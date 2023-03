Tip na výlet: Po stopách partyzánů a nacistického běsnění. Ploština připomíná hrůzy, ze kterých mrazí

Psal se 19. duben 1945 a do konce druhé světové války zbývalo již jen pár dní. To však nezabránilo příslušníkům nacistického SS komanda spolu se speciální protipartyzánskou jednotkou vtrhnout do pasekářské osady Ploština. Zde rozpoutali teror, na jehož konci zůstalo téměř 30 mrtvých. Události toho dne dnes na místě připomíná hned několik objektů, kterým vévodí betonový památník.

Pohled na památník Ploština vlastně není vůbec hezký, zvláště pokud víte, co vlastně připomíná. Pět betonových monolitů zde ční do výšky a vizuálně drásají panenskou přírodu, kterou jsou obklopeni. Ne nadarmo se říká, že toto místo pláče. Má k tomu důvod – na sklonku války se tu totiž odehrál teror ukazující nemilosrdnost nacistů.

Ploština byla pasekářskou osadou ležící vysoko v horách nedaleko Vizovic či Valašských Klobouků, ve které žilo několik málo desítek obyvatel. Kromě nich se v okolních horách během druhé světové války ukrývali také partyzáni, kterým místní pomáhali. Právě za to proti nim nacisté těsně před koncem války namířili vyhlazovací operaci, které se účastnilo na 220 ozbrojenců z nejrůznějších armádních útvarů, mezi kterými nechyběli ani protipartyzánští specialisté ze Slovenska.

Během dobře naplánované akce nacisté rozpoutali teror, při kterém vypalovali domy a vhazovali do nich každého, kdo jim přišel pod ruce. „Upáleno bylo 24 lidí, další tři byli popraveni a jedna osoba byla umučena při výslechu. Dominantou celého místa je památník obětem 2. světové války a okupace, který byl vybudován na malém návrší nad původní osadou v roce 1975,“ přidává informace Placehunter, aplikace, která doporučuje známé i méně známé turistické cíle.

Foto: Placehunter Obec stála v místech, která byla dobrým úkrytem i pro partyzány

Smutnou tečkou za celým příběhem je fakt, že akci přihlíželi partyzáni, ovšem nikterak nezasáhli. Upomínkou na tragédii je také kaple, která nese jména všech zavražděných. Celou událost donedávna připomínala i expozice v domě č. 23. V roce 2021 zde ovšem začala rozsáhlá proměna celé lokality, díky které by mělo místo povstat z popela.

V rámci projektu bude osada částečně obnovena, aby si návštěvníci mohli udělat obrázek, jak se zde žilo ještě před jejím vyhlazením. Důležitou součástí expozice se stane připomínka válečné události a návštěvníci se více dozvědí také to, jak se regionu dařilo v následujících desetiletích. V areálu vznikne i několik nových budov v čele s betonovým návštěvnickým centrem zapuštěným do terénu.

Rozjímání v přírodě

Příběh Ploštiny je silný a člověk by o něm měl alespoň chvilku přemýšlet. Učinit tak můžete například v nedaleké Hyttě, tedy moderní variaci na chalupu ukrytou v přírodě. Jedná se o minimalistické místo plné klidu, které je primárně určeno pro přespání dvou lidí. Ve dvou skromných útulnách se však vyspí další čtyři turisté.

„Hytta má také chytrou domácnost, která se o sebe postará sama. Najdete v ní velký stůl s monitorem, rychlý internet od Starlinku a online nákup vám dovezou až k chatě. Hlavu si můžete vyvětrat procházkou na místní vyhlídku, jízdou na kole nebo během po okolních lesích. A pokud venku prší, můžete si zatopit v kamnech, zachumlat se pod deku a promítnout si váš oblíbený film. Jen pozor na horory. Les umí být i strašidelný,“ popisuje místo Amazing Places, platforma přinášející zajímavé tipy na ubytování.

Foto: Amazing Places Hytta je moderní variací na tradiční chalupu

V podobném duchu se nese také ubytování v Glampingu Luhačovice, skromném obydlí působícím až futuristickým dojmem, které vás napojí na okolní přírodu nejen krásnými výhledy po kopcích a loukách.

„Jestli patříte mezi milovníky otužování, nedaleko hutky se můžete smočit v ledovém potoce. Pokud máte chuť objevovat, kolem hutky můžete vyrazit na krásnou procházku mezi okolními lesy a kopečky nebo si půjčit kola. A když se vám ale opravdu vůbec nic nechce, nevadí. Stačí si zatopit v kamnech, vybrat si knížku z knihovny a rozjímat,“ doporučuje Amazing Places.