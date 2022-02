Jeden den se tam nahrávaly zlomové desky rapové historie, druhý den uvnitř studia vydavatelství Death Row seděli gangsteři s velkými psy. I přes to, že punc kriminality a špinavosti pronikl hluboko do jeho zdí, se ke dveřím na Wilshire Boulevard v Beverly Hills sjížděli ti nejtalentovanější rappeři ze všech. Mezi nimi i legendární Snoop Dogg, kterého Death Row zformovalo. Právě on se k vydavatelství znovu vrací, ovšem nikoliv z pozice interpreta, ale coby nový majitel, který chce jeho slávu oživit. A ideálně na tom vydělat.

V dobách, kdy se zraky rapové scény přesouvaly z východního pobřeží, které základy žánru položilo, směrem na západ Spojených států, do prosluněné Kalifornie, se začaly rýsovat jedny z nejzajímavějších příběhů hiphopové historie. A hudební vydavatelství Death Row Records je jejich nedílnou součástí. Stalo se totiž útočištěm všech, kteří měli takzvaný gangsta rap v krvi.

Jedním z jeho zakladatelů byl i hiphopový producent Dr. Dre, známý mimo jiné jako člen legendárního uskupení N.W.A. Právě on měl dobré konexe a dokázal vycítit blížící se talent. A když se jeho schopnost spojila s velice přesvědčivým Sugem Knightem, tehdejším hudebním mogulem a spoluzakladatelem Death Row, dokázala tato dvojice k sobě nalákat velké skvosty.

Vzestup a strmý pád

Těsně po založení vydavatelství si Dr. Dre našel mladého Snoop Dogga, který nejprve producentovi hostoval na desce The Chronic (1992), aby o zhruba rok později vydal vlastní debutové album Doggystyle, které mělo masivní úspěch. Doggystyle představovalo dokonalou ukázku kalifornského gangsta rapu – a hrálo z nejednoho nízko posazeného Pontiacu.

Obdobný úspěch zažila i debutová deska Tupaca Shakura, mnohými považovaného za nejlepšího rappera všech dob. All Eyez On Me tehdy potvrdilo, že rap z Kalifornie je relevantnější než ten z New Yorku, což se samozřejmě vyplácelo i Death Row, které v době své největší slávy vydělávalo i 100 milionů dolarů ročně. Než sklouzlo tam, kam sklouzlo.

Situace se začala komplikovat se zavřením Tupaca do vězení (později byl smrtelně postřelen), následně odešel samotný Dr. Dre, aby založil čistě své vydavatelství Aftermath. Do toho se začala ukazovat i stinná stránka Suge Knighta, který měl problémy se zákonem i financemi. O několik let později, v roce 2006, Suge Knight vyhlásil osobní bankrot. A stejně tak i Death Row.

V dobách, kdy z vydavatelství odcházel Dr. Dre, položil firemní mikrofon i Snoop Dogg, nikdy však na nejzásadnější kapitolu ve své hudební kariéře nezapomněl. I když se teď věnuje primárně jiným byznysovým aktivitám, například venture kapitálovému fondu Casa Verde Capital, marihuaně nebo digitálním sběratelským předmětům. Teď se ale vrací ke kořenům.

Snoop Dogg je zpět

Snoop Dogg oznámil, že vydavatelství, díky kterému mohl nastartovat svou kariéru a stát se jedním z nejzásadnějších rapperů v historii, koupil. Částka, kterou za Death Row dal, ale není známá. Veřejné je jen to, že odkoupil značku od majitele MNRK Music Group, ke kterému se Death Row po všelijakých právních patáliích nakonec dostalo.

„Je to příjemný pocit, že mohu vlastnit label, jehož jsem byl součástí na začátku své kariéry a jedním ze zakládajících členů. Je to pro mě nesmírně významný okamžik,“ říká v oficiálním vyjádření Snoop Dogg, který v minulosti po eskapádách s Death Row podepsal smlouvy s vydavatelstvími No Limit Records, Interscope, Capitol, Geffen, Priority Records a Def Jam.

„Chtěl bych osobně poděkovat týmům společností Blackstone, MNRK a zejména Davidu Kestnbaumovi, kteří se mnou několik měsíců spolupracovali, aby se tento vzrušující návrat domů stal skutečností,“ zmiňuje. Že by ale šlo o nákup jen tak zbůhdarma, to se říct nedá. Snoop Dogg to má naopak velmi dobře promyšlené – a znovu ukazuje, jak skvěle to umí s marketingem.

Vydal totiž nové album pod označením B.O.D.R. Proč tato zkratka? Protože Back on Death Row. Rapper tak nákup vydavatelství propojil s promem na vydání další studiové desky, na které navíc spolupracuje s blockchainovou herní platformou Gala Games. Ta v návaznosti na nový krok Snoop Dogga spustila divizi Gala Music, aby jeho desku podpořila a zároveň nabídka možnost získat jednotlivé skladby netradiční formou.

Přes Gala Music je totiž lze koupit prostřednictvím takzvaných „mystery boxů“, které obsahují jednu ze sedmnácti skladeb na albu a další bonusy. Pokud se někomu podaří sesbírat všech 17 skladeb, získá možnost jít na osobní party u samotného Snoop Dogga, která bude navíc spojená s koncertem. Vše je samozřejmě na bázi NFT, což znamená, že vlastník děl bude zapsán na blockchainu jako certifikovaný (jedinečný) majitel.

Spolu s tím se Snoop Dogg chystá také na Super Bowl. Pochopitelně ne jako hráč, ale jako interpret během ostře sledované poločasové pauzy, kdy na jednom pódiu vystoupí s ikonami jako Eminem, Kendrick Lamar nebo zmíněný Dr. Dre. Součástí hudebního vystoupení má být i malý koncert Foo Fighters, kteří odehrají show virtuálně. Přesněji řečeno ve virtuálním vesmíru.