TikTokem letí návod na krádeže aut přes USB kabel. Pomoct mají sledovací zařízení od Applu

TikTok skvěle poslouží pro hledání tipů na cestování, vaření, pobavení nebo vzdělávání, zároveň ale může poskytnout kontroverzní návody, které způsobí, že se v Americe začne krást více aut, než je zvykem. Návod je to navíc tak triviální, že ho zvládne i malé dítě – pokud tedy má dostatek kuráže. Na nejrychleji rostoucí sociální síti se objevila takzvaná challenge k tomu, jak snadno a rychle odcizit vozy značek Kia a Hyundai. A minimálně policisté z New Yorku to už museli začít plošně řešit. Přes malé sledovací zařízení, které vyvíjí Apple.

Příběh je to tak fascinující, že se mu dá jen stěží uvěřit. Přesto je pravdivý. Vše mělo začít koncem roku 2021, kdy se policisté z amerického města Milwaukee začali zabývat krádežemi aut, která byla odcizována sotva náctiletými dětmi. Později se zjistilo, že se malí zlodějíčkové, kterým bylo mnohdy dvanáct let, naučili vozy krást na TikToku, kde se šířil návod, jak auta nastartovat pouze s pomocí kabelu, kterým se nabíjí třeba telefon.

Ne však všechny značky aut, ale pouze ty modely, které vyráběly jihokorejské automobilky Kia a Hyundai. Do základních verzí starších čtyři roky s klasickým klíčkem pro odemykání a startování totiž neinstalovaly imobilizér, jenž brání nastartování vozidla v případě, že by do něj byl vložen nesprávný klíč. A právě to se stalo některým majitelům osudným.

Nenechavcům se tak stačilo dostat dovnitř, oddělat kryt sloupku řízení a do zdířky zapalování vložit právě konektor USB-A. Pak už mohli s konektorem otočit podobně jako s klasickým klíčem a vůz nastartovat. A vzhledem k tomu, že TikTok ve Spojených státech používá až 150 milionů lidí, bylo zřejmé, že se z tohoto návodu může stát velký problém.

Internetem proletělo nespočet stížností na to, jak majitelům auta mizela z poměrně bezpečných míst před domem a bývala zaparkována o několik bloků dál, často i nabouraná, potažmo zdemolovaná. A byť vedení TikToku mělo každé video s tímto návodem ze své sítě mazat, jakmile se jednou něco takového vytvoří a dostane do oběhu, už není cesty zpět.

Závažnost celého problému se dostala také k lidem z Hyundai a Kia, kteří majitelům zhruba osmi milionů aut ve Spojených státech začali nabízet bezplatnou aktualizaci systému, díky níž by pro nastartování vozu bylo nutné mít klíč ve spínači zapalování. Ne všichni řidiči si ale zajeli do autorizovaného servisu, aby jim aktualizace byla nainstalována. Automobilky také podle agentury Bloomberg začaly nabízet zámky na volant zdarma.

S růstem krádeží se potýkaly prakticky všechny americké státy, New York nevyjímaje. A právě v jeho stejnojmenné metropoli se teď policejní oddělení rozhodlo, že exponovaným majitelům těchto typů aut nabídne pomoc. Starosta New York City Eric Adams oznámil, že lidem rozdá pět set sledovacích zařízení od Applu. Pro jistotu.

Konkrétně jde o malý puk AirTag, který se obvykle používá ke sledování svazku klíčů, kufru, kabelky nebo peněženky. Stačí jej pouze k dané věci připnout. Uživatel má nad svým majetkem navíc poměrně spolehlivou kontrolu, protože jeho lokaci vidí přímo v iPhonu. A teoreticky tak může vidět i auto, pokud v něm AirTag je.

Foto: Apple AirTag je chytrý lokalizační přívěsek, který pomůže s hledáním věcí

Má to ale jeden háček – jakmile člověk sedne do auta (byť kradeného) a má u sebe iPhone, může mu na něj přijít notifikace, že s ním cestuje neznámý AirTag. Apple tuto možnost předloni zpřístupnil právě z toho důvodu, aby se předcházelo stalkingu. AirTag tak reálně nezamezí krádeži, ale naopak může pomoci policistům k jeho nalezení.

Tady je ale další menší zádrhel – newyorská policie totiž k AirTagům, které rozdá, nebude mít přístup v reálném čase. Respektive je nebude moci sledovat tak, jak se vozidlo pohybuje. Krádeží postižení lidé tak budou muset policejnímu oddělení nejprve oznámit, že jejich auto bylo odcizeno, a poté dát úřadům svolení k jeho sledování.

Jestli bude mít pomoc od doplňků z dílen Applu reálný zásah, je otázkou, vedení New Yorku si od toho ovšem slibuje alespoň částečné omezení pro zlodějíčky. Jen za letošní rok mělo být v metropoli ukradeno skoro tisíc vozů Hyundai a Kia, o více než osm set aut těchto značek víc ve srovnání s celým loňským rokem. Mezitím bylo celkově nahlášeno 4,5 tisíce odcizených aut.