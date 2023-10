Tip na výlet: Z mostu přes rybník Vítek padali králové a princezny, má ale i temnou minulost

Uložit 0

Česká republika má mnoho slavných mostů, ale i řadu těch neznámých. Jedním z nich je kamenný most přes rybník Vítek. V minulosti byla stavba z 18. století důležitou součástí sítě cest proplétajících se mezi třeboňskými rybníky. Vyhlédli si jej i filmaři, nicméně most má také svou temnou minulost.

Jihočeský kraj je mimo jiné známý pro své rybníky. Kromě nich tu však můžete narazit i na velké množství mostů a některé mají skutečně bohatou historii. Přes rybník Vítek například vede kamenný most s pěti oblouky, jenž byl v roce 1781 vybudován Janem Schwarzenbergem dle návrhu Josefa Rosenauera, který projektoval i známý Schwarzenberský plavební kanál.

Most byl důležitým bodem při cestách po kraji. „Až do roku 1988 byl součástí silnice, která spojovala Třeboň a Starou Hlínu. Nyní most slouží pouze pro pěší a cyklisty,“ dodává střípek z historie cestovatelská aplikace Placehunter.

Díky své romantické podobě si most oblíbili filmaři. Konkrétně si zahrál ve dvou pohádkách, kdy z něj byla ve snímku Byl jednou jeden král sypána sůl z celého království do vody a v pohádce Z pekla štěstí z něj byl do vody shozen pro změnu král s princeznou. Stavbu je možné vidět také ve filmu Všichni moji blízcí.

Foto: Placehunter Most má pohnutou minulost

Mimo pohádkových momentů se zde však odehrávaly i ty podstatně ponuřejší. Během represí v období heydrichiády byl do vody pod pilíři mostu vysypán popel 156 osob z okolí, které Němci popravili coby odbojáře a schvalovače atentátu, přičemž vlně násilí a krutostí neunikli ani příbuzní těchto lidí.

Noc mezi rybníky

Pokud vám Třeboňsko učaruje natolik, že zde budete chtít strávit víc než jeden den, můžete přenocovat v ubytování Na Špejcharu. V tradičním venkovském stavení vznikla čtveřice moderních apartmánů, které jsou doplněny o původní prvky chalupy.

„Přestože vesnické stavení ze 17. století bylo historicky využíváno jako sýpka a prošlo citlivou rekonstrukcí, původní prvky a využití tu na vás budou dýchat na každém kroku. Dřevěné postele s velkou matrací pokryté hebkým povlečením vám umožní propadnout se do hlubokého spánku. Na oplocené zahradě můžete v létě grilovat a z terasy obdivovat krásné západy slunce,“ popisuje místo portál s nevšedním ubytováním Amazing Places.

Foto: Amazing Places Na Špejcharu

Kdo má rád modernější styl a hlavně hudbu, ten může přenocovat ve Wellness Rock Live, tedy na místě silně ovlivněném muzikou. K tomu je navíc k dispozici také venkovní koupací sud a vířivka.

„Vaše show začne v pokoji ve stylu rockového pódia. Jeho dominantou je obrovská postel a pořádné bicí, na které můžete hrát přímo z peřin. Tematické osvětlení vás přenese na koncert pokaždé, když zapnete světelné efekty. Nebojte se hrát naplno nebo zvýšit hlasitost. Perfektní odzvučení je zde prioritou, a tak nebudete rušit sousedy,“ přibližuje ubytování Amazing Places.