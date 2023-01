Z kotelny komunitní zázemí s galerií. Brněnský ateliér Kogaa navrhl centrum dění pro Novou Zbrojovku

V září loňského roku realitní skupina CPI Property Group zahájila výstavbu Nové Zbrojovky, která zásadně promění jeden z největších brněnských brownfieldů na místě bývalé židenické fabriky. Během nadcházejících dvanácti let zde postupně vyroste celá čtvrť čítající 2 500 bytů, 300 tisíc metrů čtverečních kancelářských a komerčních ploch, multifunkční sportovní halu či školu a školku. A součástí projektu bude také polyfunkční objekt, který vznikne konverzí bývalé kotelny podle návrhu českého architektonického ateliéru Kogaa.

V areálu Zbrojovky, jejíž historie sahá do roku 1918, se původně vyráběly automobily, pušky či telefonní a železniční zařízení a nářadí. Za druhé světové války se z jejích útrob ozýval lomoz zapříčiněný zejména výrobou zbraní pro Wehrmacht a Waffen-SS, od druhé poloviny 40. let se fabrika zaměřila spíše na oblast automobilového průmyslu a od 80. let zde vznikaly především komunikační a výpočetní technologie a technika.

S počátkem nového milénia však firma začala krachovat a v roce 2006 propustila poslední zaměstnance. Z dob jejího rozkvětu toho bohužel příliš nezbylo a původní zástavba se dostala do dezolátního stavu. Když pak celý areál o rozsahu 22,5 hektaru přešel v roce 2016 do vlastnictví skupiny CPI Property Group Radovana Vítka, začal se rýsovat projekt Nová Zbrojovka, který má najít na zhruba 20 miliard korun. Skupina se rozhodla, že na území zachová čtyři původní budovy.

Jednou z nich je objekt s cihlovým komínem, který původně sloužil jako výtopna pro výrobní areál. CPI začalo spolupracovat s architektonickým ateliérem Kogaa, pod jehož taktovkou vznikl návrh na konverzi kdysi ryze účelného objektu v komunitní centrum s galerií, sdílenými kancelářemi, gastrozónou a venkovním tržištěm. Kromě toho dostalo studio k vypracování také projekt na přetvoření budovy bývalého ředitelství Zbrojovky.

Foto: KOGAA / Mangoshake Studio Velká část prostor bude vyhrazena pro galerii

Bývalá kotelna se má stát srdcem celého areálu – odtud tedy pramení její nový název Heart. „Nejde jen o rekonstrukci, ale o kompletní změnu účelu budovy. Zůstane pouze její obálka a zcela se změní její podstata, struktura a funkce,“ vysvětluje spoluzakladatelka ateliéru Kogaa Alexandra Georgescu.

Heart bude mít polyfunkční charakter. Na jednom místě se prolne hned několik funkcí, proto projekt Georgescu přirovnává ke kulturnímu tavicímu kotlíku. Objekt bude rozdělen do čtyř sekcí. Dvě oddělí schodiště a rozčlenění je na jednotlivá patra. V dalších dvou částech se však architekti rozhodli zachovat původní industriální ráz a ponechají je otevřené až ke stropu.

„Jde o velmi důležitý krok, protože díky němu zachováme původní charakter budovy. Prostory jsme vnímali jako gradient – spodní úroveň bude otevřena veřejnosti, zatímco ta vyšší bude mít privátnější ráz a bude uzavřena i vizuálně. Do výšky otevřené prostory navíc vertikálně umocní velkoformátová okna,“ doplňuje Georgescu.

Hlavní prostor bude vyčleněn pro galerii, zatím však není zřejmé, jaká instituce zde bude sídlit. Zajímavým prvkem v části určené pro sdílené kanceláře budou objemy, které vytvoří efekt prostoru v prostoru.

„Součástí interiéru budou dva barevné skleněné boxy. Kromě toho, že vytváří skvělou prostorovou estetiku, mají také přidanou hodnotu v energetické úspornosti – podaří se nám zachovat původního ducha budovy a předejdeme energetickým ztrátám,“ říká Georgescu.

Foto: KOGAA / Mangoshake Studio Architekti se rozhodli do interiéru zakomponovat neobvyklé skleněné objemy

Architektka dodává, že každý projekt, který se ateliéru Kogaa dostane pod ruce, přináší jiné výzvy. V případě bývalé kotelny to byl vnější plášť, na jehož zachování se Kogga s CPI Property Group shodly. Stejně jako na zachování dominantního komínu, v jehož stínu vznikne náměstí, z něhož se stane centrum Nové Zbrojovky. Příjemné prostředí má vyrůst také na střeše, která bude vyhrazena pro kavárnu se zahradou.

Ateliér Kogaa, který společně s Georgescu založili architekti Tomáš Kozelský a Viktor Odstrčilík, proslul svými realizacemi, v nichž hojně využívá recyklaci starého materiálu a snaží se vytvářet co nejméně odpadu. Se stejným přístupem se postavil i k zadání Nové Zbrojovky. „Sutiny z budovy chceme využít na vybudování jiného objektu v rámci lokality, na jehož návrhu se rovněž podílíme,“ uzavírá Georgescu.