Tiger Woods dostal Nike ke golfu a vyprodal mu míčky za miliardy. Teď s firmou po 27 letech končí

Tiger Woods měl na své dlouholeté spolupráci s Nike vydělat obrovské peníze. Slavná sportovní firma ho podporovala od momentu, kdy se dral na výsluní, a neustoupila ani tehdy, když procházel osobní i veřejnou krizí. Zdálo se, že to jsou parťáci nadosmrti. Nakonec je to ale jinak, spolupráce jednoho z nejznámějších golfistů planety a Nike totiž po téměř 30 letech končí. A prý to byla „zatraceně dobrá jízda“.

Partnerství Nike s Tigerem Woodsem se bez nadsázky dá přirovnat ke spolupráci, kterou firma měla s neméně hvězdným sportovcem, basketbalistou Michaelem Jordanem, s nímž před desítkami let vymyslela novou, dnes miliardovou značku. Podle serveru Fortune měl na ní Woods vygenerovat až 660 milionů dolarů, tedy necelých 15 miliard korun, které obdržel za to, že Nike dělal jméno na hřišti i mimo něj.

S Nike začal Woods spolupracovat v momentě, kdy přešel od amatérů k profesionálům. Obr z amerického Oregonu tak s ním byl od začátku jeho velkolepé kariéry, kterou korunuje úctyhodných 82 titulů z prestižního golfového okruhu PGA Tour, z toho 15 titulů z takzvaných majorů, hlavních turnajů sezóny. A do toho řady dalších trofejí z jiných, mezinárodních turnajů. Teď se ale Woods rozhodl spolupráci po 27 letech ukončit.

„Před více než dvaceti sedmi lety jsem měl to štěstí navázat spolupráci s jednou z nejznámějších značek na světě. Dny, které od té doby uplynuly, byly naplněny tolika úžasnými okamžiky a vzpomínkami, že kdybych je začal vyjmenovávat, mohl bych pokračovat donekonečna. Vášeň a vize Phila Knighta (někdejšího šéfa Nike – pozn. red.) daly toto partnerství dohromady a já bych mu chtěl osobně poděkovat,“ napsal Woods na X.

K rozhodnutí se vyjádřilo i Nike, které napsalo, že šlo o „zatraceně dobrou jízdu“, která začala v roce 1996 podpisem smlouvy za 40 milionů dolarů, v dnešním přepočtu zhruba 900 milionů korun, což byla tehdy jedna z nejvyšších částek, která byla kdy se sportovci podepsána. V průběhu let obě strany spolupráci několikrát prodloužily, dokonce si plácli i na desetileté smlouvě za 200 milionů dolarů, tedy 4,5 miliardy korun.

Nike bralo tuto spolupráci i jako investici, která se mu začala vyplácet po přelomu milénia, kdy se zjistilo, jak velký vliv měl Woods na prodej golfových míčků Nike. Průzkum, který vedl profesor marketingu Tim Derdenger, ukázal, že až 60 procent ze zmíněných 200 milionů dolarů se firmě vrátilo právě na prodeji míčků, a to jen ve Spojených státech. Nike také díky Woodsovi rozjelo svou vlastní golfovou řadu, Nike Golf.

Woodse Nike neopustilo ani v krizovém roce 2009, kdy se na slavného golfistu provalilo několik třaskavých detailů o jeho intimním životě, což vyústilo v to, že s ním několik jiných sponzorů rozvázalo spolupráci. Například výrobce nápojů pro sportovce Gatorade, ale také švýcarské hodinkářství Rolex, které se však k němu po čase vrátilo. Sportovně-marketingový svět si teď ale klade jinou otázku: ke komu Woods půjde?

Nikdo z jeho týmu neprozradil další Woodsovy kroky. V médiích se spekulovalo o tom, že by přešel ke značce, do níž investoval známý tenista Roger Federer poté, co také opustil Nike. Šéf firmy ale zmínil, že to není na pořadu dne. Další zastávkou může být výrobce golfového vybavení TaylorMade, se kterým Woods hraje od roku 2017. Ten ale spekulace odmítl blíže komentovat.