ty ostatní.

Ženevský výrobce fungující od roku 1851 se vždycky pyšnil drahými, luxusními společenskými hodinkami. V roce 1976 ale pod tlakem rozmachu quartzových strojků a po úspěchu konkurentů z Audemars Piguet uvedl na trh sice luxusní, ale současně sportovní hodinky s názvem Nautilus. Byly z oceli a jejich designér Gerald Gent se při návrhu inspiroval údajně okénky křižníků.

Buď jak buď, modely Nautilus, Royal Oak od Audemars Piguet a vybrané rolexky se staly novou, velmi populární kategorií luxusních sportovních hodinek. Hlavně u Nautilů, jejichž inovovaná verze s označením 5711 přišla na trh v roce 2006, se ale úspěch i s pomocí sociálních sítí překlopil do mánie.

Patek Philippe Nautilus ref. 5711, Tiffany & Co. edice Foto: Patek Philippe

„Je kolem nich takový blázinec, pane bože! Nemůžeme přece jedny hodinky vysunout na špičku naší pyramidy,“ vysvětlil v New York Times letos na jaře Thierry Stern, šéf Patek Philippe, proč společnost s modelem Nautilus ref. 5711 končí. Došla jí prý trpělivost, vždyť firma ročně vyrobí 60 tisíc hodinek, má 140 modelů, ale všechny jako by zajímal jen Nautilus 5711 (existuje dalších 26 variant, které zůstávají v nabídce).

„Chystáme ale vítězné kolečko. Bude závěrečné překvapení a nepůjde o výprodej zbytků. Určitě se nedostane na všechny, kteří je měli objednané, ale uděláme maximum,“ slíbil Stern v rozhovoru, který později prestižní hodinkářský web Hodinkee (jde o americké médium, které se inspirovalo česko-slovenským slovem hodinky) označil jako „blockbuster“, tedy trhák.

A teď už je jasné, co oním finálním překvapením bude – Patek Philippe se dohodl se slavným americkým šperkařským domem Tiffany & Co. a představují speciální edici 170 kusů Nautilus Ref. 5711. Mají pro Tiffany typické azurové zabarvení ciferníku a budou v prodeji jen ve třech prodejnách této sítě v New Yorku, v Los Angeles a v San Francisku. Kdo je získá, je čistě na Tiffany & Co., oficiální cena je 52 635 dolarů, tedy zhruba 1,2 milionu korun.

„Pořád nechápu, co se změnilo, proč se z nich stal takový hit. Určitě ale nechceme být firmou jednoho produktu. Proto jsme rozhodli, že s nimi skončíme,“ zopakoval nyní Stern pro stanici CNBC. A dodal, že limitovanou edici s Tiffany & Co. bere i jako určitou formu gratulace. Komu? Přece francouzskému koncernu LVMH, který legendární Tiffany koupil za necelých 16 miliard dolarů. „Je to takový můj malý dárek, abych řekl gratuluji,“ uvedl Stern.

Patek Philippe a Tiffany pojí dlouhodobé partnerství, obě firmy spolupracují 170 let, tedy od založení švýcarského hodinářství (Tiffany je o 14 let starší). I to je motivem luxusní edice na rozloučenou, na zadní straně hodinek je napsáno „Tiffany & Co. – Patek Philippe 1851–2021“.

Navíc jeden kus modravých Nautilů se do žádného obchodu nedostane a půjde na aukci, která proběhne 11. prosince. Vydražené peníze půjdou na podporu neziskové organizace The Nature Conservancy, což byla volba zakladatele holdingu LVMH a třetího nejbohatšího muže světa Bernarda Arnaulta. Na kolik se cena vyšplhá? V diskuzi na webu Hodinkee padl odhad pět milionů dolarů, tedy přes 110 milionů korun…

Hodinky Audemars Piguet Royak Oak Foto: Patek Philippe

Hodinky jako nedostatkové zboží souvisí s širším děním na trzích. Jak rostou ceny akcií, komodit i kryptoměn a zároveň stoupá nejistota s tím, jaké dopady bude mít zvyšující se inflace a nové mutace koronaviru, investiční alternativy, jako jsou hodinky, stoupají na ceně. V případě modelů jako Nautilus 5711 nebo Royal Oak od Audemars Piguet je situace umocněná jejich dlouhodobým nedostatkem.

Špičkoví švýcarští výrobci tvrdí, že nemohou vyrábět víc, aniž by nešla dolů kvalita. Patek Philippe ročně vyrobí 60 tisíc hodinek, největší ze švýcarských klasiků Rolex pak zhruba 800 tisíc. Taková čísla společnosti vykazují už řadu let – držet nabídku záměrně napjatou je samozřejmě i jejich obchodní strategií, jak čelit tlaku výrobců chytrých hodinek, jako jsou Garmin, Apple či Samsung.