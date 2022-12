Tip na výlet: Vstupte do nového roku po Idině mostě. I Krkonoším sluší kvalitní architektura

Být v ostré zatáčce a úzké rokli nezní jako nic příjemného. Obzvlášť během Silvestru, kdy hrozí, že do nového roku bude muset člověka převážet spíš vrtulník. To ale není případ této ostré zatáčky a této úzké rokle. Před časem sem studenti umístili Idin most a vskutku by člověk stěží hledal krásnější překročení z jedné strany na druhou, ze starého roku do toho nadcházejícího.

Idin most se nachází u Hrnčířských bud a je pojmenován po zdejší Idině cestě. To vše je k nalezení v Krkonošském národním parku. Po lávce se dá přejít přes potok Čistá. Návštěvník se na téhle pouti tedy může docela jistě i očistit.

Lávku navrhli studenti Fakulty architektury z Českého vysokého učení technického. A spolu s ní vznikly další čtyři. Jak podotýká sama fakulta, „postavili je sice studenti, ale snesou srovnání s realizacemi profesionálů“. To vše ve spolupráci s Krkonošským národním parkem, kterému přemostění na určitých místech chátralo a potřeboval nové.

Lávka je tvořená sedmi dřevěnými rovnoramennými trojúhelníky, které spojují ocelové prvky. Nad hladinu mostek vyzdvihují ocelová táhla. Člověk pak přechází po fošnách. Celková konstrukce připomíná malý stan, áčko skrývající se mezi stromy vznášející se nad potokem. Leckdy si studenti ke svojí práci někoho přizvali. A tak konkrétně Idin most vznikl ve spolupráci se statikem Trojského mostu Vladimírem Janatou.

Foto: FA ČVUT Lávka stojí na Idině cestě

Foto: FA ČVUT Idin most nabízí krásné rozhledy

Dojít se dá k lávce po zelené trase, která vede z Tetřeví boudy do Hrnčířské boudy. Dovede k ní ale také modrá trasa, což je již zmíněná Idina cesta, která vede z Vrchlabí do Pece pod Sněžkou. Modrá vede také z Černého dolu, na jehož území se lávka nachází. „Nejkratší cesta vede od parkoviště Javor v Peci pod Sněžkou. Čeká vás 6,8 kilometru tam i zpět po pohodlné cestě s převýšením 287 metrů,“ radí výletová aplikace Placehunter. Zabere to zhruba dvě a půl hodiny.

„Chtěli jsme studentům nabídnout alternativu k převažující tradiční výuce, aby mohli dotáhnout návrhy na papíře do reálné stavby,“ líčí Dalibor Hlaváček z fakulty architektury. Pro studenty to přitom byla výzva. Lávky musí být demontovatelné, aby se s nimi dalo manipulovat i bez těžké techniky. Některé mostky se zase nachází v lavinových oblastech, a tak studenti museli navrhnout takový tvar a konstrukční řešení, které odolává nárazu velkého množství sněhu.

A tak například autoři dalšího přemostění, Lávky přes Hlubokou strouhu, jako materiál zvolili povětrnostně odolnou ocel corten. Kvůli tomu pak museli absolvovat svářečský kurz, aby mohli sami vyrobit pochozí rošty.

Jednotlivé návrhy vznikly v roce 2017, studenti je dovedli do trojrozměrného stavu o rok později před fakultou. V létě 2019 se pak lávky začaly instalovat na konkrétní místa v Krkonošském národním parku. Kromě Idina mostu a Lávky přes Hlubokou strouhu na Klínové cestě získali Krkonoše také Lávku Medvědí boudy, Lávku přes Černou strouhu (rovněž na Klínové cestě) a Lávku přes Rennerův potok v Eliščině údolí.

Projekt lávek byl úspěšný, což se ukázalo i tím, že v něm Krkonošský národní park a fakulta architektury pokračovaly i nadále. Ve stejné spolupráci vznikly pak také krkonošské útulny.

