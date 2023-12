Tip na výlet: Poslední, co přežil. Kostel obklopený miliony kubíků vody je vzpomínkou na to, co už není

Uložit 0

Je jedno, jestli je to jaderná elektrárna nebo vodní nádrž. Obojí přinese pokrok, ale zanechá za sebou desítky nešťastných osudů. Jak velké mohou být jizvy z pokroku, popsal už Jiří Hájíček ve své knize Rybí krev. Šlo o příběh lidí z chalup, kteří se museli vystěhovat kvůli Temelínu. Kostel svatého Linharta vypráví podobný příběh, jen jde o lidi z chalup, které musely zmizet kvůli novomlýnským nádržím.

Kostel, který je zasvěcen patronovi vězňů a zločinců, svatému Linhartovi, býval středobodem obce Mušov. V sedmdesátých letech ale Mušov přestal existovat. Podobně jako tomu bylo v případě obcí, které ustoupily Temelínu, i tady proti tomu obyvatelé protestovali. Marně, síly ministerstva vnitra srovnaly se zemí víc než stovku rodinných domů a ze seznamu obcí byl Mušov vymazaný v lednu 1980. Lidé dostali na výběr: buď dostanou byt, nebo obdrží finanční kompenzaci a postaví si rodinný domek v nové ulici v Pasohlávkách.

Voda obec definitivně zaplavila o sedm let později. Něco však přece zbylo. Je to právě kostel svatého Linharta, za jehož záchranu orodovali památkáři. Povedlo se. Dodnes stojí na hladině Věstonické nádraže jako připomínka něčeho, co bylo a už není. Kostel má dnes stejnou adresu jako někdejší obyvatelé Mušova, je součástí obce Pasohlávky.

Foto: Placehunter Kostel je poslední vzpomínkou na obec Mušov

„Mušov nebylo jediné území, které při stavbě utrpělo. V roce 1975, kdy začala stavba Horní nádrže, zanikly rozsáhlé lužní lesy s vzácnými druhy rostlin a živočichů,“ líčí výletová aplikace Placehunter.

Je to trochu nezvyklý tip na výlet, protože ke kostelu svatého Linharta se vlastně nejde moc dobře dostat. „Je to obrovská škoda. S pevninou ho nespojuje žádný most ani lodní spojení, a tak jediný způsob, jak se na něj podívat, je vlastní loďkou nebo z dronu,“ popisuje Placenhunter. Novomlýnská nádrž je navíc od roku 1994 přírodní rezervací.

Pokud by v tomto ročním období někdo skutečně s dronem vyrazil, zaparkovat může na jednom z velkých parkovišť u aquaparku. Odtud je to létajícím strojem asi dva kilometry. Zasněžený kostelík uprostřed milionů kubíků vody je obzvláště krásný. Nebo si prostě jen vyjeďte směrem do Mikulova a po cestě se na tu nádheru podívejte z auta.

Čím dřív se sem člověk vypraví, tím líp. Kostel totiž už dlouho chátrá. Snahy o jeho rekonstrukci a následné zpřístupnění běží minimálně od roku 2012. Na jeho záchranu byla vypsána veřejná sbírka, loni obec Pasohlávky oznámila, že peníze na opravu chce získat z dotací. Sbírka mimochodem stále běží, dozvědět se o ní víc je možné na stránkách kostelmusov.cz. Jde o to zachránit nejen kostel, ale také poslední vzpomínku na místo, které kdysi zhruba pro pět set lidí znamenalo domov.

Foto: kostelmusov.cz Kostel už dlouhá léta chátrá

Dům, co pamatuje

Stará Pekárna na rozdíl od Mušova léta přežila. A že jsou to léta pořádná. Měšťanský dům ve Znojmě pochází ze třináctého století a všechen ten čas je tu vidět. Jsou tu prvky gotické, renesanční, barokní i klasicistní. „V této architektonické perle vládne bílá, pocit lehkosti a čistoty. Minimalistickému interiéru dodávají útulný pocit původní dřevěné podlahy a sem tam odhalené cihlové zdi,“ popisuje server Amazing Places.

K dispozici je tu několik apartmánů, kam se vejdou dvě, čtyři nebo šest osob. V jakémkoli počtu se doporučuje prohlídka domu, která je prý nevšedním zážitkem sama o sobě. „Stará Pekárna je rájem pro všechny milovníky designu a architektury. Absence rušivých doplňků a barev ve vás znovuobjeví pocit ztraceného klidu,“ uvádí reference.