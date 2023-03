Tip na výlet: Objevte tajemné reliéfy, které stály u zrodu českého moderního sochařství

Dnes už se můžeme jen dohadovat, co Václava Levého vedlo k tomu, aby v oblasti Kokořínska tesal do místních pískovcových skal tajemné reliéfy hlav. Vůbec nejznámější jsou Čertovy hlavy nedaleko obce Želízy, nicméně jen kousek od nich se nachází další soubor reliéfů vytesaných do skály. Harfenice dostaly název podle dívky, která zde hraje démonickým postavám na harfu.

Obec Želízy – a celé údolí, ve kterém leží – znají řidiči putující ze severu směrem na Mělník. Místní zákruty jsou oblíbené také u nadšených motorkářů, jak prozrazuje i řada pomníčků těch, pro které se stala rychlá jízda v tomto údolí osudnou.

Právě díky nim, ale i hustému lesnímu porostu a skalám podél cest, má celé toto místo zvláštní atmosféru. Zda tu panovala i před 200 lety, je otázkou, ovšem právě v té době zde žil Václav Levý, kuchař na místním zámku v Liběchově, ze kterého se později stal výrazný český sochař.

Kromě přípravy delikates pro místní velkostatkáře se ve svém volném čase v první polovině 18. století věnoval sochařské tvorbě, kterou lze obdivovat hned na několika místech v tomto regionu. Jmenovitě se jedná například o výzdobu jeskyně Klácelka, kde do kamene zvěčnil zvířata z bajek, husitské hrdiny, ale i trpaslíky.

Foto: Placehunter Hlavy mají často nepřirozené rysy

Dost možná nejznámějším Levého dílem je soubor až devět metrů vysokých skladních reliéfů dvou obřích hlav, kterým se zde říká Čertovy hlavy. Jen kousek od tohoto díla se hluboko v lesích ukrývá podobný, i když o něco skromnější umělecký počin. Leží přibližně dva kilometry od Želíz a dá se sem dostat po žluté trase.

Na návštěvníky tu čeká pískovcový blok s jeskyní, který byl pojmenován Harfenice. „Umělá jeskyně je nazvána podle dívky s harfou sedící vedle monumentálních reliéfních hlav,“ přibližuje původ názvu cestovatelská aplikace Placehunter, která přináší zajímavé cestovatelské tipy po Česku i zahraničí.

Ještě zajímavější jsou reliéfy velkých hlav, z nichž některé jsou očividně lidské, ovšem ostatní vypadají, jako by patřily pekelným démonům. Proč zde sochař Levý zanechával tyto hlavy nadpřirozených bytostí, se již asi nedozvíme. Víme ovšem, že ke své tvorbě používal převážně zcela obyčejné náčiní v podobě malého krumpáčku a sekerky.

Mohlo by se zdát, že Levý byl jen lokálním nadšencem, ve skutečnosti je však dnes považován za zakladatele českého moderního sochařství, u kterého se učil i Josef Myslbek. Po dokončení zmíněné Klácelky mu bylo umožněno studovat umění v Mnichově, kde platil za jednoho z nejlepších žáků. Jeho díla lze dnes obdivovat například v Praze, Vídni i Římě.

Bydlení na statku i u lesa

Pokud byste chtěli zažít atmosféru doby, ve které žil Levý, na vlastní kůži, můžete se ubytovat v Homutově statku v obci Mšeno. Jedná se o místo typické pro celý kraj Kokořínska, který je plný statků, jako je tento z poloviny 18. století. Stavba si nedávno prošla citlivou rekonstrukcí pod dohledem architektů a dnes nabízí jedinečnou ukázku starých časů, avšak s maximem moderního pohodlí.

„Vybrat si můžete z dvoulůžkových i mezonetových pokojů a dvou rodinných apartmá. Zároveň statek potěší i zamilované dvojice, které se mohou ubytovat v romantickém pokoji s volně stojící vanou. Nicnedělání, nebo aktivní odpočinek? Pro obě varianty je ideální rozlehlá zahrada, která statek obklopuje. Okolní příroda Kokořínska pak nabízí prostor pro aktivní odpočinek nejen pěšky, ale i na kole,“ popisuje místo ubytovací platforma Amazing Places.

Foto: Amazing Places Homutův statek

Milovníci modernějších forem bydlení si naopak mohou vyzkoušet pobyt v Mobile Hutu u obce Rašovice. Kompaktní domek sází na čistý a moderní design ve spojení s okolní přírodou. Je určen k celoročnímu obývání, a tak si můžete dopřát i jedinečný zimní zážitek.

„Nezáleží, jestli jsou tropy nebo mrzne až praští, v Mobile Hutu se budete cítit jako doma za každého počasí. Tady se člověk může dívat do krajiny a kochat se a zároveň být v útulném prostředí domečku. Zvenčí se zdá malý, ale uvnitř je velmi dobře řešený. Překvapí množstvím úložného prostoru,“ popisuje místo Amazing Places.