Kdo chce uspět v byznysu, měl by pro inspiraci a poučení poslouchat ty, kteří už se prosadili. A hned zkraje roku 2022 také sledovat Twitter. Právě tam publikovali prvního ledna své zkušenosti s podnikáním dva lídři českého technologického světa – Tomáš Čupr a Ivo Lukačovič. První se o slovo na sociální síti s modrým ptáčkem ve znaku přihlásil zakladatel Rohlíku.

Tomáš Čupr označil loňský rok z pohledu své skupiny jako skvělý, protože od investorů v čele s Index Ventures nabrali 350 milionů dolarů (zhruba 7,6 miliardy korun), v tržbách překročili půl miliardy dolarů a stali se dolarovým jednorožcem, tedy firmou s tržní hodnotou přesahující jednu miliardu dolarů.

„Tohle by mohl být středoevropský příběh úspěchu. Jak mít víc takových v našem regionu?“ zeptal se Čupr na Twitteru a následně zveřejnil v angličtině vlákno devíti příspěvků, kde zformuloval několik hlavních tezí a bodů, které se při své cestě s Rohlíkem naučil.

V prvním bodě nabádá, aby se startupy z východní a střední Evropy nebály nabírat peníze od věhlasných fondů, a to i za cenu „východoevropské slevy“. Podle Čupra se to vyplatí, protože globální fondy jim poskytnou neopakovatelnou síť kontaktů a nástrojů vhodných k růstu. Z těch zdejších prý podobným zázemím disponují jen málokteré, například Credo Ventures nebo Kaya.

2021 was great for @rohlikgroup.

We raised $350m from @PartechPartners and @IndexVentures.

We nearly doubled L12M revenue to over $500m and became an unicorn.

This could be a Central european success story. How to have more of those in our region? A 🧵.

