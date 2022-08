Tiffany vytvoří ze slavné NFT série CryptoPunků exkluzivní přívěsky. Jeden vyjde na 1,2 milionu

Je to kostičkovaný panáček se světle modrým obličejem a tmavě modrým šátkem na hlavě. Na první pohled nic výjimečného, ale právě za takovou grafiku dokázal na začátku roku Deepak Thapliyal, šéf kryptostartupu Chain, vysázet více než půl miliardy korun. Zmíněný panáček je totiž součástí jedné z nejznámějších NFT kolekcí zvané CryptoPunks a na její vlnu teď nasedá také luxusní značka Tiffany. Ta přichází se šperkem, který digitální obrázek zhmotní ve fyzický přívěsek.

„Vyrábíme přívěsky CryptoPunks! Ruční výroba Tiffany & Co. Vyrobeno z 18karátového zlata a 30 drahých kamenů. Pouze 250 kusů,“ oznámil na sociální síti Twitter, kde se fanoušci kryptosvěta v hojných počtech srocují, Alexandre Arnault. Třicetiletý syn Bernarda Arnaulta, jednoho z nejbohatších mužů planety a majitele skupiny luxusních módních značek LVMH, se v Tiffanym podílí na modernizaci tradičního klenotníka. Ten od loňska patří právě do stáje LVMH, které za něj zaplatilo ve své historicky nejvyšší akvizici téměř 16 miliard dolarů.

Mezi moderní novinky se řadí i vstup do světa NFT NFT NFT je jedna z oblastí světa kryptoměn. Jde o nezaměnitelné tokeny (non-fungible… Více informací , tedy nezaměnitelných tokenů, jež zajišťují průkaz o vlastnictví, i když jde třeba jen o digitální obrázek. A jak bývá v případě Tiffanyho zvykem, i tentokrát má vše punc exkluzivity. Firma se rozhodla vyrobit limitovanou sérii 250 přívěsků, které ponesou podobu některého z CryptoPunků. Cena jednoho vyjde na 30 ETH, což je při aktuální ceně za jedno ethereum v přepočtu zhruba 1,2 milionu korun. Vysoké ceny však nejsou ve světě NFT nic ojedinělého, a tak se o ně očekává velká mela.

Potvrzuje to také technologický influencer Petr Mára, který se kryptu věnuje a jednu postavičku ze série CryptoPunks sám vlastní. Pořídí si k ní i přívěsek? „Zvažuji to, ale bude jich jen 250 a obávám se, že budou solidní gas wars, takže uvidíme,“ říká s úsměvem pro CzechCrunch. Pojmem gas wars se označuje situace, kdy poptávka po vybraném NFT výrazně převyšuje nabídku, a tak se zájemci předhání v tom, kdo nabídne vyšší poplatek za zprostředkování transakce (takzvaného mintu), aby se na blockchain stihl zapsat před ostatními zájemci a NFT získal.

Foto: CzechCrunch Petr Mára vlastní NFT ze série CryptoPunk s číslem 9920

Podle Petra Máry budou nejzajímavější přívěsky pro ty, kteří již vlastní svého CryptoPunka v digitální podobě. Sám Mára drží postavičku s číslem 9920, která se jemu samotnému náramně podobá a loni na jaře za ni zaplatil v přepočtu zhruba milion korun. Chystanou novinky od Tiffanyho tak může okomentovat i jako potenciální zájemce, jemuž by nákup limitovaného přívěsku teoreticky mohl zvednout i cenu samotného digitálního díla. Krok luxusní šperkařské značky podle něj ukazuje, že se digitální NFT začínají stále více prosazovat také v offline světě.

„Tiffany za mě zkouší zajímavě propojit offline a online a dává to smysl i investičně – tipuji, že CryptoPunk s Tiffany přívěskem bude mít vyšší hodnotu (pro některé sběratele), a vzhledem k tomu, že jich bude jen 250, tak tipuji, že zaspekulují i kryptobaroni, kterým Tiffany nic neříká. Je to zajímavá limitka. Ale na druhou stranu je potřeba říct, že přívěsek bez NFT CryptoPunka nebude dávat smysl, jejich spojení ano,“ míní Petr Mára. Stejně jako všichni ostatní se bude moci do boje o přívěsek zapojit od 5. srpna, kdy Tiffany na svém webu akci spustí.

Z celkových 250 kusů si bude moci každý zákazník pořídit maximálně tři. „Designéři Tiffany & Co. budou interpretovat každý CryptoPunk do přívěsků navržených na míru – převedou 87 atributů a 159 barev, které se objevují v kolekci deseti tisíc CryptoPunk NFT, na nejpodobnější drahokam nebo barvu smaltu,“ vysvětluje na webu Tiffany. K přívěsku pak bude připojeno také opět digitální NFT, které znázorní finální podobu šperku. Tu si na starost vezmou kompletně designéři slavné značky a zákazníci se na návrhu nebudou moci nijak podílet.

Jak může takový přívěsek vypadat, ukázal na Twitteru už před několika měsíci zmíněný Alexandre Arnault, který ve společnosti Tiffany zastává pozici výkonného viceprezidenta pro produkty a komunikaci. Nechal si vytvořit přívěsek na základě CryptoPunka s číslem 3167 (viz úvodní obrázek), který byl vyroben z růžového zlata a smaltu. Brýle obstaraly rubínové kameny a kulatou náušnici představuje žlutý diamant. Pokud se nyní podaří Tiffanymu všechny přívěsky vyprodat, inkasuje za to 7 500 ETH, což je v aktuálním přepočtu 300 milionů korun. Se svým CryptoPunk šperkem od Tiffanyho se již na Twitteru pochlubil také v úvodu zmíněný Deepak Thapliyal.