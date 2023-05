Tak trochu sci-fi salaterie. U Chicaga otevřela restaurace, kde se o vás postará robotická kuchyň

Americká síť rychlého občerstvení Sweetgreen se zaměřuje na zdravá jídla zejména z rostlinných surovin, které pocházejí převážně z lokálního a ekologicky udržitelného zemědělství. Její zakladatelé chtějí pokrmy bohaté na živiny dostat k co nejširšímu okruhu strávníků a od založení v roce 2007 se jim podařilo otevřít restaurace ve více než 150 lokalitách Spojených států. Ta poslední ve městě Naperville, které je součástí suburbie Chicaga, se ale zcela vymyká. Je totiž úplně automatizovaná, místo lidí tady tak hosty obsluhuje robotická kuchyň.

Fanoušci Červeného trpaslíka se radují, alespoň tedy ti, kteří žijí v Naperville. Nová restaurace totiž připomíná automat, který posádce kosmické lodi vydává rozličné speciality. Třeba pstruha á la Creme. Z toho od Sweetgreen sice rybu nedostanou, na výběr mají ale z pestré nabídky salátů. Ingredience, ze kterých se skládají, jsou umístěné v dávkovačích. Miska pod nimi projíždí na posuvném pásu a postupně se plní různými druhy zeleniny, zálivkami a jinými přísadami.

Pilotní projekt společnosti Sweetgreen se nazývá Infinite Kitchen a technologie, která ho pohání, se vyvíjela rok a půl. Nevznikla proto, aby se restaurační provoz zcela zbavil lidí, nýbrž proto, aby zefektivnila celý proces výdeje. Jednak je rychlejší, jelikož jednotlivé suroviny jsou už nachystané jen k tomu, aby se v misce poskládaly, jednak umožňuje, aby byla každá porce stejná, což je důležité zejména z ekonomického hlediska.

Foto: Sweetgreen Sweetgreen má v plánu otevřít i další automatizované podniky

„Věříme, že automatizace nám umožní zvýšit kvalitu a integritu našich jídel a zároveň poskytne lepší zážitek našim zákazníkům a také dynamičtější práci pro členy našeho týmu. Díky efektivnímu řešení můžeme nyní rychleji růst,“ říká Jonathan Neman, generální ředitel a spoluzakladatel společnosti Sweetgreen.

Neznamená to ale, že je zelené rychlé občerstvení v Naperville zcela prosté lidí. Při vstupu do podniku návštěvníky přivítá hostitel, další členové týmu se pak postarají o dokončení jednotlivých chodů – robotická kuchyň je poskládá dohromady a promíchá se zálivkou, lidská ruka pak už poslouží jen tomu, že výsledek posype čerstvými bylinkami, přidá kousek avokáda nebo jinou surovinu, která by po několika hodinách v dávkovači nevypadala příliš vábně.

K objednání mohou zákazníci využít samoobslužné kiosky, jídlo si lze v novém podniku objednat také prostřednictvím mobilní aplikace. Ale pokud se host přece jen nechce ochudit o kontakt s jiným člověkem, může si jídlo objednat také u obsluhy.

Společnost Sweetgreen plánuje otevřít druhou provozovnu tohoto typu ještě letos, a to v jedné ze stávajících restaurací. Chce vyzkoušet, jak se podaří novou technologii zapojit v provozu, který již nějakou dobu funguje. Automatizaci chce rozšířit do většiny svých podniků. Podle generálního ředitele společnosti totiž aktuálně přibližně polovinu lidské práce tvoří právě míchání salátů. Cílem je tak tento poměr prostřednictvím „nekonečné kuchyně“ snížit.

Sweetgreen není jediný fast food, který se snaží do svých provozů zapojit ve větší míře robotiku. Další americký řetězec s rychlým občerstvením Wendy’s chce totiž do svých řad zapojit chatbota poháněného umělou inteligencí, který bude přijímat objednávky od zákazníků využívajících drive-thru. Zároveň pracuje s logistickou společností Pipedream na podzemním systému, který by pomocí robotů přepravoval objednávky z kuchyní Wendy’s do jakýchsi boxů určených pro okamžité vyzvednutí umístěných u parkovacích míst.