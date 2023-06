Tip na festivalový výlet: Vyhlídka s kavárnou nad Karlovými Vary, kam chodil sám Goethe

Od hotelu Thermal až po kolonádu s Vřídlem prošli návštěvníci Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary zcela jistě už tisíckrát. Odvážnější vystoupali několikrát také ke Kamzíkovi, soše, která se nazývá Jelení skok. Inovace tedy není na škodu. Z centra lázeňského města lze dojít také k neogotické výletní restauraci s vyhlídkovou věží, kam chodíval i sám velký Johann Wolfgang von Goethe. Ta zůstává neokoukaná.

Za prohlídku rozhledna stojí, a to i pro ty, kdo nejsou fanoušky rozervané literatury. Budova má za sebou velmi zajímavou historii. Podnět ke stavbě rozhledny totiž dala belgická princezna Stefanie. Ta si vzala korunního prince Rudolfa Habsburského a když jednou v létě navštívila Karlovy Vary, vyhlídka na Výšině věčného života nad městem ji doslova uchvátila.

A tak tu byla mezi lety 1888 až 1889 postavena výletní restaurace s vyhlídkovou věží, a to podle návrhu významných vídeňských architektů Ferdinanda Fellnera a Hermanna Helmera. Rozhledna dostala název Vyhlídka korunní princezny Stefanie. Za chvíli oslaví výročí, otevírala se totiž 21. července 1889.

Foto: Placehunter O vyhlídku se zasloužila belgická princezna Stefanie

„Goethova vyhlídka se tyčí nad Karlovými Vary v nadmořské výšce 636 metrů. Rozhledna opakovaně během své historie měnila jména,“ popisuje výletová aplikace Placehunter. Po vzniku Československa se přejmenovala na Stifterovu rozhlednu, po česko-rakouském spisovateli Adalbertu Stifterovi. Po druhé světové válce to byla zase Stalinova rozhledna.

Ani to jí ale neubralo na kráse. Novogotická cihlová stavba má válcovitou červenou věž a prý také zajímavé sklepení. A co teprve ten výhled. Před očima se rozprostírají Krušné hory a Špičák, Plešivec a Klínovec. Na východě je Andělská hora, Větrovec nebo Doupovské hory. Lze vidět také Vítkův vrch a Slavkovský les a nakonec také Doubskou horu a Sokolovskou pánev.

Rozhledna má na výšku okolo 40 metrů, vyhlídka je o patnáct metrů níže. Vede sem 165 schodů. Od roku 1957 se pak stavba jmenuje Goethova vyhlídka. „Německý spisovatel sem často chodíval na vycházky,“ popisuje Placehunter.

V devadesátých letech byla rozhledna zavřená, a to především kvůli špatnému stavu. Nakonec se ji podařilo opravit, rekonstrukce byla dokončena teprve v roce 2019. Vyhlídka tak září novotou. Dnes je tu místo výletní restaurace kavárna, otevřená je od pátku do neděle. V blízkosti je také tříkilometrová Stezka strašidel nebo Goethova geologická vycházka. Kdo by nechtěl vyrážet z centra města, může vjet autobusem číslo 8 na stanici Hůrky a odtud se vydat na cestu dlouhou 1,2 kilometru.

Vejít historii do dveří

Kdo už není ubytovaný v Grandhotelu Pupp a nedostává se mu ani dalšího festivalového ubytování, může zvolit Apartments Loket No. 126. I tady půjde přitom o zážitek vyhlídkový. Zdejší apartmán totiž vznikl jako hrázděná přístavba k Černé věži v Lokti v Karlovarském kraji.

„Ač vstupujete historii do dveří, uvnitř najdete velkorysý prostor vybavený moderní nerezovou kuchyní s indukcí a luxusním kávovarem,“ popisuje server s výběrovým ubytováním Amazing Places. Hosty tu prý ubytovává samotná majitelka, paní Barbora, která od vyhrazeného parkovacího stání na náměstí provede příchozí křivolakými uličkami až do apartmánu.

Ten na návštěvníky dýchne dřevem. Zábava je ale i venku. Posnídat se tu dá na soukromé kamenné lávce před apartmánem. Je odtud krásný výhled na okolní střechy. Za návštěvu stojí nejen samotný Loket, ale právě také Karlovy Vary, které jsou odsud jen patnáct minut autem. Kolem dokola jsou Krušné hory.