Tesla v Česku prodává stále více aut. Otevře novou pobočkou v Brně, která bude modernější než v Praze

Automobilka Tesla postupně upevňuje svou pozici na českém trhu, kde jen za prvních šest měsíců letošního roku prodala více než za celý loňský rok. Po pražské pobočce, kterou otevřela před třemi lety, nyní pomalu finišuje druhou. Ta se nachází v brněnské čtvrti Nová Zbrojovka a svou velikostí i podobou značně zastíní starší sestru v Průhonicích u Prahy.

Kdo si chce koupit nový elektromobil od Elona Muska se stylizovaným T ve znaku, má dvě možnosti. Buď si ho může na pár kliků objednat na e-shopu, případně postaru zavítá do kamenné pobočky. Tam si může domluvit testovací jízdu, vůz si osahat a následně rovnou učinit objednávku.

Prozatím jediná plnohodnotná pobočka Tesly v Česku stojí v pražských Průhonicích, případně lze využít služeb některého ze dvou Pop Up Storů v Brně a Ostravě. Ovšem právě v Brně by již od září mělo být možné navštívit zbrusu novou plnohodnotnou pobočku automobilky, vybudovanou přesně dle jejího gusta.

O záměru Tesly vybudovat v Brně pobočku se ví od podzimu minulého roku. Stát bude v oblasti Nová Zbrojovka, kde vyrůstá nová čtvrť za 20 miliard korun, jejíž součástí bude kromě bytů a kanceláří také kotelna přetvořená v prostor s kulturním přesahem. V místě někdejšího průmyslového areálu, který chátral a měnil se v brownfield, nedaleko ulice Markéty Kuncové a Baarova nábřeží, už nyní stojí moderní hala, která byla vybudována podle stavebních standardů Tesly a výrazně zastiňuje zázemí, jež firma nabízí v Praze.

Foto: Nová Zbrojovka Objekt vzniká na míru požadavkům americké automobilky

„Stavbu jsme realizovali na klíč a interiérové a technologické vybavení bude již v režii klienta. Na prostoru dvou tisíc metrů čtverečních Tesla nabídne velkorysý showroom nových aut a servisní centrum s nadstandardní kapacitou čtrnácti míst,“ popisuje stav projektu Miroslav Pekník, který je zodpovědný za rozvoj Nové Zbrojovky.

Objekt připomíná černý kvádr, který je částečně prosklený ve své přední části. Na jeho střeše budou umístěny fotovoltaické panely, podobně jako na dalších budovách v okolí. Ty by měly dohromady vytvářet sdílenou elektrárnu, která bude zajišťovat částečnou soběstačnost čtvrti a přinese úsporu nákladů.

Areál nové pobočky Tesly by měla navíc obklopovat zeleň s občanskou vybaveností navazující na blízký park. K dispozici by měl být prostor pro fotbal, beachvolejbal, basket, stolní tenis nebo si zde bude možné zacvičit na workoutovém hřišti. V porovnání s pražským zastoupením se tak jedná o moderně pojatý způsob, jak se dostat co nejblíže zákazníkům.

V Praze se zákazníci dočkají jen přízemního objektu nedaleko dálnice, který nepůsobí příliš velkolepým dojmem. Jedná se totiž o pobočku, kterou si Tesla nenechala postavit na míru, ale využila již fungujícího showroomu, ve kterém dříve vystavovaly značky Jaguar a Land Rover. V Brně už by měla mít vše podle svých standardů a slavnostní otevření je naplánováno na polovinu září.

Jak už v roce 2007 napsal Elon Musk, Tesla se ve svých kamenných prodejnách snaží o vytvoření atmosféry kombinující Apple Store, Starbucks a dobrou restauraci. Hovoří tal= o nadstandardní péči o zákazníky, kteří by se měli při návštěvě pobočky cítit jako ve VIP salónku letecké společnosti.

„Stojí to o něco víc, ale zároveň to představuje konkurenční výhodu. Je to něco, co získáte jen za to, že vlastníte Teslu, a něco, co žádná jiná automobilka nenabízí,“ uvádí Tesla s tím, že majitelé při čekání na servisní úkony mohou například sledovat, jak se jejich vozu věnují mechanici.

Kamenné pobočky a vlastní e-shop jsou pro Teslu zcela klíčové, protože na rozdíl od tradičních automobilek nevyužívá v rámci prodeje dealery. Její jsme v našem žebříčku 100 největších e-shopů v Česku letos zařadili do první dvacítky, když v něm podle našich propočtů měla prodat auta minimálně za dvě miliardy korun. Jen za prvních šest měsíců letos Tesla v Česku dle Svazu dovozců automobilů prodala 1 713 vozů, zatímco za celý rok 2023 to bylo 1 618 elektromobilů.