K natočení Temného rytíře ho přemluvil bratr. Díky němu má Nolan na kontě nejlepší film o Batmanovi

Jde o jeden z nejlepších filmů o Batmanovi, a to hlavně díky tomu, že se režie chopil Christopher Nolan. Málokdo ale ví, že Temného rytíře s Christianem Balem v hlavní roli a výborným Heathem Ledgerem v kostýmu Jokera původně vůbec točit nechtěl. Byl to jeho bratr, kdo ho přesvědčil – řekl mu něco, co se dá pochopit snad jen od sourozence. A navíc ho skoro přemluvil k tomu, aby o pár let později nepracoval s antihrdinou Banem.

Je to už více než dvacet let, co za Christopherem Nolanem, tehdy známým hlavně díky kritiky skvěle přijatému thrilleru Memento, přišli lidé ze studia Warner Bros. s nabídkou k natočení nového filmu o Batmanovi. Přijal ji s vizí toho, že snímek nebude klasickým komiksovým blockbusterem, ale naopak diváky zavede do úplných začátků křižáka v kápi a popíše život, který Bruce Wayne žil v soukromí bez svého typického černého obleku.

Vznikl tak Batman začíná, který odstartoval novou, úspěšnou batmanovskou trilogii. Po skvělém přijetí prvního dílu přišla nabídka k natočení pokračování, tu ale Nolan zpočátku odmítal. I když věděl, že může vytvořit další megahit, který vydělá spoustu peněz a vyvolá ve fanoušcích nadšení, nechtěl se uvrtat do pozice režiséra komiksových filmů. Už tehdy, před zhruba patnácti lety, měl mnohem větší ambice.

„Chris byl prostě na vážkách, jestli má další film s Batmanem udělat,“ prozradil v podcastu Daxe Sheparda jeho bratr Jonathan Nolan, který s ním spolupracoval právě na původním snímku. „Z prvního filmu byl nadšený, pro mě to ale bylo něco jako: ‚Dobře, teď jsme postavili famózní závodní auto, tak se s ním pojďme projet.‘ Prostě udělejme další pokračování,“ vzpomíná režisér mimo jiné několika dílů nového seriálu inspirovaného videohrou Fallout.

Kvůli tomu, aby Christopher nebyl v Hollywoodu brán jako režisér komiksových filmů, se bavili o tom, jak by děj a atmosféru posunuli do jiné polohy. Že by se z dobrodružství, na kterém byl založen Batman začíná, přesunuli do kriminálního prostředí nevyzpytatelného Gothamu – a spíše než cokoliv komiksového by novinka působila jako akční thriller. „Doslova jsem mu říkal, ať není srab a jdeme to zkusit,“ dodává jeho mladší bratr.

I přesto, že nebyli sladění na tom, že Temného rytíře natočí, měli už předchystaný scénář, který postupně rozvíjeli. Najednou začaly jednotlivé linky do sebe zapadat. „V ten moment jsem si řekl, že to bude výborná věc,“ říká Jonathan. Stejně jako v první části trilogie do hlavní role Batmana obsadili Christiana Balea – a u hlavního padoucha Jokera sáhli po australském herci Heathu Ledgerovi.

Temný rytíř vyšel v srpnu roku 2005 a stal se jedním z nejlepších filmů vycházejících z komiksů, který existuje. Celková temnota všudypřítomné kriminality Gothamu, neuvěřitelně psychopatický výkon Ledgera v roli Jokera a výborná proměna státního zástupce Harveyho Denta (zahraného Aaronem Eckhartem) z něj udělali skvost, který se jen tak neomrzí. Skoro až mrazí z představy, že by v této podobě vůbec nevznikl.

O pár let později se bratři Nolanové pustili i do posledního filmu trilogie s názvem Temný rytíř povstal, který se dočkal podobně velkého přijetí. Na něm už sice byli dohodnutí a chtěli trojici batmanovských filmů uzavřít, narazili ovšem na problém ve výběru zloducha. Zatímco Christopher tlačil Banea, Jonathan chtěl, aby dostal prostor Hádankář, který je mimochodem i padouchem filmu The Batman z roku 2022 od Matta Reevese.

„Začal jsem si pohrávat s myšlenkou Hádankáře a s tím, co by se s touto postavou dalo dělat,“ vzpomíná Jonathan a dodává, že v něm vidí větší podobnost s předchozím Jokerem, tím pádem by to do struktury filmu lépe zapadalo. Po vzájemné shodě s ostatními tvůrci si ale uvědomil, že poslední střípek batmanovské trilogie musí být opět o něco jiný. Zvolili totiž téma jakési apokalypsy – a tam Bane ztvárněný Tomem Hardym lépe pasoval.

Zajímavé je ale pomyšlení, že kdyby se pánové dohodli na výběru Hádankáře, s velkou pravděpodobností by oslovili Leonarda DiCapria. Ostatně taková představa panovala ve Warner Bros. Scenárista David S. Goyer, který s Nolanovými spolupracoval, už dříve zmínil, že byli ze strany studia tlačeni do tohoto výběru, ale nakonec se jim podařilo vizi zmírnit a představit vedení právě Banea.