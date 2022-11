Tip na výlet. Rozhledna Šibenice vypráví příběh předvečera druhé světové války a betonových řopíků

Možná jste také někdy při svých toulkách po českém pohraničí narazili na zvláštní betonový bunkr lidově zvaný řopík. Po celé republice jich je roztroušeno několik stovek a dodnes jsou mementem napjaté situace v předvečer druhé světové války. Výstavbu tohoto typu opevnění připomíná i malé muzeum umístěné v netradiční rozhledně Šibenice nedaleko Opavy. Ta sama působí, jako by byla součástí obrané linie, která měla zastavit postup nepřátelských vojsk.

Politická situace v druhé polovině 30. let minulého století byla extrémně napjatá. Proto se rozhodlo o výstavbě opevnění na hranicích s nepřátelsky naladěnými sousedy, tedy s Německem, Rakouskem, Maďarskem a Polskem. Plány zahrnovaly několik typů překážek a betonových pevnůstek, větších pevností i dělostřelecké tvrze.

Při navrhování podoby opevnění byla inspirací francouzská Maginotova linie. V roce 1938 však došlo k podepsání Mnichovské dohody, která uvrhla republiku do náruče nacistů, a opevnění, kterému se začalo říkat Benešova linie, tím zcela pozbylo svého významu.

Pevnůstky se tak staly jen němou železobetonovou vzpomínkou, která dodnes odkazuje na dění před propuknutím druhé světové války. Připomíná je také netradiční rozhledna Šibenice, která se tyčí uprostřed polí na nejvyšším místě obce Stěbořice nedaleko Opavy.

Foto: Placehunter Rozhledna působí jako součást bývalého opevnění

„Právě zde měla před druhou světovou válkou vzniknout obrovská pevnost, která se ale díky uzavření Mnichovské dohody nestihla vybudovat. Rozhledna je 12,7 metru vysoká a v jejím okolí najdete i dětské hřiště s různými prolézačkami, které připomínají vojenské cvičiště,“ popisuje místo Placehunter, aplikace nabízející zajímavé tipy na výlety v Česku i zahraničí.

Rozhledna, která zde stojí od roku 2019, již zdálky zaujme svým pojetím, které má evokovat právě prvorepublikové pevnosti. Je vyvedena z betonu a působí jako několik na sobě naskládaných řopíků. Nechybí střílny s charakteristickým zubovým zúžením ani střecha, jež by efektivně odrazila dopadající granáty.

Uvnitř najdete minimuzeum, které informuje právě o historii Benešovy linie, jsou zde ale i informace o Janu Kubišovi, jednom z parašutistů, který se účastnil operace Anthropoid. Pokud se rozhodnete místo navštívit od listopadu do února, nezapomeňte si návštěvu telefonicky domluvit předem. Vše potřebné se dozvíte na těchto stránkách.

Klidná první republika

Než skončila ve válečném běsnění, byla ale první republika dobou, která tepala životem. Přesvědčit se o tom můžete i v ostravské Vile Na Landeku, která je skvělým místem, pokud byste se chtěli v okolí rozhledny Šibenice ubytovat.

„Na samotném vrcholu Landeckého kopce stojí zrekonstruovaná prvorepubliková vila, jež byla ve své největší slávě středobodem kulturního dění. Nyní vás láká nejen na výjimečné prostory, ale také na jedinečné ubytování v soukromí a neopakovatelné výhledy na Ostravu a její okolí,“ popisuje místo web Amazing Places, který přináší nejzajímavější tipy na ubytování doma i v zahraničí.

Foto: Amazing Places Vila Na Landeku

Ubytovat se zde můžete v jednom z osmi útulných pokojů, které jsou vždy stylizovány do trochu jiné podoby. Celkem se do pokojů a apartmánů vejde až sedm osob najednou. V okolí vily můžete obdivovat park s amfiteátrem a výhledem na Beskydy.

Kdo má raději o něco skromnější styl, může zvolit ubytování v penzionu V Poli. „Hned po příchodu se zamilujete do světnice, ve které můžete trávit společný čas. Stačí si zapálit dřevo v krbu a s horkou čokoládou koukat do dáli. Hrát hry, něco dobrého si uvařit nebo upéct a v létě využít zdejší úžasnou terasu,“ popisuje penzion Amazing Places.

V horním patře chalupy se nacházejí čtyři pokoje, které jsou propracované do posledního detailu. Z okna každého z nich se nabízí výhled do rozlehlých polností, které dům obklopují. To vše přitom jen pár kilometrů od centra Ostravy.