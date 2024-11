Tipy na dárky: Čím potěšit cestovatele a jak mu usnadnit život? Vyberte spolehlivý kufr nebo třeba Řecko

Uložit 0

Nápad se vždy počítá. A my s ním umíme pomoci. Stejně jako loni přináší CzechCrunch tipy na vánoční dárky, které ocení milovníci zvířat, sportovci i ti, kdo nechávají nákup na poslední chvíli. A začínáme cestováním – ať už v této kategorii vyberete cokoli, obdarovaný bude mít vždycky radost. Vždyť kdo by se nerad podíval za humna, ať už po Česku nebo po krásách světa. Následující tipy by měly Ježíškovi co nejvíc usnadnit vybírání. A těm, kdo je budou pod stromečkem rozbalovat, pak co nejvíc usnadnit jejich cesty. Na nich se pak budou moci soustředit na nové věci okolo, nikoli na odpadnuté kolečko u kufru či skvrnu na tričku. Tipy pro vás dala dohromady redaktorka CzechCrunche Eliška Nová.

Jistota luxusu a dobrého jídla kdekoli

Foto: Falkensteiner Hotel Sonnenalpe Falkensteiner Hotel Sonnenalpe

Z jednoho hotelu v jižním Tyrolsku se Falkensteiner rozrostl do sítě evropských hotelů, které vždy zaručují vysokou úroveň. Pobočku má přitom Falkensteiner i u nás, a to v Mariánských lázní. Vyjet se tam dá za stále otevřeným wellnessem a překrásnou kolonádou. Najít lze ale téměř jakoukoli alternativu, ať už hledáte hotely přímo na sjezdovkách pár hodin autem z Česka nebo u moře v Itálii. Falkensteiner má v nabídce vouchery, samotný výběr je tak možné nechat na obdarovaném. Ten bude mít vždy jistotu luxusního zázemí, dobrého jídla a spa po ruce.

Je potřeba si zabalit

Foto: rimowa.com Rimowa a její speciální letošní kolekce Cabin Optical

Na trhu jsou tyto kufry už víc jak 120 let. Cenově jsou sice o něco dražší, zákazník ale dostane kvalitu, která dlouho vydrží, a také nesmrtelný design. Ten vznikl před 75 lety, kdy značka představila drážky, jež se pro ni staly typické. Nezměnily se. Až doteď. Původem německá Rimowa, kterou v roce 2016 koupila luxusní francouzská značka Louis Vuitton, nyní vydala limitovanou edici kabinových zavazadel, kde ikonické drážky narušuje a vytváří jimi optický klam s třpytivým efektem. Místy to tak vypadá, jako kdyby mizely. Ať už si ale člověk koupí jakékoli zavazadlo značky, patrně ho nezklame. Ostatně nejde jen o německou preciznost, skoro polovinu svých produktů vyrábí firma v Pelhřimově.

Základní péče i v letadle

Foto: Nobilis Tilia Kosmetické minisady od Nobilis Tilia

Pokud chce člověk vzít do letadla jen příruční zavazadlo, vždycky narazí na problém. Jak převézt parfém nebo kosmetiku? Pravidlu, podle kterého se musí řídit každý cestovatel letadlem, se naštěstí podřídili i výrobci, a tak není potřeba dělat kompromisy v péči o sebe sama ani na cestách. V malém balení lze pořídit i českou značku Nobilis Tilia, která přišla v roce 1994 s přírodní aromaterapeutickou kosmetikou. V kosmetické taštičce nabízí několik sad podle typu pleti. Volit lze mezi hřebíčkovou, růžovou, či levandulovou. Jistota je, že každá z nich bude příjemně vonět.

Když se skvrnám nevyhnete

Foto: ecohaus.cz Prací papírky

Spousta lidí vyráží každoročně na cesty jen s malým batohem a bere si s sebou jen to nejnutnější. Nedej ale bože, aby si na sebe člověk kápnul rajčatovou omáčku, polil se červeným vínem nebo si prostě jen sednul v bílém oblečení do trávy. Pro všechny takové případy se hodí Prací papírky. Není tak potřeba na cesty tahat lahvičku s pracím práškem, stačí vzít pár malých lehkých papírků. S ekologickým řešením přišla Petra Doubková, která původně chtěla udělat místo v malé koupelně a přestat podléhat reklamě, která velí nákup spousty produktů. Moto zní: Ke kvalitnímu praní stačí jen jeden produkt. Ten ušetří zbytečné plastové obaly, má v sobě jen velmi málo chemie a navíc je opravdu praktický, a to i na cesty.

Partnerský tip

Vše, co čekáte od dovolené, najdete v Řecku!

Foto: Greece Tours Dovolená v Řecku s Greece Tours

Nic není delší, než zima po skončení Vánoc. To dobré je za námi, dlouhá zima před námi. Ideální tak je na něco se pořádně těšit. V Řecku je vždycky dobře, a pod stromečkem má končit právě to, co dělá největší radost. Greece Tours je cestovka, která se specializuje na řecké ostrovy od devadesátých let. V nabídce má zájezdy i dárkové poukazy na pobyty s prvotřídním servisem a v široké nabídce. Svoje si tu najdou ti, kdo nechtějí na dovolené děti, ti, kdo se chystají na svatební cestu, i ti, kdo plánují rodinnou dovolenou. Nyní s bonusem zvýhodněné ceny. Ostatně nakonec vždycky platí, že nejlepší dárek je zážitek.