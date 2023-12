Tipy na dárky: Hodinky pro milovníky technologií, astronomie, sinologie, investory i ladné ruce dam

Uložit 0

Jan Lidmaňský patří mezi největší experty na hodinky u nás. Běžně nosí na každém zápěstí jedny a o jejich vzhledu a technologiích dokáže s nadšením vyprávět celé hodiny. Oslovili jsme jej proto, aby dal dohromady svůj seznam tipů na zajímavé kousky, a přitom svou fantazii nedržel na uzdě.

Hodinky pro každého: Animované Vánoce

Příští rok to bude 35 let, co se na televizních obrazovkách vůbec poprvé objevil animovaný seriál Simpsonovi s mile prezentovaným nekorektním humorem. Získal si pozornost dospělých i dětí, na což navazují i poněkud infantilní švýcarské hodinky Swatch z biokeramiky. Speciální vánoční edice Wondrous Winter Wonderland zobrazuje na číselníku nejenom celou rodinu, ale na červeném pouzdře ji doprovází také perníkové postavičky a lízátka.

Foto: Swatch Swatch Wondrous Winter Wonderland

Cena modelu: 2 690 Kč

Samostatnost: Magie Vysokých Tater

Letošní rok si Česká republika a Slovensko připomínaly 30 let své samostatnosti. Krásnou vánoční připomínkou tak mohou být hodinky Dark Sky privátní slovenské značky Biatec, na jejichž temném číselníku z aventurinu evokujícím noční oblohu byla vyznačena slavná hora Kriváň tyčící se ve Vysokých Tatrách do výšky 2 494 metrů nad mořem. V ocelovém pouzdře, v němž pracuje švýcarský mechanický strojek, bude dodáno pouze 150 exemplářů.

Foto: Biatec Model Dark Sky značky Biatec

Cena modelu: 47 760 Kč

Retro is cool: Ve stopách King of Cool

Čas jakoby plynul v sinusoidách a my se navracíme k již prověřenému. Obdobně je to ve světě designu hodinek, čehož si byli vědomi i v německé značce Hanhart. V dílnách rozprostírajících se v Černém lese se rozhodli přinést zpět legendární chronograf, který nosil dokonce i Steve McQueen. Ten po hodinkách sáhl kvůli natáčení snímku Milovník války, a to přestože je Hanhart vyráběl pro německou Luftwaffe až od roku 1954. Dnes jsou pod názvem Pioneer 417 ES dodávány v oceli ve dvou velikostech, 39 a 42 mm, a to s kontrastním řešením číselníku chronografu, kterému se kvůli typickému vzhledu přezdívá Panda.

Foto: Hanhart Hodinky Hanhart Pioneer 417 ES

Cena modelu: 57 570 Kč

Woman power: Hodinky pro ladnou ruku

Stále častěji akcentovaná tematika udržitelnosti může být pro mnohé unavující. Proto se švýcarská společnost Oris, která je mimochodem klimaticky neutrální, rozhodla na problematiku poukázat zábavnou artovou formou. Číselníky svých hodinek Aquis totiž vyrobila dohromady se společností Bracenet z recyklovaných rybářských sítí vylovených z moře, čímž docílila unikátního vzhledu každých hodinek. Ty jsou vyráběny z oceli ve dvou průměrech, kdy velikost 36,5 mm míří zejména na dámy.

Foto: Oris Model hodinek Oris Aquis

Cena modelu 62 290 Kč

Niche connoisseur: I jedna ručička zatleská

Ačkoli se historie německé značky MeisterSinger začala psát teprve v roce 2001, dokázala se svým přístupem etablovat mezi hojně vyhledávaná jména. Umí se totiž zcela odlišit od ostatních. Její mechanické hodinky využívají k zobrazení času jedinou ručku, a to hodinovou, která na své dráze po číselnících dělí den na pětiminutové úseky. V případě speciální edice modelu Bell Hora je tento číselník navíc ze sněhově bílého smaltu vypalovaného v malých píckách. Pod ním pracuje strojek s komplikací „sonnerie au passage,“ což znamená, že kladívko udeří jednou do gongu v každou celou hodinu. Vyrobeno bude pouze 50 kusů.

Foto: MeisterSinger Model Bell Hora

Cena modelu: 145 000 Kč

Surprise: Útěk přes oceán

Přestože se linie leteckých hodinek Chronomat řadila vždy k těm opravdu maskulinním a definitivně robustnějším počinům manufaktury Breitling, byla nově zdárně převtělena ve zdánlivě křehký počin Chronomat South Sea. Ryze dámská edice, kterou najdete i v nabídce hodinářství Carollinum, našla inspiraci v místech, kde zima nemá šanci a své slovo mají jen zlaté písky a tyrkysové moře. Ačkoli se zdají subtilní, splňují stále vysoké standardy manufaktury, a to včetně chronometrickými testy ověřeného mechanického strojku.

Foto: Breitling Hodinky Breitling Chronomat South Sea

Cena modelu: 257 500 Kč.

Reversibility: Dvě tváře

Příběh hodinek Reverso, které ve svém sortimentu nabízí i Carollinum, se začal psát už v roce 1931. A ačkoli se na chvilku zdálo, že počin zanikne, lze jej dnes po právu označit jako nosný pilíř domu řemesel Jaeger-LeCoultre. Jejich otočné pouzdro, původně navržené pro britské důstojníky hrající polo v kolonizované Indii, se v průběhu let stalo líhní hodinářské kreativity. Letos odhalené Reverso Tribute Chronograph v oceli to jenom dokazují. Zatímco z jedné strany imponují absolutní čistotou, jejich odvrácená strana překvapí důmyslnou mechanikou odhalující veškeré komponenty propracovaného stopovacího mechanismu.

Cena modelu: 621 400 Kč

Solitér do pracovny: Hodiny jako supersport

Stolní hodiny Time Fast II podmanivým způsobem evokují 60. léta minulého století, kdy silnicím vévodily supersporty Ferrari 250 Testarosa či Lamborghini Miura. Právě ty totiž byly předlohou konstrukce stolních hodin švýcarské manufaktury L’Epée 1839, která tentokrát vsadila na vertikální uložení svého strojku s osmidenní rezervou nátahu. Na místě pilota usazeného v kokpitu lze sledovat v safírové kopuli pracující setrvačku, která reguluje přesný chod promítající se v zobrazení hodin a minut v místě odhaleného motoru. Vznikne pouze 99 chromových vozů.

Foto: L’Epée 1839 Stolní hodiny Time Fast II od L’Epée 1839

Cena modelu: 1 240 000 Kč

Pro milovníky inovací: Fúze astronomie a sinologie

Jen opravdová hrstka hodinářských mistrů se kdy odvážila vstoupit do výpočtu a kreace komplikace čínského kalendáře. Je totiž nepravidelný, necyklický a ke svému výpočtu využívá kombinaci lunárního se solárním kalendářem. Manufaktuře H. Moser & Cie., ve spolupráci s geniálním hodinářem Jean-Marcem Wiederrechtem, se to však podařilo – a to alespoň na 12 let, kdy bude potřeba zaslat hodinky do ateliéru pro nové seřízení. Z červeného zlata vytvořené Endeavour Chinese Calendar jsou tak náročné na konstrukci, že potěší pouze sto majitelů, kteří se budou moci kochat indikací čínského kalendáře a zodiaku, retrográdním zobrazením měsíčních fází i lunárních dní a v poslední řadě nechybí datum našeho Gregoriánského kalendáře.

Foto: H. Moser & Cie. Hodinky H. Moser & Cie. Endeavour Chinese Calendar

Cena modelu: 2 035 000 Kč

Zajímavá investice: Extravagantní haute horlogerie

Byly to právě umělecké artefakty zobrazující čas hravou formou, kterými se proslavila manufaktura MB&F, což je zkratka pro Max Büsser & Friends. Muž, který dlouhá léta stál za úspěchy manufaktur Jaeger-LeCoultre či Harry Winston, našel dokonalý balanc mezi inovátorským přístupem, extravagancí a tradicí, což jsou vlastnosti promítající se i v novince Horological Machine Nº11 Architect, která potěší hned 25 sběratelů z celého světa. V jejich středu bojuje s vlivy zemské gravitace létající tourbillon, který garantuje přesný chod ruček umístěný v jedné ze čtyřech turbín, v další je pak možné objevit indikátor rezervy nátahu, indikaci teploty pracující v rozmezí -20 až 60 °C a korunku pro seřízení v té poslední.

Foto: MB&F Model MB&F Horological Machine Nº11

Cena modelu: 5 285 000 Kč

Když chcete ohromit: Ve stopách Kmotra

Na sklonku loňského roku tomu bylo padesát let, co fenomenální režisér Francis Ford Coppola uvedl do kin kultovního Kmotra. Ten odjaktěživa fascinoval zakladatele klenotnického domu a hodinářské značky Jacob & Co. – Jacoba Araba. Hodinářský mistr se této ikoně stříbrného plátna rozhodl složit poklonu a jeho dílny tak opustilo 50 zlatých hodinek Opera Godfather 50th Anniversary, které Kmotrův odkaz přinášejí na první pohled. Kromě zobrazení času, jehož přesnost je regulována rotujícím tříosým tourbillonem, lze obdivovat dvojici hracích strojků, jejichž hřebeny kryté vzorem lakované desky klavíru hrají slavnou melodii, jež trilogii podkresluje. Celý strojek se navíc otáčí kolem své osy jednou za 90 sekund.

Foto: Jacob & Co Hodinky Jacob & Co Opera Godfather 50th Anniversary

Cena modelu: 13 310 050 Kč

Trocha dobra nikdy neuškodí

Pokud milujete hodinky a rozdávání dobra, určitě by vás mohla zajímat v pořadí pátá ilustrace z říše horologie Richarda Svitalského. Autora slavného komiksu Sedmikráskov zavedla do vesmíru. Pro další generaci triček s charitativním přesahem, jež pomáhají Fondu ohrožených dětí, si zvolil motiv chronografů Omega Speedmaster, které měli na zápěstí Neil Armstrong a Edwin „Buzz“ Aldrin při své procházce po povrchu Měsíce. Hodinky, kterým nikdo neřekne jinak nežli Moonwatch, navíc pozicí svých ruček odkazují na čas přistání a celkovou dobu strávenou na jeho povrchu.

Foto: Klokart Tričko, jehož koupí přispějete na dobrou věc

Cena: 450 Kč na Klokart.cz