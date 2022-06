To, co byl Diego Maradona pro fotbal, Michael Jordan pro basketbal nebo Wayne Gretzky pro hokej, je Tiger Woods pro golf. A také je to znát na jeho jmění. Nejúspěšnější golfista všech dob, který v dobách své největší slávy vyhrával jeden turnaj za druhým, se podle žebříčku magazínu Forbes nyní stal dolarovým miliardářem a přidal se tak do prestižního klubu pouhých dvou vrcholových sportovců, kteří dokázali tento milník překročit. Hraní golfu se navíc na jeho bohatství podepisuje jen minimálně.

Podle údajů z žebříčku nejbohatších sportovců, které americká verze magazínu Forbes sestavuje, si měl Tiger Woods za svou šestadvacetiletou profesionální kariéru vydělat více než 1,7 miliardy dolarů, respektive přes 40 miliard korun. Až teď ovšem jeho čisté jmění překonalo magickou hranici jedné miliardy dolarů, což se podařilo jen dvěma sportovcům – basketbalistům LeBronu Jamesovi a Michaelu Jordanovi.

Že by ale za takové bohatství mohlo pouze hraní golfu, to se říct nedá. Ačkoliv Woods za svou výživnou profesionální kariéru vyhrál pětaosmdesát turnajů prestižního okruhu PGA Tour včetně patnácti majorů (tedy hlavních, největších turnajů), výdělky ze samotného hraní mají tvořit pouze zhruba desetinu celkového jmění. Drtivou většinu tvoří jeho partnerství s firmami, které mu vyplácí peníze za to, že je zviditelňuje na hřišti i mimo něj.

Patří mezi ně například producent energetických nápojů Monster Energy, gumárenský konglomerát Bridgestone, výrobce golfových holí TaylorMade, sportovní gigant Nike nebo hodinkářská ikona Rolex. Řada sponzorů ho navíc v roce 2009, kdy se provalilo několik třaskavých detailů o jeho intimním životě, opustila. Například Gatorade, ale také zmíněný Rolex, který se však k Woodsovi po čase vrátil.

Foto: Depositphotos Tiger Woods v roce 2002 s pohárem z U.S. Open

Právě tato švýcarská hodinkářská společnost patřila mezi jeho nejzásadnější sponzory – slavný golfista s ní podepsal už v roce 1997 pětiletou smlouvu za sedm milionů dolarů, přičemž nebýt oněch kontroverzí, které Woodse ve veřejném prostoru silně ovlivnily (a skoro mu zničily kariéru), byl by s ní patrně nepřetržitě. Velkou roli má v jeho profesním životě i Nike, s nímž navázal první pětiletou spolupráci v roce 1996 za 40 milionů dolarů.

V období největší slávy měl Woods nejvíce partnerství ze všech a jen z nich inkasoval každý rok až 100 milionů dolarů. S nastřádanými penězi pak nakládal poměrně rozumně – investoval. Použil je například pro založení kanceláře pro navrhování golfových hřišť TGR Design, eventové agentury TGR Live nebo fondu TGR Ventures. Přes něj získal podíly ve firmách s různými zaměřeními – od tréninkového vybavení až po pohostinství.

Netřeba saúdskoarabských peněz

Tiger Woods je už dávno v pozici, kdy si může vybírat. Nejde však pouze o nové sponzory, ale také turnaje, na kterých se objeví. Není tomu například tak dávno, co odmítl účast na nové golfové sérii LIV Tour, která se tento měsíc rozeběhla poblíž Londýna. Důvod? I to, kdo za ní stojí.

LIV Tour je totiž financována bohatými arabskými šejky ze saúdskoarabského investičního fondu Public Investment Fund, kteří slavnému golfistovi slibovali ohromné peníze za to, že se série bude účastnit. Jak zmínil šéf LIV Tour Greg Norman pro Washington Post, Woods měl na stole smlouvu na vyšší stovky milionů. Peníze ale nejsou všechno.

Jedním z důvodů, proč Woods a někteří další golfisté odmítli na LIV Tour hrát, je ten, že by teoreticky hrozily postihy od vedení PGA Tour. A to se před pár dny naplnilo. Komisionář slavné golfové série totiž v dopise oznámil, že všichni hráči, kteří se zúčastní některého konkurenčního turnaje LIV Tour, budou suspendováni a nebudou moci startovat na akcích PGA Tour.

Pokud by se nicméně Woods tohoto okruhu účastnil, jeho bohatství by se podle Normanova vyjádření razantně zvýšilo. Vše ovšem nasvědčuje tomu, že by Woodsovi nestálo za to, aby svou veleúspěšnou kariéru nemohl zakončit na jednom z turnajů PGA Tour, na kterých vyrostl. A které ho proslavily po celé planetě.