Tipy na dárky: Chcete letos udělat někomu opravdu radost? Darujte splněný sen nebo lopatu

Vánoce jsou většinou spojené mimo jiné s hromadou dárků pod stromečkem. Pokud byste ale měli pocit, že vaši blízcí už mají z hmotných darů vše, co potřebují, můžete jim věnovat dárek, který zároveň pomůže někomu dalšímu a nezatíží planetu.

Pomozte dětem v Česku

Pamatujete si na svou první knížku? Některé děti v Česku nic takového nemají, jejich rodiče si knihy většinou nemohou dovolit. Pomozte jim objevit inspirativní příběhy, které je dál mohou motivovat ke vzdělání. Kupte tentokrát místo už padesáté detektivky První knihu někomu, komu může změnit život. Další inspiraci jak pomoci nejen dětem, ale i jiným potřebným v Česku najdete na webu Skutečný dárek organizace Člověk v tísni.

Darujte soběstačnost a nezávislost

Znáte někoho, kdo miluje cestování? Pak ho možná potěšíte tím, když přispějete na lepší soběstačnost lidí v rozvojových koutech světa. Charita Česká republika nabízí například certifikát na soběstačnost žen, hrábě, vidle a lopatu pro farmáře nebo semena odolná vůči suchu. Nákupem certifikátu, který můžete dát svým blízkým pod stromeček, pomůžete lidem v Africe, na Blízkém východě nebo třeba v Gruzii.

Měkouš, který nenaštve

Pokud jste přece jen zastánci fyzických vánočních dárků, pak pletenými ponožkami doslova od babičky potěšíte rovnou dvakrát. Ponožky pro Společnost Elpida pletou české seniorky a výtěžek z prodeje podporuje nejen je, ale i další seniory ve vzdělávacím a kulturním Centru Elpida. Vouchery a dobročinné dárky od více organizací sdružuje e-shop Nakupnadobro.cz. Najdete tu cokoliv od ponožek po oblečení, drogerii nebo třeba potraviny. Web také zdůrazňuje, že mu jde hlavně o udržitelnost a podporu českých produktů.

Foto: Thirdman/Pexels Správnými ponožkami nikdy nic nezkazíte!

Zubr pod stromečkem

Darujte letos zubra! „Adoptujte“ si jej virtuálně s vědomím, že jeho živý obraz žije také díky vaší podpoře v naší krajině. Dnes například v české rezervaci velkých kopytníků v bývalém vojenském prostoru Milovice, kam jej navrací ochranářská společnost Česká krajina. Ta se snaží také o záchranu dalších druhů, které v Česku pomalu vymírají. Další desítky možností, jak ochránit českou přírodu, ale i demokracii, najdete na největší platformě na online darování darujme.cz, kterou provozuje Nadace VIA.

Darujte radost

Stát se na den princeznou, vyjet pozorovat polární záři, potkat se se svým sportovním idolem nebo mít elektronickou vychytávku na komunikaci se vzdálenými kamarády, to jsou některá z přání, která mají těžce nemocné děti. Pomozte jim je splnit a vytrhnout je z kolotoče vyšetření, nemocnic a bolesti. Na splnění přání pro těžce nemocné děti od pěti do osmnácti let se zaměřuje nadace Zlatá rybka.