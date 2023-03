Tak populární, že už je nikdo nechce. Funko vyhazuje zásoby figurek za více než půlmiliardu

Možná se vám na ni zrovna práší na poličce. A pokud figurku Funko Pop doma ještě nemáte, nejspíš ji brzy dostanete, protože číhá skoro v každém hračkářství, knihkupectví i některých supermarketech, tedy ideální dárek na poslední chvíli. Je až k neuvěření, že na plastových postavičkách s velkými hlavami, drobným tělem a chytrým marketingem dělá jejich výrobce tržby vysoce přes miliardu dolarů. Ale jak se říká, všeho moc škodí. A palety figurek v hodnotě desítek milionů dolarů teď budou mít nového sběratele – skládku.

Daleko předtím, než praskl pytel se sběratelskými postavičkami Funko Pop, měl jistý Mike Becker problém s tím, že nedokázal do svého domu sehnat cenově dostupnou pokladničku na mince s logem známého fastfoodového řetězce Big Boy. Proto se s restaurací dohodl na tom, že si od ní koupí práva a bude takzvaná prasátka s logem Big Boy vyrábět sám. To také udělal, příliš mnoho lidí je ale od něj nekupovalo, proto tento plán poslal do kytek. Vášeň pro práci s popkulturními věcmi mu ale zůstala. Psal se rok 1998.

První figurky začínající firmy Funko se sídlem v americkém státě Washington vycházely z oblíbené série špiónských filmů Austin Powers. Pak si vzala na paškál legendárního nepřítele Vánoc Grinche i pár maskotů typických amerických cereálií. A dospělo to až do fáze, kdy je společnost zalistovaná na burze Nasdaq, má skoro 1 500 zaměstnanců a licence snad na všechny popkulturní filmové, televizní i herní franšízy. Ať už byste měli jakékoliv zájmy a záliby, figurka Funko Pop je nepochybně pokryje.

Jak se ale zdá z nedávno zveřejněných finančních výsledků firmy za uplynulé čtvrtletí, možná už se dostala na svůj vrchol. Výstražnou sirénou se stala výsledovka – zatímco ve čtvrtém kvartálu předloňského roku byla v zisku okolo 17 milionů dolarů (375 milionů korun), v posledním čtvrtletí se propadla do ztráty 46,7 milionu dolarů (jedna miliarda korun). A jedním z hlavních důvodů jsou její zásoby figurek, kvůli kterým si musela pronajmout několik dalších skladů, což hospodaření ovlivnilo.

Funko mělo mít ke konci loňského roku napříč sklady postavičky v hodnotě okolo 246 milionů dolarů (5,4 miliardy korun), což má být o 48 procent více než ve stejném období v roce 2021. To je pro slavnou figurkárnu neudržitelné, proto se rozhodla, že část z nich vyřadí, aby takříkajíc nezatěžovala provozní kapacitu v distribučních centrech. V běžné řeči to ale znamená, že je jednoduše potřebuje zlikvidovat, protože to bude levnější než se snažit o jejich prodej.

Dohromady se plánuje zbavit produktů v hodnotě 30 až 36 milionů dolarů, což je v přepočtu 660 až 790 milionů korun. Na nelichotivé výsledky poměrně jasně zareagoval i trh, a to tak, že po jejich ohlášení srazil cenu akcií společnosti Funko, kterou z pozice šéfa vede Brian Mariotti, o 26 procent. A další kroky ke stabilizaci podnikne i sama firma, protože má v plánu v následujících měsících propustit až deset procent svých zaměstnanců.

Pro letošní rok pak Funko, který za celé období 2022 utržilo 1,3 miliardy dolarů (o 29 procent víc než předloni), očekává minimální, potažmo vůbec žádný růst, naopak se má podle slov svého šéfa snažit „identifikovat problémy a navrhovat kroky pro jejich řešení, což může trvat i několik čtvrtletí“.

A byť trh se sběratelskými předměty stále roste – loni měl hodnotu převyšující 400 miliard dolarů, tedy téměř devět bilionů korun –, hlavouni z kolekce Funko Pop to teď nemusejí mít příliš snadné. Dárek je to ale pořád dobrý.