Tip na víkendový výlet. V severočeské sklárně Ajeto si můžete vyrobit vázu i se skvěle najíst

Přijeďte do Ajeta vyzkoušet na vlastní kůži sklářské řemeslo

Dříve tu stála německá textilní manufaktura, dnes se zde tvoří zakázky pro novoborský Lasvit, skleněné ceny Thálie i trofej, kterou nad svou hlavu zvedají šampioni cyklistické Tour de France. Sklárna Ajeto je v malé obci Lindava na Novoborsku, přesto její jméno znají po celém světě. Může za to architekt Bořek Šípek a práce mistrů sklářů, jejichž prací se můžete kochat během ochutnávání pokladů české gastronomie, které zde podávají.

Ajeto se nachází přibližně deset minut jízdy autem z Nového Boru a necelé dvě hodiny z Prahy. Za tuto pouť se vám odmění zážitkem, který jen stěží zažijete v jiné restauraci. Přímo z prostor krčmy se můžete zahledět do výhně sklářské pece, ve které se začalo poprvé tavit v roce 1994.

Právě v tomto roce zde založil architekt Bořek Šípek se skláři Novotným a Fafalou sklárnu, která vznikla na místě ruiny bývalé barvírny sametu, jež zde stála od roku 1816. Díky šetrné rekonstrukci se podařilo zachovat industriální charakter objektu, ve kterém začala podle Šípkových návrhů vznikat první skleněná díla.

V roce 1998 se k nim přidaly také skleněné ceny Thálie, taktéž navržené Bořkem Šípkem. Místním sklářům se však postupně do rukou dostávaly i zakázky od jiných designérů. Mezi nimi jsou od roku 2007 také ty pro společnost Lasvit Leona Jakimiče, který zahrnul Ajeto pod svá křídla v roce 2017.

Foto: Sklárna Ajeto Nádvoří Ajeta zdobí legendární strom se skleněnou korunou

I pod Lasvitem zůstává Ajeto nadále otevřené všem příchozím, kteří si mohou pochutnat na skvělé gastronomii i z lokálních surovin. Případně vyzkoušet klasické nízkoprocentní pivo, kterým skláři hasí svou žízeň u výhně a které je vařeno speciálně pro Ajeto v nedalekém novoborském pivovaru Born.

Jak moc velkou žízeň si člověk u pece udělá, se ostatně může každý z návštěvníků přesvědčit na vlastní kůži. Sklárna nabízí možnost vyzkoušet si, jak náročné je fouknout do sklářské píšťaly a vytvořit si vlastní skleněný výrobek. Odnést si můžete vlastnoručně vyrobenou vázu, půllitr či jiný skleněný produkt.

A pokud se vám nebude chtít foukat, můžete si alespoň poslechnout výklad o procesu tvorby a zdobení skla tradičními způsoby, kterým jsou v Ajetu věrni dodnes. Dozvíte se, co je to sklářský kmen či z jakého materiálu jsou vyráběny tradiční formy. Komentované prohlídky probíhají vždy v celou od 10.00 do 12.00 pro skupiny čítající minimálně deset osob.

Otevírací doba Sklárny je každý den od 10.00 do 17.00. Ještě než se na toto místo vydáte, na webu Ajeta ověřte, zda se v daný den na místě nekonají svatby nebo jiné soukromé události, kterým je sklárna taktéž otevřena.

Pokud nebudete skla dostatečně nabaženi, doporučujeme se také vydat do Nového Boru, mekky českého sklářství, kde najdete muzeum skla i architektonicky neotřelé sídlo společnosti Lasvit, které v sobě kombinuje tradiční roubenou architekturu severu s moderním skleněným pláštěm, který připomíná šupiny.