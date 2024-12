Tipy na dárky pro tělo i duši: Kurzy a knihy pod stromeček, jejichž výsledkem bude lepší já

Uložit 0

Po uvolněných Vánocích i konci roku si řada lidí dává předsevzetí, která je mají dovést k jejich lepšímu já. Ať už jde o tělo nebo duši, svým blízkým k tomu můžete pomoci volbou vánočního dárku. Vybírat můžete z kurzů i knih, které by měly člověka v životě posunout o kus dál. Dárky pro lepší já dala dohromady redaktorka CzechCrunche Eliška Nová.

Guru kráječ

Foto: ambi.cz Kurz Krájej jako šéfkuchař od UM Ambiente

Copak vaření, ale krájení je opravdové umění. Vzdělávací dílna UM od skupiny Ambiente vás ho naučí. Kurz Krájej jako šéfkuchař se může hodit každému, navíc ho vede jeden z největších kuchařských talentů – někdejší šéfkuchař Café Savoy a současný kreativní šéfkuchař UMu František Skopec. V kurzu učí různé techniky krájení, triky a prý také lehkost. Kdo by chtěl být skutečný krájecí velmistr, může zvolit pokračování kurzu, který je jen pro čtyři lidi. Zaměřuje se na maso – na očištění hovězího a krájení na steaky, porcování kuřete a filetování ryby.

Sauna

Foto: Archizoom Books Kniha Sauna

Je to očistný rituál, ze kterého člověk odchází lepší – s lepší imunitou, otužilejší. Může ale posílit i člověčího ducha. Ve Finsku, známé saunové Mecce, se ze saun stávají architektonická díla, která je potřeba rezervovat dlouho dopředu, aby se do nich člověk vůbec dostal. Pro krásné sauny ale není potřeba jezdit jen do Finska, nachází se totiž i v Česku či na Slovensku. Ty nejkrásnější můžete objevit v unikátní knize, která se jmenuje jednoduše Sauna a v edici Archizoom ji vydal Idealab. Kromě rozhovorů o tomto relaxačním zážitku se v ní lze dozvědět také něco o historii československého saunování. Především ale kniha přináší tipy na saunové skvosty, které je možné navštívit. Vhodná doba na to je, ostatně ve Finsku jsou nejoblíbenějšími dny na saunování pátek a sobota a pak celé období Vánoc.

Kurz keramiky

Foto: atelierhlina.cz Kurz keramiky od Ateliéru Hlína

Vypnout hlavu je možné v cuku letu, stačí ponořit ruce do hlíny. Nemusí jít přitom o tu sypkou. Keramika má dva benefity – jednak ono vypnutí hlavy, jednak výtvor, který je toho výsledkem. Zajít je možné například do Ateliéru Hlína v Praze 5. Má výhodu v tom, že se člověk nemusí rozhodovat, zda chce kurz, kde se naučí hlínu plácat, nebo kurz, kde se naučí keramiku točit na hrnčířském kruhu. Obojí je možné. Hlína nabízí skupinové i individuální lekce, speciální kurzy na přání pro oslavy či teambuilding, pronájem dílny či modrotiskový workshop. Na všechno lze přitom koupit dárkový poukaz.

Mýtus normálnosti

Foto: PeopleComm Mýtus normálnosti

Během covidu si kanadský lékař Gabor Maté začal klást otázky. Například, proč skoro sedmdesát procent Američanů užívá minimálně jeden lék na předpis, když jde o zemi, která se chlubí nejvyspělejším zdravotnickým systémem? Nebo proč v Kanadě trpí pětina a v Evropě dokonce třetina populace vysokým tlakem? Knihu Mýtus normálnosti o vlivu naší kultury na naše zdraví napsal autor se svým synem Danielem. Snaží se v ní odpovědět na otázku, jaké jsou skutečné příčiny zdravotních potížích člověka.

Tip partnera: Laba kurzy

Foto: Laba Vouchery na Laba kurzy

Jejich moto je „It’s good to be smart“, tedy „Je dobré být chytrý“. A právě o to se Laba snaží – udělat lidi chytřejšími. Ve speciálních kurzech je možné se naučit úspěšnému podnikání. Kurzy jsou zaměřené na marketing a PR, byznys a management, HR, finance, jazyky či počítačové programy. Konkrétně jsou například o tom, jak mluvit, aby lidé poslouchali, o rozvoji manažerských dovedností, o základech účetnictví či finanční analýze. Lze s nimi ale proniknout také do Canvy či Excelu. Pod stromeček lze darovat speciální slevové vouchery na živé online kurzy, které probíhají s lektory z praxe. Výstupem je pak reálný projekt. Vouchery jsou díky poukázce o čtyřicet procent levnější. Platí přitom nejen pro Labu, ale také pro kreativní Skvot, kde jsou kurzy copywritingu, ilustrace nebo architektury, či na robot_dreams, zaměřené na IT kurzy o programování, umělé inteligenci či kyberbezpečnosti.

Tam a zpět

Foto: facebook Tam & Zpět Pětiletý deník Tam & Zpět

Je to tak trochu jako cestování časem. Pětiletý deník Tam & Zpět může člověka vrátit do jeho myšlenek o pár let zpátky. Je to ale přeci jen trochu jiné psaní. Tento deník totiž přináší unikátní otázku na každý den v roce. V jeden den pak člověk odpovídá na tu stejnou otázku po dobu pěti let. Po tu dobu je tak možné sledovat, jak se člověk vyvíjí v čase, navíc pomůže zjistit, co je pro člověka v životě důležité. Deník vymyslela Jana Kellnerová, je to tedy výrobek český, navíc z kvalitních materiálů. „Každou odpovědí si nejen uvědomíte, jak se věci na vaší životní cestě neustále mění. Ale také zjistíte, že i ten nejmenší sen je cílem,“ říká autorka. Deníku Tam & Zpět už prodala přes sto padesát tisíc kusů.