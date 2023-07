Těžbu vystřídalo testování nejnovějších technologií. BMW v Sokolově otevřelo unikátní polygon

Před dvaceti lety se tímto místem rozléhalo dunění velkých sklápěčů, které sem přijížděly z nedalekého hnědouhelného lomu, aby tu zanechaly přebytečnou horninu z těžby. Nemotorné sklápěče nyní střídají ty nejmodernější vozy, jaké si lze představit. Na místě nedaleko Sokolova totiž BMW otevřelo dlouho očekávaný polygon, který má pomoci z budoucnosti, ve které nebudeme během jízdy muset vůbec sahat na volant, udělat přítomnost.

Nový polygon budil zájem médií již před několika lety, kdy byla celá věc jen papírovou záležitostí. To se však nyní mění a BMW naplno rozběhlo provoz svého Future Mobility Development Center, jak se zázemí vybudované na místě původní důlní výsypky nazývá. Jedná se o jediné místo svého druhu ve střední Evropě a pro BMW by mělo hrát klíčovou roli ve vývoji a testování systémů mobility budoucnosti. Podobné polygony lze najít například u domovského Mnichova, města Miramas ve Francii či Arjeplogu ve Švédsku.

Do realizace projektu bylo investováno 300 milionů eur, tedy v přepočtu k dnešnímu kurzu zhruba 7,2 miliardy korun. „Na ploše 600 hektarů mimořádně flexibilně a efektivně testujeme všechny možné jízdní situace, které mohou nastat ve městech, na venkovských silnicích i na dálnicích, stejně jako systémy pro automatické parkování,“ uvedl Frank Weber, člen představenstva BMW odpovědný za vývoj.

BMW zde chce zkoušet technologie pro autonomní řízení a parkování až do čtvrté úrovně, tedy posledního stupně před stavem plné autonomie, ve které si může řidič během jízdy například číst knihu. Ve čtvrté úrovni je stále vyžadováno, aby řidič sledoval provoz a byl připraven v případě potřeby zasáhnout do řízení, ovšem již nemusí držet ruku na volantu a vůz by si měl být schopen poradit i s některými nenadálými událostmi.

Nastartujte svou kariéru Více na CzechCrunch Jobs Product manager Casino SAZKA a.s.

Fullstack Engineer Better Stack

Android Developer Betsys, s.r.o.

EMEA Sales Manager Trezor

Business Development and Planning Analyst Philip Morris ČR

Nový polygon je významný pro celou Českou republiku, zároveň je ale velmi důležitý i pro samotný region Sokolovska. Nejenže zde vytvořil zhruba stovku nových pracovních míst a pomáhá tak v kraji udržet specializované experty, zároveň také napomáhá s rekultivací těžbou zdevastované krajiny v souladu s ochranou životního prostředí.

Areál využívá elektřinu získávanou z obnovitelných zdrojů, šetrně hospodaří s vodou, kdy například zachytávanou dešťovkou zkrápí některé úseky tratí. Ty navíc byly koncipovány i tak, aby přes ně mohli bezpečně přecházet obojživelníci, kterým se daří v těžbou poznamenané krajině.

Žáby a jim podobní tu budou přihlížet testování vozů a technologií určených nejen pro evropský trh, ale také těch určených pro zákazníky ze Spojených států nebo Číny. Kromě českých expertů sem budou přijíždět i odborníci z Mnichova, kde má BMW své hlavní sídlo. Cesta sem jim zabere jen přibližně 2,5 hodiny.