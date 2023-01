Tip na výlet: Lyžování, lezení i plachtění vzduchem. Rozhledna Churáňov nabízí víc než krásný výhled

Poslední závodník z tohoto bývalého skokanského můstku vzlétl v roce 1996, od té doby chátral a nedařilo se pro něj najít jiné využití. Dnes se na jeho vrchol můžete vydat i vy, rozhlédnout do šumavského kraje a představit si, co se asi honí hlavou skokanům na lyžích těsně před důležitým skokem o medaili.

Rozhledna Churáňov vznikla konverzí bývalého skokanského můstku, který byl vybudován v roce 1978. „Svým účelům sloužil až do roku 1996, kdy se tu naposledy konal závod o Pohár Šumavy. Potom byl můstek kvůli špatnému stavu uzavřen a více než osmnáct let chátral. Nakonec se podařilo stavbu zachránit, v roce 2014 prošla velkou rekonstrukcí a o rok později se opět otevřela veřejnosti jako unikátní rozhledna,“ nahlíží do historie místa cestovatelská aplikace Placehunter.

Můstek lze najít přibližně jeden kilometr jižně od Churáňova, na vrcholu sjezdovky Zadov-Kobyla (na mapě zde). Leží ve výšce okolo 1 100 metrů nad mořem, přičemž jeho vyhlídková plošina je umístěna ve výšce 32 metrů. Díky tomu nabízí nádherný výhled do šumavských vrchů, na Javorník a také oblasti Strakonicka.

Výhledy ovšem nejsou ani zdaleka to jediné, na co rozhledna láká. V jejích spodních patrech se usadilo malé muzeum, které připomíná největší skokany našich dějin a také historii samotného můstku.

Foto: Placehunter Návštěvníci mohou vyzkoušet, jaké to je hledět z můstku dolů

Na své si tu přijdou především sportovci, a to jak v zimě, tak v létě. Pokud jsou můstek a jeho okolí zasypané sněhem, lze si na místní sjezdovce příjemně zalyžovat, případně navoskovat běžky a krásy této oblasti poznat v bílé stopě.

V letních měsících lze z tohoto místa pořádat výšlapy do hor, případně si vychutnat všechny chyty na umělé lezecké stěně, která byla vytvořena na přední stěně rozhledny. S potřebným vybavením ji může zcela volně zdolávat každý.

Právě stěna je jediným větším optickým zásahem do původní podoby můstku, který po své rekonstrukci vypadá stejně jako před lety. Pokud plánujete více poznat Šumavu, právě tato rozhledna je jeden z vztyčných bodů, kde můžete svou expedici zahájit.

Ustelte si v podhůří

Pokud byste se potřebovali v okolí rozhledny najít nocleh, portál Amazing Places, který přináší doporučení na ta nejzajímavější ubytování u nás i za hranicemi, přináší tip na Chalupy Rajsko a butikový hotel Nebespán v Kašperských Horách.

První ubytování nabízí nocleh v souboru několika objektů zcela odstřižených od civilizace. Při snídani můžete pozorovat srnky pasoucí se přímo vedle terasy a večer usínat kolébáni příjemným šumem nedaleké Otavy.

Foto: Amazing Places Ubytování nabízí absolutní klid

„Chalupy jsou nové, přesto vychází z tradiční šumavské architektury. Zvenku vypadají, že tu stojí už desítky let, vzdušnost, světlo, dřevo a sklo uvnitř však napoví, že vaše příští dny budou ve jménu komfortu, svobody a ojedinělých zážitků, ať už přijdete s přáteli nebo dětmi,“ popisuje místo Amazing Places.

Kdo dává přednost městskému šumu, může zvolit druhou variantu, tedy ubytování přímo v centru města Kašperské Hory. Nečekejte však žádné velkoměsto. Jedná se o docela malinké, o to však malebnější horské městečko s butikovým hotelem přímo na náměstí.

„Luxus a pohodlí je vlastní všem pokojům i apartmánům. Ve velkorysých apartmá se nad vámi sklánějí vysoké stropy, dřevěné podlahy dodávají útulný pocit a okna lákají k výhledům na historické náměstí s kostelem sv. Markéty nebo do klidné zahrady,“ uvádí Amazing Places.