Téměř miliarda pro nejlepší hráče počítačových her. Na prestižním turnaji v Dota 2 bojovali i Češi

Turnaj The International v šanghajské aréně v roce 2019

Pro profesionální hráče počítačových her je turnaj The International něco jako olympiáda. I když se na něm soutěží pouze v jednom titulu, kompetitivní strategii Dota 2, díky své prestiži, astronomickým finančním odměnám a zástupu těch nejlepších se o něm mluví jako o vrcholu esportové scény. Nyní je v plném proudu jeho letošní ročník a poprvé za deset let (od prvního ročníku turnaje) do něj zavítal i český hráč.

Globální turnaj The International je jen třešničkou na dortu fenoménu jménem esport. Už dávno totiž neplatí, že hráči her sedí pouze ve svých zabedněných pokojích, ale se svými schopnostmi, které pilovali tisíce hodin, obráží velké soutěže, které široké veřejnosti ukazují, jak obrovské profesionální hraní počítačových her je. A svědčí o tom i masivní prize pooly.

Prize pool je fakticky suma peněz, kterou si rozdělují ty nejlepší týmy v turnaji podle toho, na jakém místě skončí. Na těch největších světových turnajích se můžeme bavit až o stovkách milionů korun. Dlouhodobě těmto peněžním žebříčkům vévodí právě The International, jehož letošní prize pool překonal dosud známé hranice.

V pořadí desátý ročník jednoho z nejprestižnějších šampionátů, který se právě odehrává v rumunské Bukurešti, nastřádal do pomyslné kasičky něco málo přes 40 milionů dolarů. To je v přepočtu přes 880 milionů korun, jež si týmy rozdělí. Téměř 50 procent z této částky, tedy zhruba 20 milionů dolarů (440 milionů korun), pak na The International bere celkový vítěz.

Pohled na hru Dota 2 Foto: Valve

Oproti minulému ročníku, který kvůli pandemické situaci neproběhl loni, ale v roce 2019, jde o necelých šest milionů dolarů (132 milionů korun) více. Ve srovnání s rokem 2018 je pak plusový rozdíl 15 milionů dolarů (330 milionů korun). Finanční odměny tak rok od roku rostou, což je zapříčiněno zejména vyšším zájmem o hraní jako takové.

Na rozdíl od jiných velkých turnajů ovšem Valve střádá finanční odměny pro hráče po svém. Americké vývojářské studio Valve, které The International pořádá (a je mimo jiné tvůrcem hry Dota 2 i herní služby Steam), vloží základní finance, přičemž zbytek se sbírá přes takzvaný Battle Pass, prostřednictvím kterého si hráči mohou ve hře kupovat různá vylepšení. Do prize poolu turnaje poté putuje čtvrtina příjmů, jež za rok Battle Passy vygenerovaly.

Fanoušci tak mají díky tomu k turnaji o něco osobnější vztah, protože esportovci prakticky hrají i o své peníze. Letošní ročník je nicméně o davy diváků, které za normální situace plní velké haly a skandují jména svých oblíbenců, ochuzen. Kvůli pandemii se totiž pořadatelům nepodařilo zaplnit divácká místa, v čemž měly samozřejmě roli i vládní nařízení dané země.

Všem, kteří chtěli do rumunské Bukurešti s cílem sledovat The International naživo, tak byly včas vráceny vstupenky. Pro pořadatele navíc nešlo o jedinou nepříjemnost – původně se měl totiž turnaj konat ve Stockholmu, Švédská sportovní konfederace ovšem v hlasování zamítla přijetí esportů mezi zaštiťované sporty. A tak se jelo do Rumunska.

Pokud navíc zhlédnete záznamy z minulých ročníků, sami uznáte, že i něco tak specifického jako esportový turnaj bez diváků není tím pravým ořechovým. To ostatně pro CzechCrunch potvrzuje i Petr Meluzin, který je jedním z prvních Čechů, který na The International hrál. „Bohužel to považuji za zatím nejhorší ročník turnaje. Mám námitky i vůči týmům a hráčům, nicméně absence diváků je nejspíš to nejhorší,“ zmiňuje hráč, který vystupuje pod přezdívkou craNich.

Takže v té době to bylo něco nepředstavitelného a jako mladý kluk jsem si ani moc neuvědomoval na jak velkém turnaji vůbec hraju. Nicméně porovnávat rok 2011 a rok 2021 je už úplně něco jiného. Herní průmysl se extrémně posunul kupředu a v dnešní době už se hraním dá i solidně uživit.

Letošní ročník ovšem i tak něčím vyniká, a to zejména pro české publikum. Poprvé po deseti letech (respektive od roku 2011) se do hlavní fáze turnaje probojoval Čech, konkrétně Jonáš „Saberlight“ Volek s týmem Undying. Před ním se The International zúčastnili jen tři česká želízka v ohni – zmíněný Petr „craNich“ Meluzin a Jan „Lacek“ Hrůza s Tomášem „Tonci“ Sítkem, všichni hájící barvy týmu Storm Games Clan.

„Bylo to něco unikátního. Zúčastnil jsem se vůbec prvního ročníku The International v roce 2011 – tehdy se ještě o velkých turnajích tolik nemluvilo. Tento prakticky odstartoval moment, kdy na svět začaly přicházet turnaje s větším prize poolem (v roce 2011 byla suma stanovena na z dnešního pohledu pouhých 1,6 milionu dolarů – pozn. red.), tudíž i větší motivací. Je to rozhodně můj největší zážitek. Ta atmosféra byla neuvěřitelná,“ vzpomíná Petr Meluzin.

Podobný zážitek má i Jan „Lacek“ Hrůza, který byl na The International ve stejném roce. „V té době to bylo něco nepředstavitelného. Jako mladý, dvaadvacetiletý kluk jsem si ani neuvědomoval, na jak velkém turnaji vlastně vůbec hraji. Teď se to nicméně nedá srovnávat – herní průmysl se extrémně posunul kupředu a v dnešní době se už dá hraním dá i solidně uživit. Já si nakonec ale vybral jinou cestu,“ říká Jan Hrůza.

Aktuální, desátý ročník The International bude končit velkou finálovou bitvou v neděli 17. října. O tu nejcennější trofej se nicméně Jonáš „Saberlight“ Volek s týmem Undying neutká – vypadl dnes v zápase proti týmu Fnatic.