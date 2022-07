V jejím profilu na LinkedInu stojí, že je archeoložka umělé inteligence. Za kuriózním souslovím se ale skrývá popularizátorka technologií, absolventka Oxfordu, vědkyně a milovnice internetových memů Sara Polak, která přijala pozvání do dalšího dílu TechCastu, technologického podcastu z dílny CzechCrunche.

Jakožto vystudovaná antropoložka ráda propojuje sociální vědy právě s technologiemi a zabývá se tím, jaké dopady mají na lidské životy. Když tak mluví o horkých technologiích současnosti, dostává se k otázkám, jak například změní metaverse náhled na koncept občanství či osobní vlastnictví. A vyloženě se těší na simulaci, která ukáže, kdy se v poklidném virtuálním světě stane první vražda.

Většinu své práce věnuje konceptu umělé inteligence. „Když o ní firmy hovoří, v 99 procentech případů je řeč o strojovém učení,“ upřesňuje Sara Polak v podcastu jednotlivé pojmy. „Samotný termín umělá inteligence je trochu nešťastný, protože implikuje nějakou biologii, vlastní mozek a vědomí.“

Právě od vědomé umělé inteligence jsme však ještě daleko, byť to z médií může pravidelně vypadat, jako by měla za dveřmi číhat robotí apokalypsa. „To, že máme strojové učení, neznamená, že budeme mít hned terminátory,“ uklidňuje Polak. „Je to podobné jako tvrdit, že když jsme v urychlovači v CERN narazili na Higgsův boson (fyzikální elementární částice – pozn. red.), tak jsme rok od cestování v čase,“ dodává.



Týká se to přitom i robotů, kteří už existují alespoň v konceptuální podobě. Například nedávno představený Teslabot od automobilky Elona Muska není podle Sary Polak ve výsledku nic víc než trocha železa a elektřiny. A to navzdory marketingovým proklamacím, že robot bude například přátelský, což by znamenalo, že bude mít i vědomí – ale to zkrátka nemá. Skutečné použití umělé inteligence je přitom už v dnešním světě o dost prostější. Například ve spamových e-mailových filtrech, kde se její nasazení postupně výrazně zdokonalilo.

Svůj antropologický pohled Sara Polak často promítá i do toho, jak přemýšlí o dalších technologických oblastech. V případě aktuálně často zmiňovaného termínu metaverza (jemuž jsme se věnovali i v druhém dílu TechCastu), přemýšlí například nad tím, jak virtuální světy přispějí k předefinování konceptu národního státu.

„Myslím, že dnešní koncept národního státu možná vůbec nebude funkční. To, že se někde narodíme, někde bydlíme a tam platíme daně, je koncept s původem ve vestfálském míru, tedy po třicetileté válce,“ říká Polak. „Je dost možné, že do budoucna tvůj svět bude vypadat tak, že pořád budeš fyzicky v Paříži, budeš mít opravdové děti a fyzický život, ale všechna administrativa kolem něj bude naprosto decentralizovaná,“ popisuje svůj koncept metaverza.

Sara Polak v třetím díle podcastu TechCast ale mluvila i o dalších tématech, například o transhumanismu a jeho etických aspektech nebo o tom, proč je tak fascinována internetovými memy.