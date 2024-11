Tipy na dárky pro zvířata i jejich páníčky: Vyzrajte na zimu, mějte dost pamlsků a nechte je si lebedit

Co pořídit mazlíčkům?

Uložit 0

Doby, kdy byl pes celé dny uvázaný venku u boudy a kočka spala ve stodole, jsou pryč. Dnes jsou mazlíčci plnohodnotnými členy rodiny, a proto také často najdou pod stromečkem nějaký ten vánoční dárek. Jenže co jim koupit? Na CzechCrunchi přinášíme tipy pro jejich pohodlí nebo bezpečí a našlo se i něco pro páníčky.

Aby si chlupáči lebedili

Foto: Lebeddie Pelíšek Lebeddie

Pokud váš pes nebo kočka nepatří mezi gaučáky a netáhne je to ani k vám do postele, pořiďte jim pelíšek, ve kterém si perfektně odpočinou. A třeba rovnou ortopedický. Právě takové nabízí slovenská značka Lebeddie. Je jedno, jestli máte doma čivavu, nebo huskyho, tzv. lebeda se prodávají ve velikostech od S do XL, takže se v nich uloží každé plemeno a případně i kočky. Ortopedické varianty mají matraci z PUR a paměťové pěny, což při ležení zmírňuje tlak na klouby.

Aby byli v suchu a teple

Foto: Hurtta Parka Hurtta

Oblečky pro psy už dávno nejsou jen podivný módní výstřelek. Naopak jde o praktickou věc, která nejen že může dobře vypadat, ale především je funkční. Máte doma krátkosrsté plemeno nebo psa bez podsady? Pak se vám do chladných měsíců může hodit zimní bunda Expedition Parka od Hurtty, která by ho měla udržet v teple při procházce i tréninku. Až se trochu oteplí, vyměnit ji můžete za pláštěnku Monsoon Coat, která ochrání nejen před deštěm, ale i větrem. Mimo to mají oblečky reflexní prvky, takže je pes vidět také po setmění.

Aby ani páníček nezmrznul

S nastupující zimou začíná být venčení nepříjemné i pro páníčky. Pokud chcete nějakého obdarovat, možná by se mu mohly hodit věci, které udrží v teple i jeho. Sáhnout můžete třeba po ponožkách z merino vlny CaniX wool od Løype, které jsou speciálně vyvinuty pro sport se psem. Při delších túrách zase přijde vhod spodní triko z merino vlny – třeba tohle od Wedze. A neztratí se ani rukavice. Praktické jsou třeba palčáky MT 900 od Foreclaz, které jednoduchým ohrnutím odhalí prsty, což se hodí, když třeba potřebujete vytáhnout pamlsek.

Nastartujte svou kariéru Více na CzechCrunch Jobs Business Development Bene Meat Technologies a.s.

BI data engineer SAZKA a.s.

DevOps Engineer Knihobot s.r.o.

Chief Marketing Officer OKTAGON MMA

Procesní inženýr Philip Morris ČR

Aby se v létě nepřehřáli

Zimu máme vyřešenou. Jak ale naopak zabránit přehřátí v létě? Pomoci můžou chladicí podložky, třeba ty od značky Trixie. Prodávají se v různých velikostech a použít je můžete jak doma na podlaze, tak třeba v autě, boudě nebo přepravce. A jak to funguje? Podložku nemusíte nijak speciálně chystat, stačí, že si na ni pes nebo kočka lehnou – chladicí účinek se spouští samotným tělesným kontaktem.

Aby si pochutnali

Pamlsky Dogfitness

Pro kousek něčeho dobrého by naše zvířata udělala snad cokoliv. Proto ať už se chystáte na trénink, chcete je odměnit za dobré chování nebo jim prostě jen trochu přilepšit, hodí se mít vždycky po ruce zásobu pamlsků. Jak to ale udělat, aby náhodou nedošly? Předplaťte jim je. Pamlskové předplatné od Dogfitness je zajišťuje každý měsíc čerstvé. Stačí si zvolit příchuť a počet měsíců.

Aby pes poslouchal a páníček se z něho nezbláznil

Jasně, socializaci mezi dalšími psy nic nenahradí, ale někdy se prostě návštěva cvičáku úplně nehodí. V dnešní době to ale nemusí být nutně problém. Existuje spousta online kurzů, které s výchovou psa můžou pomoct, čímž obdarujete vlastně i sami sebe. Zkuste třeba ten od profesionálního trenéra Roberta Zlochy. Kurz nabízí ve třech verzích – pro štěňata, puberťáky a dospělé psy. A pak případně pro ty, kdo by se sami chtěli stát trenéry. Naučíte se, jak na to, aby pes netahal na vodítku, chodil u nohy nebo poslouchal na přivolání.

Aby se vždycky vrátili domů

Foto: Løype Løype Tag

Noční můra páníčků? Že se jim psi zaběhnou a už se nevrátí. Větší klid může zajistit obojek Løype Tag. Jde v podstatě o chytrou známku, která kromě důležitých údajů, jako je jméno zvířete a kontakt na majitele, obsahuje i QR kód, který nálezce přesměruje na speciální webovou stránku. Tam se o něm dozví všechny podstatné informace – třeba záložní kontakty na majitele nebo informace o očkování. Usnadní tak návrat nalezence domů.