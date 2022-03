V roce 1988 byl první americkou hereckou hvězdou, která dostala povolení natáčet na Rudém náměstí v Moskvě – i díky roli ruského policisty Ivana Danka v akční komedii Rudé horko má Arnold Schwarzenegger dodnes v Rusku silnou fanouškovskou základnu. A právě milionům svých příznivců v zemi se teď pokouší otevřít oči. V emotivním vzkazu jim ukazuje, co se děje na Ukrajině a že je v jejich silách nesmyslnou válku ukončit.

Čtyřiasedmdesátiletý rodák z rakouského Thalu nezapře, že je nejen slavným hercem, ale že byl i velmi úspěšným politikem, který ví, jak zformulovat projev, aby chytnul za srdce a fungoval. Ostatně jestliže jeho výkony na stříbrném plátně byly často terčem kritiky kvůli strnulému projevu a toporné mimice, tady nic z toho není na škodu – naopak jeho klidný a upřímný výraz dodává promluvě na důležitosti.

A že v ní jde na dřeň – nejen tu geopolitickou, ale i osobní: „Můj táta neměl rád Rusy kvůli zkušenostem z druhé světové války. Víte, zranil se při obléhání Leningradu, kde nacistická armáda, jejímž byl členem, prováděla strašné věci tomu skvělému městu a jeho statečným lidem.“ Příklad svého otce ukazuje kvůli tomu, aby zdůraznil, že účast na zbytečném, bezdůvodném násilí je něco, co člověka zlomí a poznamená na celý život.

Schwarzenegger, který proslul vedle kapitána Danka také rolemi Terminátora, Barbara Conana nebo válečníka Johna Matrixe, pojal devítiminutové video jako osobní zpověď o své lásce k Rusku a ruským lidem, do níž ale zakomponoval aktuální osvětu. „Vím, že vám vaše vláda říká, že to je válka za denacifikaci Ukrajiny. Denacifikace Ukrajiny? To je lež. Ukrajinský prezident je Žid, jehož otec přišel o tři bratry, které zavraždili nacisté,“ říká.

I love the Russian people. That is why I have to tell you the truth. Please watch and share. pic.twitter.com/6gyVRhgpFV — Arnold (@Schwarzenegger) March 17, 2022

„Je mi moc líto, že vám to musím říct, ale tisíce ruských vojáků už zemřeli. Stali se obětí ukrajinského boje za vlastní zemi a snahy ruského vedení o dobývání. Ohromné množství ruských zbraní bylo zničeno nebo opuštěno. Bomby, které Rusko shazuje na nevinné civilisty, rozzuřily svět. Takže na vaši zemi byly uvaleny nejtvrdší ekonomické sankce,“ vysvětluje muž, který byl v letech 2003 až 2011 kalifornským guvernérem a kdyby to nezapovídala americká ústava, dost možná by se ucházel také o Bílý dům.

Snímek se ve čtvrtek odpoledne středoevropského času objevil současně na řadě platforem – na Twitteru, YouTube, Facebooku nebo Schwarzeneggerově nově založeném profilu na komunikační síti Telegram, kterou používají miliony lidí v Rusku a která je jedním z posledních kanálů, kde se může šířit jiný než prokremelský propagandistický obsah.

Dojde i na výzvu ruským vojákům, aby se vzepřeli: „Vy, ruští vojáci, kteří toto posloucháte, už víte, jaká je realita. Viděli jste ji na vlastní oči. Nechci, aby skončili zlomení jako můj otec. Toto přece není válka, jejímž smyslem je bránit Rusko, za které bojovali vaši otcové, vaši dědečkové a jejich dědečkové. Toto je ilegální válka. Váš život, vaše ruce a nohy jsou obětovány ve jménu války, kterou odsoudil celý svět.“

Ruský národ by se měl postavit tomu, co Vladimir Putin páchá na Ukrajině. A příkladem, říká Schwarzenegger, jdou ti, kteří se nebojí i za cenu věznění a perzekucí protestovat. „Jste moji hrdinové. Máte pravé ruské srdce. Moji drazí ruští přátelé, ať je Bůh s vámi,“ loučí se někdejší mistr světa v kulturistice po jednoznačně nejpřesvědčivějším hereckém výkonu, který kdy předvedl.