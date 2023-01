Teplo pomáhá od menstruačních bolestí. Česká designérka tak navrhla elegantní hřejivé body

Menstruace může někdy pěkně potrápit. Každá žena, která se pravidelně potýká s jejím bolestivým průběhem, potvrdí, že minimálně během prvního dne by si nejraději zalezla pod peřinu a spodní záda i podbřišek si obkládala zahřívací lahví. Jenže většina žen nežije ve světě, který by jim takový komfort umožňoval i během pracovních dnů. Mladá průmyslová designérka Kateřina Rydlová ale vymyslela textilní body, které může ženy příjemně zahřívat, zatímco sedí třeba na pravidelném meetingu.

Kateřina Rydlová absolvovala Ústav průmyslového designu na Fakultě architektury ČVUT v Praze. A i když původně směřovala k interiéru, nakonec se začala zabývat oblastí zdravotních a lékařských pomůcek. První zkušenost přišla ve druhém ročníku, když navrhovala zubařský laser. Měla možnost tento známý nástroj vylepšit, mluvit s doktory a stavět design na tom, že výsledek někomu reálně pomůže.

S tématem ženského těla pak souvisel její další projekt – vajíčko Lumen Light. Tím chtěla nahradit těhotenský test. Místo papírku se dvěma čárkami mohou ženy dát partnerovi vajíčko, které pomocí měnící se intenzity světla lépe vyjadřuje jejich emoce a rozsvítí se právě pozitivním těhotenským testem. V roce 2018 pak Rydlová začala realizovat nápad na pomůcku, která by mohla ulevit od bolesti břicha způsobené menstruací.

Věděla totiž, že ženy se během menstruace často uchylují k úlevě v podobě prášků proti bolesti, a chtěla přijít s jiným řešením. „Projekt začal jinak než všechny ostatní moje projekty ve škole. Než jsem začala kreslit, chvíli to trvalo. Dávala jsem prostor výzkumu – co bolest způsobuje, co ženy používají a jak jim může pomoci teplo. Až poté jsem začala experimentovat s tím, že by mohlo jít o oblečení, které hřeje,“ vysvětluje Rydlová.

Foto: Body Moody Rydlovou napadlo spojit hřejivý efekt s nenápadným kouskem oblečení

Právě teplo totiž při bolestech prokazatelně přináší úlevu. Děloha se během menstruace stahuje, což způsobuje, že se nedostatečně prokrvuje. Prohřátí podbřišku tak pomáhá rozproudit krev, uvolňuje a tím orgány okysličuje. Navíc bez vedlejších účinků, které mohou zatížit organismus podobně jako různé tišící pilulky. Hřejivé dečky nebo gumové lahve tak mohou být skutečně efektivní, jenže je lze využít jen doma. Hřejivé oblečení se tak jevilo jako důmyslné řešení.

Teplo, které si žena může obléct

Mladá designérka na projektu pracovala jako studentka a výsledkem byla z části funkční diplomová práce – textilní body se speciální hřejivou vrstvou. Na vývojovou část na akademické půdě Rydlová s týmem získala grant zhruba 1,2 milionu korun od Technologické agentury České republiky, který pokryl náklady na vývoj a experimenty na univerzitě.

„Díky grantu jsem pracovala v týmu lidí a učila se za pochodu. Lepší výstup ze školy jsem si asi nemohla přát. Díky tomu jsem se i našla v tom, kam bych chtěla dál směřovat. Předtím jsem nikdy nemyslela, že se budu zabývat textilem, a děsila mě představa, že budu navrhovat oblečení. Moje mamka byla švadlena, ale já jsem nikdy neuměla šít. Neznala jsem technologie, neznala jsem textilní materiály. Byl to pro mě nový svět,“ vzpomíná designérka.

Diplomové body mělo velkou baterii a dráty napájené podomácku, velkým oříškem tak bylo vytvořit kousek oblečení, který bude moci žena pohodlně nosit, ať už půjde kamkoliv. Původně měla Rydlová v plánu hřejivý vzor vyšívat, což ale nebylo vhodné pro potenciální sériovou výrobu nebo dlouhou životnost. Nakonec se jako nejlepší způsob ukázalo laminování hřejivé vrstvy v předním a zadním díle úboru – vrstva tak hřeje podbřišek i křížovou část zad zároveň.

Po škole pak designérka dle svých slov pokračovala na vlastní pěst, nenastoupila do práce na plný úvazek a bodýčku věnovala jeden den v týdnu a většinu volného času. Zavolala rodičům, zda by mohla využít stavební spoření, a každý měsíc dávala do vývoje i část výplaty. „Svolala jsem kamarády, na zeď jsem nalepila plán a pokračovala. Každý v mém okolí nějak přidal ruku k dílu. Hlavně moje mamka. Za rok od té doby jsme dokončili další funkční vzorek s mnohem menší baterií, než byla ta v rámci diplomky. Ten jsem vystavila v roce 2020 na Designbloku.“

Spojit látku s hřejivou vodivou vrstvou pak podle Rydlové byla jedna věc, mnohem náročnější však bylo tuto vrstvu napojit na zdroj energie tak, aby byl výsledek pratelný. Nakonec se jako nejlepší řešení ukázalo spojení se švédskou firmou Inuheat, která má v této oblasti vyvinuté funkční komponenty. A po důkladném testování se podařilo vytvořit takový produkt, který vydrží 200 pracích cyklů beze změny hřejivosti.

Foto: Body Moody Bodýčko je nenápadné a elegantní

Samotná hřejivá vodivá vrstva má přitom tloušťku pouhý jeden milimetr. K tomu, aby se body proměnilo na efektivního pomocníka, k němu stačí připojit baterii, která ho dokáže pohánět až 100 minut při nastavení na maximální teplotu a pomocí které lze body i ovládat. Úbor je ale navíc propojený s mobilní aplikací, ve které lze rovněž ovládat intenzitu, časování a zkontrolovat i zbývající kapacitu baterie.

Od diplomky po založení vlastní firmy

Kateřina Rydlová nejprve body testovala sama na sobě, aby viděla, jestli jí skutečně pomáhá. A když zjistila, že ano, zapojila i jiné ženy s různými potížemi a s různými typy postavy, které body zkoušely během menstruace. „To, že teplo na menstruační bolesti pomáhá, výzkumem podložené je. Body má zejména tu výhodu, že si ženy mohou vzít teplo s sebou. Při jeho navrhování jsem se zaměřovala zejména na umístění, elasticitu a velikost hřejivé plochy,“ přibližuje Rydlová.

V roce 2021 přišel výrazný zlom, když se do projektu zapojila Dorota Kajfoszová. Ženy společně založily firmu Body Moody a Kajfoszová do ní vložila peníze pro patentovou ochranu technického řešení, ochranu loga a další provozní nezbytnosti. Pomohla s překlopením projektu do byznysové fáze a Rydlová se díky ní mohla soustředit hlavně na produkt, jeho vývoj a realizaci sériové výroby, zatímco Kajfoszová se stará o marketing a prodej.

Foto: Body Moody Body Moody lze ovládat také pomocí mobilní aplikace

„Od funkčního vzorku k zaplacení první série byl potřeba zhruba milion,“ líčí Rydlová. Na podzim roku 2022 se Body Moody oficiálně objevilo na českém trhu – od zahájení prodeje se dostalo už mezi první desítky zákaznic. Všechna bodýčka se přitom šijí v české textilce a na doplňkovém šití se podílejí švadleny z Česka.

V průběhu ledna se navíc Body Moody spojilo s projektem Endotalks, který se zaměřuje na šíření osvěty o endometrióze – body začala testovat jedna ze zakladatelek projektu, která touto bolestivou a život komplikující diagnózou trpí. Čas tedy ukáže, jak prospěšné může teplo integrované v textilním body být i v případě vážných potíží. A jelikož je Rydlová úspěšnou designérkou v oblasti lidského zdraví, chce se podílet i na rozšiřování pole možností designerského oboru jako takového.

„Cítím, že bych Body Moody ráda spojila s osvětou, jaké je to vlastně dělat vlastní projekt. Pomoci designérům, kteří se do toho rozhodli taky pustit na vlastní pěst, nebo třeba někoho inspirovat. To by mě moc těšilo. Tak by mohlo vznikat více užitečných projektů, které pomáhají,“ říká průmyslová designérka na závěr.