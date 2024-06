Tesla v Česku přes e-shop prodala auta za dvě miliardy. Co se od ní mohou přiučit zdejší obchodníci?

Uložit 0

Glosa Petera Brejčáka. Pokud někdy nakupujete na internetu, velmi pravděpodobně se vám to stalo. Hledáte konkrétní produkt, podíváte se například na Heureku a na nabídky různých e-shopů, vyberete si některou z možností a pustíte se do objednávky. Zdá se však, že někteří obchodníci vám pod nohy (v tomto případě spíš pod prsty) hází klacek za klackem, jakoby se snažili odradit vás od toho, abyste nákup dokončili. Jak to dělat opravdu efektivně? Inspirací může být automobilka Tesla.

Nákupní cesta zákazníků na e-shopech není jednoduchá a téměř nikdy ani přímočará. Obecně se skládá z pěti základních kroků: Příchod na homepage – nabídka produktů – detail produktu – košík – checkout. Ze stovky návštěvníků homepage e-shopu se k zaplacení a objednání většinou dokliká méně než pět lidí. Zmiňovaný poměr odpadlíků se u jednotlivých hráčů značně liší. Kromě jednoduchosti e-shopu to může být ovlivněno i značkou, druhem zboží, popiskami, tlačítky, cenami… a dalšími stovkami faktorů.

Snahou obchodníků je přitom tento proces co nejvíc zjednodušit. Když už u vás chce zákazník utratit peníze, měli byste dělat všechno proto, aby to tak dopadlo. V jednoduchosti je síla. Ale zdá se, že u některých e-shopů to tak jednoduše nefunguje. Samozřejmě, nebude to záměrem.

Firmy jsou často zaměřené na denní operativu, přidávají různé vychytávky a funkcionality, po kterých zákazníci volají, tu a tam ještě vymyslí speciální nabídky. A právě kvůli neschopnosti podívat se na celý proces zdálky si neuvědomí strasti většiny potenciálních nakupujících, kteří to všechno nakonec raději vzdají a přejdou ke konkurenci.

Kde se tedy v jednoduchosti objednávky inspirovat? Jako následováníhodné příklady se většinou jmenují ti největší hráči – globální Amazon, u nás třeba Alza, Datart či Notino. Já nabídnu trochu netradiční tip – Tesla. E-shop automobilky Elona Muska se podle žebříčku CzechCrunche zařadil do první dvacítky největších online obchodníků v Česku, loni se u nás přes něj prodala auta za dvě miliardy.

A v čem tedy může být inspirací? V extrémní jednoduchosti. Udělejme si teď jeden rychlý experiment. Kolik kliků v nákupním procesu potřebujete na to, abyste si koupili nový elektromobil?

Zde vám ještě dám trochu prostoru pro přemyšlení nad odpovědí…

A tou jsou čtyři kliky. Zkuste si to sami. Při příchodu na homepage kliknete na Objednat, v dalším kroku na Pokračovat (v mezičase máte možnost zvolit si různé varianty nebo barvy, což ale dělat nemusíte), ve třetím kroku kliknete na Zaplatit kartou a následně jen vyplníte své osobní a fakturační údaje a informace o kartě (pokud máte vše uložené v prohlížeči, vyplní se to automaticky). Čtyři kliky (!) a auto je na cestě k vám.

Pro srovnání – jednička českého e-commerce trhu Alza v nabídce konkrétního produktu dovoluje zrychlený nákup, ovšem musíte být registrovaným uživatelem. Pokud jím nejste, z homepage se za deset kliků ve snaze co nejrychleji nakoupit dostanete zatím jen k dodacím údajům, respektive vyplňování e-mailové adresy. Po cestě z produktového nákladu musíte přijít do košíku, projít si nabídku záruky okamžité výměny a pojištění, zrušit vyskakovací okno „Nezapomeňte na tyto důležité věci“, vybrat způsob doručení, potvrdit způsob doručení, vybrat způsob platby, kliknout na Pokračovat, zrušit nabídku na AlzaPlus+…

Auto od Tesly jsem si osobně nekupoval, jejich e-shop jsem ale vyzkoušel před rokem, když jsem si kupoval speciální edici piva GigaBier. Víte, kolika kroky bylo nutné projít v e-shopu? Jedním! Stačila jedna produktová stránka se všemi informacemi a rovnou připravený objednávkový formulář, kde jsem jen vyplnil údaje. Následně jeden klik na zaplacení, na což jsem využil ověření FaceID přes Apple Pay. Za pár dnů jsem pak měl pivo z Německa doma. (Pokud vás to zajímá: ano, pivo bylo drahé, a ne, překvapivě chutnalo opravdu hodně dobře!)

Abych to shrnul – pokud jste provozovatelem e-shopu, teď hned v anonymním režimu svého prohlížeče (abyste nebyli přihlášeni) zajděte na svou homepage a zkuste si projít celým nákupním procesem u prvního produktu, který uvidíte. Dostali jste se k platbě za pár kliknutí? Dobrá práce! Pokud tomu tak nebylo, zkuste se vžít do role nás zákazníků a – prosím – zamyslete se, jak nám nákup u vás můžete ulehčit. Ocení to hodně z nás.