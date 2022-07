Tip na víkendový výlet. Nacistickou továrnu na cín pohlcuje les, na vlastní nebezpečí je stále přístupná

Místní prý říkají, že je tu zima a pak zase zima. Pokud někomu nevadí, že nejde o místo jako ze žurnálu, kde se po zemi válí kusy drátů nebo dokonce kusy rudy, obzvláště v těchto dnech je výlet do studené krajiny k nezaplacení. Směrem od Karlových Varů dál k německé hranici dřív ležela obec Rolava. Tu by člověk hledal už jen marně. Z období druhé světové války tu ale zbyl malý industriální poklad, který přitahuje i proto, že je dávno opuštěný.

Doklad těžby cínové rudy tu sahá až do čtrnáctého století. To, co láká, je ale továrna na cín, kterou tu v roce 1940 postavili nacisté. Výroba cínu byla v té době dávno nerentabilní, to se ale během války změnilo, protože levnější dovoz do Evropy, například z Afriky, nebyl příliš vhodný. A tak nacisté začali budovat.

Dnes jde o místo se schody, které nikam nevedou, a které pomalu, tiše a nenávratně požírá vegetace. Zbytky továrny přitom pamatují i zajatecký tábor, který vznikl v jednom z přilehlých objektů. Mělo tu být až osm set zajatců, hlavně Francouzů a také obyvatel Sovětského svazu.

Byly tu také podzemní chodby. Čtyři tisícovky metrů byly vyraženy během války, to ale bylo vše. Jak uvádí Petr Hasil pro web iRozhlas.cz nezdary vycházely i z přírodních podmínek. „Celý areál se nachází prakticky v rašeliništi. Zima v těchto oblastech byla ve čtyřicátých letech, jak máme doloženo, silná, sníh zde byl až do května nebo června,“ líčí Hasil.

Foto: Placehunter Cínový dům Rolava leží nedaleko stejnojmenné zaniklé obce

Na nerentabilnost dolu poukazovaly podle něj už Němci, nakonec ho jako takový po válce vyhodnotili rovněž Češi. Zejména pro drahé přečerpávání vody z nedalekého Rolavského rybníka. I ten tu stále je.

„Na vlastní nebezpečí můžete prozkoumávat různá patra, protože některé schody ještě stojí. Na některých místech se dokonce stále válí kusy rudy. V okolí je spousta dalších budov patřících k továrně, ale i množství různých stezek, po kterých se můžete vydat prozkoumávat les. Tu a tam narazíte třeba na základy nebo bunkr v zemi,“ uvádí výletová aplikace Placehunter, která ukazuje často skryté krásy Česka.

Kromě bunkrů je toho k vidění ještě mnoho. Areál Rolava, německy Sauersack, se nachází uprostřed národní přírodní rezervace Rolavská vrchoviště. V okolí se těžila rašelina. Je tu také přírodní památka Přebuzské vřesoviště s ohroženými druhy rostlin a živočichů.

Samotná obec Rolava ležela v údolí stejnojmenné říčky jen pár kilometrů od německých hranic. Po válce tu bylo bezmála dvě stě domů. Jenže pak přišel odsun německého obyvatelstva a Rolava byla v roce 1951 začleněná do hraničního pásma. K dosídlení Čechy nedošlo a chalupy byly zbourány.

Relax u Babi

Pokud by někdo chtěl do Karlovarského kraje na výlet delší než jednodenní, ubytovat se může například v Roubence U Babi v Lipové u Hazlova, která je hodinu autem od Rolavy. Roubenka prošla rekonstrukcí v roce 2015 a vůně dřeva je cítit už při pohledu na ni.

„Jste v území nikoho blízko německých hranic v nejzápadnější části Karlovarského kraje. Okolní vesnice vyprávějí příběhy pospolitosti Čechů a Němců díky zachovalým domům místních sedláků, někdy i 250 let starých. Roubenka U Babi dnes nabízí moderní komfort v autentickém hávu lidové architektury,“ slibují Amazing Places, další portál mapující nejzajímavější místa Česka.

Pro milovníky historie a průmyslových památek jde zkrátka o ideální místo na výlet.