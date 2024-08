Večírek roku, který by záviděl i Ludvík XIV. Třetí ročník Nebálu vezme návštěvníky na uměleckou odyseu

Uložit 0

Trochu ples, trochu párty, trochu cirkus a trochu art. Tak sám sebe popisuje Nebál, výpravný artový event pod taktovkou gastronomické skupiny Lidi z Baru, která v Brně provozuje podniky jako Bar, který neexistuje, Super Panda Circus, 4pokoje nebo hotel Anybody. Teď si do svého portfolia přidá už třetí ročník Nebálu, tentokrát na téma Odysea aneb Putování za poznáním. A ani letos se na extravaganci šetřit nebude.

Brněnská Nová Zbrojovka se v sobotu 7. září stane svědkem události, která přepisuje pravidla tradičních večírků a plesů. Třetí ročník desetihodinového Nebálu slibuje návštěvníkům zážitek, na který jen tak nezapomenou.

„Když jsem tehdy přemýšlela nad názvem, věděla jsem jen to, že to bude trochu párty a trochu bál, i když ne úplně… A tak jsem přišla s názvem Nebál, který se hned v týmu ujal. Stejně jako charakteristika eventu, kterou si každý může vyložit po svém: představte si, jak by vypadalo, kdyby se Ludvík XIV. rozhodl uspořádat večírek v současné době? Nebál je určen každému, koho zajímá odpověď na tuhle otázku,“ vysvětluje původní záměr marketingová manažerka projektu Veronika Kučerová.

Letošní ročník ponese podtitul Odysea aneb Putování za poznáním, který má reflektovat nekonečnou lidskou touhu po objevování nových světů a zážitků. „V našich životech putujeme neustále. Od narození ke smrti. Na konkrétní místa. Za poznáním, slastí, krásou. A právě to se budeme snažit do scénáře Nebálu promítnout,“ dodává Kučerová.

Návštěvníci se tak mohou těšit na několik vizuálně uzpůsobených koutů, z nichž každý bude vyprávět svůj vlastní příběh. Od světa Extáze, kde můžou objevit své nejautentičtější já, až po svět Harmonie, který jim umožní zastavit se a nalézt krásu ve všednosti. Pro ty, kdo touží po dálkách, je pak připraven svět Transcendence, kde bude možné poznat jiné kultury skrze vůně, zvuky a doteky.

Je patrné, že na Nebálu nebývá nouze o rekvizity, a jinak tomu nebude ani letos. Pro dosažení kompletního zážitku autoři využijí čtyři kilometry červené látky, pět padáků, 21 disco koulí nebo 120 kostýmů. „Důležitou složkou Nebálu je celková scénografie, která má blíže k divadlu než večírku. Baví nás využití netradičních materiálů, půjčujeme si nábytek a rekvizity z divadel či Barrandova. I samotné bary jsou často pojaté jako objekty vytvořené přímo pro tuto událost,“ vysvětluje manažerka projektu Eva Gerych.

„Baví mě propojovat lidi z různých odvětví, kteří by se na společném projektu nejspíš nesetkali. A tak tým Nebálu tvoří dramaturg, scénografka, divadelní režisérka, lightdesignéři, scénaristka, psycholog, módní návrhářka, UX designérka, šéfové našich barů, principál zážitkového hotelu Anybody Adam Vodička a pak samozřejmě spousta produkčních a techniků,“ dodává Gerych, která má za sebou dlouhou historii pořádání akcí. Atmosféru na Nebálu nicméně vytváří i samotní návštěvníci, a proto mají kompletní svobodu projevit svou odvahu skrz vlastní kostým. Ať už se rozhodnou pro kýčovitou extravaganci, nebo naopak sebevědomou nahotu.

Součástí Nebálu bude samozřejmě i živé umění. Vystoupí celkem 160 umělců, kteří nabídnou pestrou směsici hudebních žánrů a performance. Návštěvníci se tak mohou těšit třeba na latinskoamerické duo Gatafiera, britskou RnB zpěvačku Aka Kelzz, elektronické uskupení Viah nebo třeba na Filharmonii Brno & Percussion Ensemble JAMU.

Program ale potěší i milovníky cirkusu a fyzického divadla – na Nebálu proběhnou show z kategorie novocirkusu, handbalancingu, současného baletu nebo vzdušné akrobacie.„Už třetím rokem si ověřujeme, že možné je všechno a že i nápad, který se zdá zprvu úplně šílený, se dá realizovat,“ uzavírá manažerka Eva Gerych.

Řada dalších věcí prozatím zůstává tajemstvím. Součástí minulých ročníků byly ale například vyjížďky luxusními vozy řízenými herci, pobyt v rajské zahradě s plněním úkolů intimního rázu nebo třeba jízda na kolotoči.

Akce ale není jen o umění. Jelikož ji pořádá gastroskupina, bude v Nové Zbrojovce k dispozici přes třicet barů a pointů, které návštěvníkům nabídnou to nejlepší z brněnské gastronomické scény. Zastoupeny budou nejen podniky skupiny Lidi z Baru, ale také třeba Butcher’s Restaurant a Kobliha Brno.

Nebál není jen brněnský večírek roku – je to doslova odysea pro milovníky umění, netradičních zážitků i té gastronomie. Vstupenky jsou už nyní k dispozici na webu nebal.cz za cenu 1 390 korun.