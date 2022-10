Tip na výlet: Most vykukující z přehrady je nejvíc vidět v zimě, v létě k němu doplavete

V roce 2001 tu nízký stav vody odhalil zbytky domů i silnici, kterou o padesát let před tím zatopila přehrada Jesenice. Většinou je tu však vidět jen zbytek mostu. Vykukuje z hladiny jako v říši Harryho Pottera, kde by jistojistě byl odkazem na podvodní svět. Mostní oblouky jsou památkou na dobu, kdy tudy vedla cesta mezi Velkou a Malou Všeboří. Cesta už je tatam, zato je to parádní podívaná.

Železobetonový obloukový most vedl přes říčku Odravu. To vše vzala největší vodní nádrž v západních Čechách. Ne ale tak docela. Zbytek mostu, jenž vyčnívá nad vodní hladinou, dává vzpomenout na zdejší školu, která tu stála, nebo dokonce na zatopený mlýn. Když se v roce 1957 začala budovat nová nádrž, vše muselo pryč. Od roku 1961, kdy se vodní dílo dokončilo, zbylo už jen memento.

„Při spodní hladině vodní nádrže se objeví původní silnice i celý most a při úplném vypuštění, které probíhá jen velmi výjimečně, dokonce i zbytky základů původních domů,“ líčí výletová aplikace Placehunter. V zimním období, kdy je hladina řeky nízká, lze k mostu dokonce dojít stále suchou nohou.

Foto: Placehunter Zatopený most Všeboř

V létě se k němu dá doplavat. Ostatně často se stává také oblíbenou a vyhledávanou atrakcí těch, kdo si chtějí uprostřed rozlehlé vodní hladiny skočit z výšky. Hloubka tu ale není moc velká.

Zatopený most je hezky vidět ze severního břehu a pak také na trase mezi Chebem a Plzní z projíždějícího vlaku. Placehunter doporučuje jet na výlet tak, aby člověk stihl zatopený most při západu slunce, který se odráží ve vodní hladině. V létě ale pozor na komáry. Kolem nádrže je spousta kempů, zakotvit je tak možné například tam.

Pohoda v bublině

Kdo by do kempu nechtěl, může vyzkoušet něco o kus luxusnějšího. V blízkosti se totiž nachází glamping v podobě velké koule. V Hazlově, necelých dvacet kilometrů od vykukující mostovky, funguje ubytování V Bublině.

Foto: Amazing Places V Bublině

„Pokud chcete usínat pod hvězdami za každého počasí, leží kousek od Aše unikátní bublina, kterou rodina Lidman postavila především jako nevšední zážitek pro rodiny s dětmi. Hra se světlem vás ohromí, stejně jako osobní přístup majitelů, kteří na rozlehlém pozemku doplnili objekt o kompletní zázemí s kuchyní, saunou i hřištěm,“ zve ubytovací server Amazing Places.

Vejdou se sem i čtyři dospělí, ideální je však zvolit návštěvu ve variantě dva dospělí a dvě děti. K dispozici jsou kromě kuchyňky také venkovní gril nebo houpací sítě. Kdo by se bál, že výlet za deště nemá cenu, Amazing Places ujišťuje, že i když prší, je tu různé vyžití. Děti ocení skříň plnou hraček, dospělí pravděpodobně polosamotu.