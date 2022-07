The Gray Man kritiky nepřesvědčil, diváky ano. Vévodí žebříčkům Netflixu a už se chystá pokračování

Ryan Gosling ve filmu The Gray Man

Koncem minulého týdne na Netflix dorazil The Gray Man, očekávaný špionážní akční film s Ryanem Goslingem, který se mimo jiné točil v Praze. Ačkoliv nedosahuje kvalit ikon žánru jako série o Jamesi Bondovi nebo Mission: Impossible, funguje dostatečně dobře a pro streamovací službu hlavně představuje startovací čáru pro její vlastní franšízu. Teď má novinka za sebou první úspěšný víkend, takže přichází také oznámení jeho pokračování.

The Gray Man diváky zavádí do amorálního světa špionáže, mezinárodní politiky a čistě pragmatického pojetí hodnoty lidského života. Hrdinou se tak stává Gosling jako Šestka, bývalý agent CIA živící se coby nájemný vrah. Jelikož se dostane do špatné společnosti, stává se terčem mnoha jiných nájemných vrahů, kteří se přetahují o odměnu za hlavu Šestky. Nejhorší z nich je přitom Lloyd Hansen (Chris Evans).

Netflix se rozhodl produkovat filmy s rozpočty hollywoodských blockbusterů už před několika lety, The Gray Man je ale dosud nejambicióznější. Je to adaptace jednoho z celé série (aktuálně jedenácti) populárních špionážních románů Marka Greaneyho, které nedostatek komplexní politiky či analýz zkorumpovaného systému přebíjejí pro některé až přemírou výbušné akce.

Film se díky tomu (a rozpočtu ve výši 200 milionů dolarů, největšímu mezi tituly Netflixu) může vydat na velkou honičku napříč Evropou včetně Prahy a vzít s sebou přitom slavné herce.

Foto: Paul Abell/Netflix Chris Evans ve filmu The Gray Man

Gosling zaujme už proto, že není typický akční hrdina. V několika akčních filmech se sice v minulosti objevil, měly ale výrazně jiný, artovější ráz. Například ve snímku Drive hraje málomluvného kaskadéra, který problémy své milované s kriminálním podsvětím řeší náhlými výbuchy násilí, narušujícími jinak až sentimentálně romantické vyprávění.

Jako Šestka si zachovává stoické charisma Goslingovy starší role, chybí ale vnitřní napětí mezi něžnou láskou a nečekanou brutalitou. Šestka je zkrátka profesionál, jenž jedná automaticky a s cílem vykonat zadaný úkol nebo přežít. Podobně jako většina ostatních postav ve filmu má velice snadno čitelné motivace, takže není třeba zabředávat hlouběji do jeho nitra.

Ostatně by na to ve dvouhodinové stopáži nebyl čas. Režiséři Anthony a Joe Russo, kteří stojí za snímky Captain America: Občanská válka nebo Avengers: Endgame, se totiž rozhodli především využít akční potenciál předlohy a charakterové vlastnosti hrdinů se mnohdy smrskávají na vtipné poznámky nebo – v případě Lloyda – karikaturu sociopatického zloducha. Když výsledek funguje, je to díky schopnostem herců vtisknout jednoduchým pohnutkám dojem autenticity a schopnostem tvůrců si hrát s vizuálem a tónem vyprávění.

Výsledek prozatím příliš nefungoval u kritiky, ale velice dobře u diváků. Sledováním The Gray Mana totiž jen mezi uplynulým pátkem a nedělí strávili 88,5 milionu hodin, přičemž vyskočil na vrchol zájmu v 93 zemích. To představuje druhý nejlepší start na Netflixu od začátku letošního roku (lepší měl Projekt Adam) a čtvrtý nejlepší vůbec – na vrcholu je Red Notice a K zemi hleď. Technicky čtvrtý Stánek s polibky 3 nepočítáme, jelikož kvůli rychlejší premiéře měl na sbírání nasledovaných hodin o dva dny více.

Foto: Paul Abell/Netflix Film The Gray Man s Ryanem Goslingem se natáčel v Praze

Teprve se uvidí, jestli si akční novinka zájem udrží také v následujících týdnech, Netflixu to nicméně stačí a oficiálně oznámil vznik franšízy. Jako první by mělo vzniknout přímé pokračování, kde se vrátí Gosling v hlavní roli a bratři Russoové jako režiséři. Děj je zatím pochopitelně neznámý, scenáristé nicméně budou opět vycházet z knižních předloh Greaneyho.

Chystá se také spin-off, tedy film odehrávající se ve stejném univerzu, ale se samostatným odděleným příběhem. Jeho scénář dostali na starost Paul Wrenick a Rhett Reese, kteří stojí za Deadpoolem. Podle slov bratrů Rusoových by mohlo jít o zajímavou záležitost. „Bude to trochu více odvážné a experimentální. To znamená jednoznačně eRkovou přístupnost (nejvyšší přístupnost v amerických kinech obsahující hrubou mluvu, sexuálně explicitní scény či vysokou míru násilí – pozn. red.),“ řekli serveru Deadline.