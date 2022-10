Tabu prolomeno, NASA oficiálně začíná studovat UFO. Zatím ale povrchně a s mravenčím rozpočtem

Dlouhé desítky let to bylo téma, které se objevovalo jen v populární kultuře. Z pojmu UFO, neboli zkratky Unidentified flying object, což se do češtiny překládá jako Neidentifikovaný létající předmět, se ale stal po druhé světové válce fenomén. Proto mnozí začali ve vší vážnosti přemýšlet nad otázkou, jestli Zemi skutečně navštěvují mimozemské formy života.

Převážné mlčení úřadů v této otázce vytvořilo živnou půdu pro nejednu konspirační teorii. Naprosté tabu to bylo ještě donedávna i pro americkou vesmírnou agenturu NASA – zkrátka proto, že nevěřila, že je nutné se tímto obskurním a vědecky nepodloženým tématem zabývat. Teď ale startuje první, byť malá studie, která to má změnit.

NASA zdůrazňuje, že nemá žádné důkazy o formách mimozemského života, které by se na Zemi objevily – a touto studií nechce jejich existenci ani naznačovat. Ostatně místo zprofanované zkratky UFO používá UAP pro Unidentified aerial phenomena, což lze přeložit jako Neidentifikované letecké jevy.

Přesto ale ustanovila šestnáctičlennou skupinu vědců, astronomů, expertů na umělou inteligenci i bývalých astronautů, kteří by měli v příštích devíti měsících alespoň prozkoumat, na základě jakých dat by se fenomén dal dále zkoumat.

Na jejich činnost vyčlenil úřad relativně hubených 100 tisíc dolarů (2,5 milionu korun), což je vedle raket, sond a marsovských vozítek za miliardy kapka v moři. Ačkoliv na projektu bude spolupracovat i prestižní astrofyzik David Spergel z Princeton University, není jisté, co přesně by mělo být výsledkem studie. NASA nicméně slíbila, že koncem jara příštího roku závěry zpřístupní veřejnosti.

„Zkoumání neznámého ve vesmíru je základem naší práce v NASA. Porozumění údajům, které máme k dispozici v souvislosti s neidentifikovanými leteckými jevy (UAP), je zásadní pro to, abychom mohli vyvodit vědecké závěry o dění v naší atmosféře. Data jsou jazykem vědců a umožňují vysvětlit nevysvětlitelné,“ řekl Thomas Zurbuchen, zástupce Ředitelství vědeckých misí v ústředí NASA ve Washingtonu.

Ačkoliv se totiž za posledních osmdesát let objevila celá řada fotografií, která naznačuje přítomnost nevysvětlitelného, NASA zdůrazňuje, že dat je velmi málo na to, aby se z nich v tuto chvíli daly vyvodit jakékoliv vědecké závěry.

Nejedná se o první americkou studii svého druhu. NASA pokračuje ve snahách, které už loni nastínilo i americké ministerstvo obrany, když zveřejnilo dlouho očekávaný report o UFO. Obsahoval mimo jiné přímá svědectví vojenských letců, zveřejnil několik videí z údajných pozorování UFO a jeho závěr zněl, že většina takto zdokumentovaných incidentů nebyla způsobena žádnou známou pokročilou vojenskou technologií.

Spíš než k vojenským technologiím se tak střízlivější vysvětlení obrací směrem k různorodým fyzikálním jevům, takzvané fata morganě, halucinacím nebo prostým chybám optiky. Po loni zveřejněném reportu nicméně i tak americká média věnovala tématu znovu značný prostor a téma se tak po desítkách let pod rouškou konspirací vrací do veřejného diskurzu. Jak moc se na něm bude podílet veřejně i NASA, se dozvíme po skončení aktuální studie.