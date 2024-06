Tišší a bezpečnější nádraží v Pardubicích stálo 7 miliard. Další miliarda půjde do odbavovací haly

Uložit 0

Je to třetí největší železniční uzel v Česku po Praze a Brnu. I proto Správa železnic investovala do modernizace nádraží v Pardubicích sedm miliard korun. Po čtyřech letech je hotovo. Další miliardu si vyžádá oprava odbavovací haly, která začíná nyní.

Pardubice si vysloužily třetí pozici díky tomu, že jsou na frekventovaném tahu z Prahy směrem na Moravu. Staví tu stovky dálkových i regionálních vlaků denně. Navíc tudy projíždí i mezinárodní vlaky. Každý den tudy projde dvacet tisíc cestujících. Státní společnost Správa železnic se tak rozhodla, že by tamní uzel podle toho také měl vypadat. Více než třemi miliardami přispěla také Evropská unie.

Rekonstruované je kolejiště, díky čemuž bude v Pardubicích provoz tišší, ale i rychlejší. Díky instalaci nového zabezpečovacího zařízení bude možné zvýšit rychlost na 160 kilometrů v hodině. O jednu kolej víc je ve směru na Rosice nad Labem při cestě na Hradec Králové a do Chrudimi.

Foto: SŽ Dojde na obchody, ale i obytný dům, který je součástí nádraží

Obnova se dotkla všech nástupišť, jedno nové přibylo. Zároveň se renovovalo jejich zastřešení, podpěry trakčního vedení, osvětlení, orientační, informační a kamerový systém, majáky nebo značení pro zrakově postižené. Pro cestující jsou tu pak nové lavičky a koše. Investice šla rovněž do dvou podchodů, kromě schodů jsou tu nově i výtahy, případně eskalátory. Přes kolejiště pak vede zastřešená lávka o délce 290 metrů až do sídliště Dukla.

„Díky stavbě se podařilo propojit i dvě doposud oddělené části města. Zlepší tak život cestujícím, kteří Pardubicemi projíždí, ale i místním,“ uvedl premiér Petr Fiala. A obnovou prošel rovněž nádražní hotel. Nově je z něj vzdělávací a ekonomické centrum Správy železnic. Na místo kina je v přízemí multifunkční sál a místo bufetu neveřejná jídelna pro zaměstnance a restaurace pro cestující.

Stát si od rekonstrukce slibuje zvýšení atraktivity pro celou železnici, a to díky rychlosti a spolehlivosti, která se spolu s rekonstrukcí zvyšuje. A to i pro místní. V rámci rekonstrukce totiž vznikla také nová zastávka Pardubice centrum, která je v docházkové vzdálenosti do středu města. Celková investice činí 6,36 miliardy korun, dalších 74 milionů stála nová zastávka.

Foto: SŽ Zbytek nádraží je hotov, investice vyšla na sedm miliard

Hotovo ale ani zdaleka není, nyní se stavbaři pouští do další části nádraží – obnovou projde i památkově chráněná nádražní hala, která je považovaná za nejkvalitnější funkcionalistické nádraží s hotelem v bývalém Československu. Rekonstrukcí projde jižní provozní křídlo, stejně jako to západní, kde se nachází bytový dům.

Součástí prací za 1,014 miliardy korun je oprava střechy, fasády i celého interiéru. Budova se vrátí do původní podoby, ovšem s moderním vybavením. Na střeše tak bude fotovoltaická elektrárna, zatímco pod střechou bude nově bezbariérový vchod, další prostor pro obchody a služby, či nové toalety. V rámci rekonstrukce, která potrvá až do roku 2026, by ale mělo dojít také k opravě bytového domu.