Svět už nebude takový jako dřív. Mercedes třídy G přichází v plně elektrické verzi za 5 milionů

Mercedes-Benz třídy G patří mezi ikonické automobily, které zná v podstatě každý. Je to nejen díky jeho perfektním offroadovým vlastnostem, ale také tím, že se za 50 let své existence v podstatě vůbec nezměnil, co se vzhledu týče. A to ani při příchodu zcela nové generace v minulém roce, která však „géčku“ dala tu nejvytříbenější automobilovou techniku současnosti. Již tehdy bylo v podstatě jasné, že se tento tradiční spalovák představí i v čistě elektrické verzi. A tento den právě nastal.

Historie vozu Mercedes-Benz třídy G začíná na přelomu 70. a 80. let minulého století. Od té doby se z něj stalo synonymum nezdolnosti a schopností projet téměř jakýmkoliv terénem. Postupem let probíhala jeho technická evoluce, která se však týkala především pohonů a technologií. Vzhled se měnil jen minimálně, a tak je dnes Mercedes třídy G unikátem, který spojuje staré s novým.

Na první pohled vypadá trochu oldschool a jeho mladistvou duši prozrazují snad jen kulaté přední LED světlomety, uvnitř se však ukrývá skutečné 21. století. Řidič je hýčkán moderními technologiemi v podobě velkých displejů spojených do jednoho celku, prémiovými materiály, vytuněným audiosystémem a řadou digitálních prvků.

Samotná konstrukce vozu je tradiční a stojí na žebřinovém rámu, ten však nese celou řadu moderních řešení. Podvozek má již ve standardu adaptivní tlumiče, přítomno je nezávislé zavěšení kol, elektronicky ovládaný diferenciál a mnoho dalších vychytávek. Ty si notují s motorovými jednotkami vybavenými mild-hybridní technologií, jejichž výkon startuje u verze G 450d na 387 koních a u vrcholné verze AMG G 63 dosahuje až 587 koní, díky čemuž vůz funguje dokonale v terénu i na dálnici.

Tradice v elektrické verzi

Nyní však Mercedes přichází s možná největší revolucí třídy G v historii. Představil totiž její čistě elektrickou verzi, která rozhodně svým spalovacími příbuznými ostudu nedělá. O jejím příchodu se mluví od roku 2021, kdy Mercedes představil koncept EQG. A ten nyní přichází v sériové verzi pojmenované Mercedes-Benz G 580 s technologií EQ.

V ní nabízí čtveřici nezávislých elektromotorů s kombinovaným výkonem 579 koní, kdy každý disponuje vlastní dvourychlostní převodovkou. V praxi to znamená, že vůz může v terénu přenášet točivý moment na kterékoliv z kol v nízkém převodovém stupni. Zároveň je díky tomu schopen toho, co Mercedes nazývá G-Turn, tedy vychýlit pravá a levá kola v opačném směru a díky tomu se otočit doslova na pětníku.

Elektrické „Géčko“ by mělo být schopné šplhat do vrchů v úhlu až 45°, udržet boční rovnováhu na svahu o sklonu až 35° a brodit se vodou o hloubce až 85 centimetrů. Ke zvládání svízelných situací využívá i technologii tzv. průhledné kapoty. Ta pracuje s kamerou umístěnou na přídi vozu a obraz posílá na displej do kabiny. Tuto technologii jsme si na vlastní kůži osahali u Fordu Bronco a umí být skutečně užitečná.

Pokud se vůz dostane na asfalt je schopen rychlit z 0 na 100 km/h za 4,6 sekundy a uhánět rychlostí až 180 km/h. Konkrétní čísla týkající se dojezdu Mercedes neřekl, ovšem 116 kWh baterie elektrické verze třídy G může na jedno nabití nabídnout odhadem okolo 470 kilometrů. Baterii by pak mělo být možné z 10 na 80 % kapacity nabít výkonem 200 kW za 32 minut.

Elektrické Géčko bude nabízeno ve výbavě Edition One, což znamená přítomnost spousty exklusivních interiérových i exteriérových prvků. Design elektrické verze se klasicky drží tradičních hranatých tvarů, ke kterým přibylo pár decentních aerodynamických prvků. Maska chladiče si ponechala jen několik průduchů a jinak byla zaslepena. Celá je lemována LED linkou, nicméně zákazníci mohou sáhnout i po mřížce z klasické spalovací verze, se kterou ale o světelné rámování přijdou.

Finální vzhled vozu si jde díky programu Manufacture přizpůsobit co možná nejvíce ku obrazu svému. S elektrickou verzí se tak například nabízí i možnost vyměnit standardní rezervu umístěnou na pátých dveřích za schránku, ve které se ukrývají nabíjecí kabely.

Mercedes zatím neprozradil konkrétní částku, za kterou bude toto všechno svým zákazníkům nabízet. Naznačil však, že by se elektrické verze „Géčka“ měla pohybovat na úrovni verze G 63, jejíž cena začíná lehce nad hranicí 5 milionů korun.