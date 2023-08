Syn Steva Jobse vystupuje ze stínu. Zakládá fond na léčbu rakoviny, už v něm má miliardy

Když byl na střední, vzal ho otec na důležitou schůzku na Havaji, aby poznal, jaké to je být v jedné místnosti s těmi nejbystřejšími lidmi z technologického sektoru. A také aby pochopil, jak se dělají složitá rozhodnutí. „Za dva dny tady se naučíš víc než za dva roky na obchodní škole,“ řekl Steve Jobs svému synovi, který teď vystupuje ze stínu a rozjíždí fond, z něhož bude podporovat nové metody léčby rakoviny.

Steve Jobs, jeden z největších vizionářů moderních technologických dějin a spoluzakladatel společnosti Apple, měl čtyři děti, z toho jednoho kluka. Tím je Reed Jobs, o němž toho v médiích dosud moc nezaznělo. Odmala ale chtěl být lékařem – a když jeho otec v roce 2011 podlehl vzácné rakovině slinivky, studoval na Stanfordově univerzitě, na níž měl mimo jiné dlouholetý šéf Applu jednu ze svých nejznámějších přednášek.

Jobsova smrt Reeda zasáhla natolik, že od studia oboru zaměřeného na onkologii odstoupil a začal se věnovat historii s důrazem na politiku šíření jaderných zbraní, v níž dosáhl magisterského titulu. Pak se ale k medicíně vrátil – nastoupil do organizace Emerson Collective, kterou založila jeho matka Laurene, a vedl její zdravotnickou divizi, která investovala do startupů z oboru a zajišťovala granty laboratořím.

Sám tvrdil, že nikdy nechtěl být investorem, když ale pochopil, jak velký vliv mohou mít peníze na vývoj nejen ve vědě, změnil názor. Po nasbíraných zkušenostech se rozhodl rozjet vlastní venture kapitálový fond coby spin-off z Emerson Collective. Jmenuje se Yosemite (podle národního parku, kde měli jeho rodiče svatbu) a jeho cílem je investovat do startupů, které přicházejí s novými metodami léčby rakoviny.

„Nikdy jsem nechtěl být venture kapitalistou, ale uvědomil jsem si, že když něco skutečně inkubujete a dáváte dohromady, můžete mít obrovský vliv na to, jaká aktiva jsou součástí, jakým směrem se to bude ubírat a jaké bude vědecké zaměření,“ řekl Reed Jobs pro The New York Times. Jeho nový fond bude navíc působit poměrně netradičně. Svým způsobem bude mít dvě tváře – jednu byznysovou, druhou dárcovskou.

Yosemite má fungovat jako klasická firma, ale zároveň bude spravovat dárcovský fond. V podstatě bude nadací, která spravuje dary dárců, a má v plánu poskytovat také granty vědcům. Tato kombinace má podle Reedových slov „vytvářet příznivý cyklus pro inovace“, protože vědci budou dostávat granty bez závazků, ale mnozí z nich se – jakmile začnou svůj výzkum komercializovat – mohou na fond obrátit právě pro investici.

Konceptu fondu věří i někteří renomovaní investoři, kteří se postarali o to, že Yosemite může od začátku operovat s kapitálem ve výši 200 milionů dolarů, tedy s částkou téměř 4,5 miliardy korun. Peníze získal jak od jednotlivců, například od amerického investora a někdejšího úspěšného obchodního zástupce Intelu Johna Doerra, tak od institucí jako MIT nebo Memorial Sloan Kettering Cancer Center.