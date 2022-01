Jmenuje se Amy a ne každý ji uvidíme stejně. Její podoba je totiž poněkud rozostřená. Ona má však o lidech velmi konkrétní představu. Tak konkrétní, že jim dokáže poradit, jak se svojí osobností pracovat, kde jsou jejich silné stránky, a kde naopak přitlačit. Platforma Talk2Amy z dílny tuzemské společnosti Mongata využívá pro psychologické rozbory trochu nezvykle umělou inteligenci. A začala proto zajímat i firmy.

Těch otázek je mnoho – a Amy mě instruovala, abych se snažila vybírat spíš krajní hodnoty. Zatímco přemýšlím, jestli třeba vím, jak zvládat věci, kroutí se Amy v rohu obrazovky. Čeká, až celý dotazník vyplním. Je schválně potichu, prý aby mě nerušila. Ale občas se u ní objeví bublina, která vysvětluje, jak mám vnímat některé pojmy. Co si představit pod slovem liberální. Nebo jak pochopit vlastní autonomii.

Amy nosí džíny nebo sukni a triko a má mahagonové vlasy. Ovšem do obličeje jí neuvidíte. „Chceme, aby pomáhala skutečným lidem, a ne aby si sama hrála na člověka,“ vysvětluje Martin Rücker, zakladatel a šéf společnosti Mongata a platformy Talk2Amy. Amy nemá zkrátka strhávat pozornost na sebe. „Skutečný 3D model Amy je samozřejmě mnohem detailnější, než v platformě používáme,“ doplňuje Rücker.

Je to zvláštní zážitek

Amy je umělá inteligence. Ostatně, když mluví, má strojový hlas. Jejím úkolem je pomoct porozumět lidské osobnosti. Má znalosti zhruba sedmi psychologů a učila se od tisícovky lidí. Obraz osobnosti vytváří podle rozhovorů, které s ní vedete. Tedy, představte si spíš dotazníky a testy. Čím víc jich s Amy zpracujete, tím přesnější výsledky budou.

Nicméně říct, že platforma využívá jen umělou inteligenci, by ji ochudilo. Pořízení osobnostních dat do modelů je otázka statistiky. Práce s nimi zas zahrnuje další matematické modely. „Máme hluboké neuronové sítě a technologie od Microsoftu a Googlu. Data používáme k dalšímu rozvoji,“ popisuje Rücker.

Projekt Talk2Amy stojí na umělé inteligenci

Sám s Amy mluvil mnohokrát. Ptám se tedy, jestli se mu výsledky líbily. „Možná bych se soustředil na to, že to vychází,“ usmívá se. Vysvětluje, že běžná populace, včetně něj, nemá úplně strukturovaný náhled na to, jak vypadá lidská osobnost. „Když jsem poprvé viděl svůj vlastní výsledek, byl jsem překvapený, jak strukturovaná je. Už jen ten pohled je zajímavý. Je to zvláštní zážitek,“ dodává.

Amy ale není jen o zážitku, laikům má pomoct se svou osobností pracovat. „Samozřejmě, také s psychology, které máme v týmu, konzultuji některé z věcí, které mi vyšly. Ale je to dlouhá cesta,“ doplňuje s úsměvem Rücker.

Tento člověk stres nezvládne

S Amy můžete komunikovat podobně jako se skutečnou osobou, včetně nezávazného rozhovoru. Pokud se ovšem nedržíte připravených linek a budete zkoušet vlastní dotazy, dost možná vám nebude rozumět.

Popis osobnosti se ale linií drží. Takto si ji u ní nechala ukázat už víc než tisícovka lidí. Velká část z nich v rámci testování, ale firemní zákazníci přibývají.

Amy třeba pomáhá posuzovat schopnost nově nabíraných lidí pracovat na odděleních typu ARO nebo JIP v Nemocnici Havlíčkův Brod. Pomáhá mimo jiné určit, jak by v budoucnu mohli zvládat stres. Je dostupná ve firmách skupiny Unipetrol, kde pomáhá s náborem a vzděláváním. Pracuje ve společnosti Top Vision, která poskytuje firemní kurzy. Nebo v agentuře firemního vzdělávání Akord OT.

Využívá ji také několik psychologů, personalistů nebo třeba jeden z úřadů Ministerstva pro místní rozvoj. A u dalších je ve zkušebním provozu – v oblasti e-commerce, přepravy a logistiky nebo v jedné ze zdravotních pojišťoven. Pražská Mongata do vývoje platformy dala už asi deset milionů korun. Firma se zároveň dostala do programu pro startupy společnosti Microsoft.

Chtěl jsem vědět, jak věci dělat

Martina Rückera napadlo spojit svět neuronových sítí a psychologie zhruba před pěti lety. V té době pracoval jako manažer pro mezinárodní IT firmu a musel dělat rozhodnutí, která nebyla příliš populární, a na která lidé reagovali různě.

Přemýšlel přitom, jak by šla získat zpětná vazba, jak by se taková rozhodnutí měla dělat.„A v té době jsem se účastnil běžného manažerského školení psychologů a přišlo mi zajímavé, jak psychologové na základě relativně málo informací dokážou popsat lidi,“ říká.

První prototyp tak vznikl v roce 2019. Společnost Mongata pak Rücker založil o rok později. A další víc než rok se Amy jen vyvíjela. S prvními komerčními klienty začala v loňském dubnu, kdy si ještě ověřovala funkčnost aplikace. Verzi, kterou teď aktivně nabízí, uveřejnila Mongata v říjnu 2021.

Martin Rücker je spoluzakladatel platformy Talk2Amy

Firma proto zatím zůstává v červených číslech, ale Rücker očekává, že se to změní v polovině letoška. Její obrat se zatím šplhá na půl milionu korun. V polovině roku už ale firma čeká něco mezi sedmi a deseti miliony.

Na projektu se podílí patnáct pracovníků, kteří se v zásadě dělí do dvou velkých týmů – těch, kteří zajišťují technologie, a skupiny, která řeší psychologické rysy. Její součástí jsou přitom jak pracovní psychologové, tak třeba i ti kliničtí.

Dnes si s Amy jde prostřednictvím textu popovídat česky a anglicky a firma dokončuje překlady rozhovorů do němčiny. Během vývoje projekt ale testuje celkem na dvanácti jazycích, včetně pravolevých – chce být totiž připravena i na takové, jako je třeba hebrejština.

Pro představu – pro popis osobnosti je potřeba zhruba dvanáct tisíc textů. Aktivity ohledně rozhovorů jich pokrývají pět tisíc. „Když do toho přidáme freechat, je jich dalších deset tisíc,“ doplňuje Rücker. Podle něj už má firma hned několik možných partnerů, se kterými řeší rozvoj v zahraničí.

Vyvozovat, kde jsou možnosti člověka

To, co z Amy uvidíte, záleží na vaší roli. Člověk získá základní obraz své osobnosti, schválně jen tak, aby mu jako laik mohl porozumět. Poněkud složitější a komplexnější rozbor ukáže profesionálům – psychologům, školícím agenturám, ale třeba i mentorům nebo koučům. Firmy zas ocení spíš možnosti porovnání lidí uvnitř týmu a jejich vhodnost pro jednotlivé role.

„Cílem je, aby lidi a firmy pracovaly se zaměstnanci dlouhodobě. Zaměstnanci svá data vidí. A můžou s nim pracovat stejně dobře jako firma,“ vysvětluje Rücker. Protože má data od mnoha dalších lidí, dokáže navíc osobnosti porovnávat mezi sebou. Nebo získat zpětnou vazbu ve firemním kolektivu a zjistit, jak mě vidí ostatní. Ovšem jedním dechem Rücker zdůrazňuje, že data jsou každopádně anonymní.

„A to je suma dat, ze které neuronová síť může dělat korekce sebepohledu na člověka. Vyvozovat další závěry,“ vysvětluje. „Naším cílem je porozumět osobnosti. Pak namapovat různé byznysové segmenty, tedy jednotlivé zákazníky. Abychom byli schopni pochopit, jaký člověk je. A kde jsou jeho možnosti,“ doplňuje.