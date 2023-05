Tina Turner nebyla jen královnou rock’n’rollu. Zanechává po sobě ikonickou hudbu i moře inspirace

Královna rock’n’rollu, jak se zpěvačce a herečce Tině Turner přezdívá, si svůj status musela skutečně vydobýt. Pocházela z rozpadlé rodiny, sama byla obětí domácího násilí a její hudební kariéra se ve stěžejním bodě málem zcela rozpadla. Díky kombinaci obrovského talentu, tvrdé práce a dávky štěstí se ale stala jednou z nejznámějších amerických zpěvaček. Včera v 83 letech zemřela a zanechala za sebou rozsáhlý odkaz.

Přesný důvod její smrti v současnosti není znám, Turner se už delší dobu letech potýkala s vážnými zdravotními problémy včetně mrtvice, rakoviny a selhání jater. Podle vyjádření, které její rodina poskytla magazínu Rolling Stone, zemřela v klidu ve svém domově ve švýcarském Küsnachtu.

V oficiálním prohlášení na sociálních sítích stojí: „S velkým zármutkem oznamujeme, že zemřela Tina Turner. Svojí hudbou a bezmeznou vášní pro život okouzlila miliony fanoušků po celém světě a inspirovala hvězdy zítřka. Dnes se loučíme s drahou přítelkyní, která nám všem zanechává své největší dílo: svoji hudbu.“

Zpěvačka známá hity jako What’s Love Got to Do With It, The Best nebo Golden Eye se narodila v roce 1939 jako Anna Mae Bullock v americkém Tennessee rodičům pracujícím na farmě. Mnoho času s nimi ale nestrávila, když ji kvůli změně práce dali do výchovy prarodičům. A později, když bylo Anně jedenáct, její matka od otce, který byl násilnický, utekla. Mladá dívka se s matkou znovu shledala až při studiích na střední škole.

Bullock nejdříve pracovala jako pomocnice v domácnosti a po maturitě jako pomocná sestra v nemocnici. V té době ale se svojí starší sestrou Alline začala pravidelně chodit do nočních klubů v St. Louis, kde několikrát viděla kapelu Kings of Rhythm. Nabídla se, že by pro ně ráda zpívala, jejich pozornost si ale získala až jednou o přestávce mezi písněmi, když se dostala k mikrofonu a zazpívala balladu You Know I Love You od B. B. Kinga. Stala se členem kapely a v roce 1958 se objevila na první nahrávce.

Časem navázala romantický vztah se zpěvákem Ikem Turnerem, který ji přesvědčil ke změně uměleckého jména na Tinu Turner. Začali spolu nahrávat a vydávat úspěšné singly jako Ike & Tina Turner. První z nich, A Fool In Love, byl označen za popový hit se silným černošským jádrem, druhý pak byl nominován na cenu Grammy a další jim v průběhu několika let zajistily status úspěšného hudebního tělesa. Byli předkapelou Rolling Stones, vystupovali v televizi a dostali Grammy za cover písně Proud Mary od Creedence Clearwater Revival.

V první polovině 70. let si otevřeli vlastní nahrávací studio, vydali album nominované na Grammy a Tina začala sama více skládat a objevila se ve zfilmované verzi rockové opery Tommy podle stejnojmenného alba rockových legend The Who. Osobní vztah dvojice hudebníků ale byl čím dál horší. Ike byl závislý na kokainu a Tinu fyzicky týral. Dokonce ji už v roce 1968 přivedl k pokusu o sebevraždu. Zpěvačka od něj konečně odešla až o osm let později a další dva roky nato byl dokončen rozvod.

Pro Turner to ale kromě osvobození znamenalo také kariérní katastrofu. Samostatně se jí dlouho nedařilo prosadit a osm let jezdila po menších koncertech či působila v podřadných zábavních pořadech v televizi, aby se dokázala uživit a splatit dluhy za zrušené turné s Ikem. V první polovině 80. let se ale vše obrátilo.

Její projev zaujal britskou synth-popovou skupinu Heaven 17, s níž nahrála úspěšný singl. Ještě lepšího přijetí se pak dočkala píseň nahraná se zpěvačkou kapely. Turner díky tomu získala smlouvu se společností Capitol a v roce 1984 vydala sólové album Private Dancer. To navždy změnilo její život.

Hlavní singl alba, What’s Love Got to Do With It díky svému modernímu rockovému zvuku a výraznému zpěvu Turner vystřelil na vrchol žebříčku Billboard Hot 100, udržel se tam tři týdny a prodalo se ho přes dva miliony kopií po celém světě. Také album Private Dancer bylo masivním hitem – v žebříčku Billboard 200 se udrželo 39 týdnů, několikrát dosáhlo platinového statusu a vyhrálo čtyři ceny Grammy.

Ačkoliv tak obrovský úspěch už nezopakovala, její comeback vydržel. V následujících letech se objevila ve výrazné roli ve filmu Šílený Max: Dom hromů, vystoupila na obřím benefičním koncertu Live Aid po boku Micka Jaggera a z její první autobiografie I, Tina se stal bestseller. Jelikož v ní autorka hlouběji přiblížila svůj toxický vztah s Ikem, pomohla v mainstreamu otevřít diskuzi o domácím násilí.

Jak se rozloučit se ženou, která vzala svoji bolest a trauma a využila je jako prostředek pro změnu světa?

V roce 1998 Turner vyšlo další multiplatinové album Foreign Affair a o čtyři roky později byla její autobiografie adaptována do filmu s Angelou Bassett a Laurencem Fishburnem v hlavních rolích. Zpěvačka už tou dobou měla zejména status nejen osobité, velice talentované a odhodlané umělkyně, ale také silné nezávislé ženy inspirující mnoho dalších.

Bassett, která byla za ztvárnění Turner nominovaná na Oscara, se k její smrti vyjádřila prostřednictvím magazínu The Hollywood Reporter: „Jak se rozloučit se ženou, která vzala svoji bolest a trauma a využila je jako prostředek pro změnu světa? Svojí odvahou vyprávět svůj příběh, odhodláním neztratit v životě směr bez ohledu na to, co musí obětovat, a snahou vybojovat v rock ’n’ rollu místo pro sebe a sobě podobné ukázala ostatním, co žijí ve strachu, jak by měla vypadat krásná budoucnost plná lásky, soucitu a svobody.“