Tomáš Čupr spouští investiční skupinu. Její hodnota díky Rohlíku překračuje 17 miliard a má rychle růst

Doposud byl Tomáš Čupr znám především jako podnikatel. Založil a úspěšně prodal Slevomat a Dáme jídlo a dnes stojí v čele online supermarketu Rohlík, který se s rozvozem potravin rozpíná po Evropě. Čas od času udělal nějakou větší či menší investici v různých oborech a teď nazrál čas, aby dal svým investičním aktivitám jasnější řád a strategii. Spouští proto investiční skupinu TCF Capital, v jejímž názvu se skrývá Tomáš Čupr Family, jejím hlavním aktivem bude Rohlik Group a v budoucnu chce se svými kolegy najít další podobně rostoucí firmy s velkým potenciálem.

„Dosud jsem byl známý hlavně jako podnikatel. Mám za sebou Slevomat, Dáme jídlo, dnes Rohlík. Postupem času jsem přemýšlel, jak zhodnocovat prostředky, které jsem si svou podnikatelskou činností vydělal. Většinu jsem dal do Rohlíku, hodně jsem se zadlužil, abych v něm mohl koupit velký podíl, což se mi poměrně zásadně vyplatilo. Víceméně jsem ale dělal oportunistické a ad hoc investice. Rozhodli jsme se proto nyní zprofesionalizovat to, co už nějakou dobu děláme,“ vysvětluje motivaci za založením vlastní investiční skupiny Tomáš Čupr.

V celé skupině Rohlik Group, která zaštiťuje aktivity online supermarketu napříč evropskými trhy, dnes Čupr drží zhruba 42 procent a jde tak o klíčové aktivum jeho portfolia, které má aktuálně v hodnotě převyšovat 720 milionů eur. To je v přepočtu 17 miliard korun. TCF Capital rovněž drží pozice v českých startupech, jako jsou Keboola, FlexDog či Rossum. Další investice chce Čupr hledat zejména v páteřních či infrastrukturních firmách z oblastí, jako je zemědělství, produkce či zpracování jídla a rychloobrátkového zboží, výroba či retaileři a velkoobchody.

Ještě v letošním roce by mohl Čupr prostřednictvím TCF Capital podle svých odhadů proinvestovat desítky milionů eur, konkrétní investiční cíle ale zatím prozrazovat nechce. Rozličná může být i podoba a profil jednotlivých investic. Z velké části chce Čupr investovat vlastní prostředky, ale do některých záměrů plánuje vpustit také externí kvalifikované investory. V jaké formě a poměru to bude, se teprve rozhodne, nicméně do budoucna v TCF Capital očekávají, že by externí zdroje mohly představovat zhruba pětinu aktiv. Variantou je například otevření specializovaných fondů, které se zaměří na konkrétní typ firem.

„Chci se zaměřit na investice do ziskových firem v pozdější fázi vývoje, ve kterých vidím zajímavou službu nebo produkt a za kterými stojí tým správně nastavených lidí. Zároveň si vybírám takové projekty, u kterých cítíme, že mohu pomoci i jinak než jen finančně,“ říká Čupr. Jednotlivé investice, oblasti zájmu i způsoby jejich provedení mohou být do budoucna rozmanité. Zakladatel Rohlíku přirovnává anabázi vzniku vlastní investiční skupiny k tomu, když například Jiří Šmejc zakládal Emma Capital, která byla postavena na jeho tehdejším podílu v Home Creditu.

Foto: Rohlik Group Tomáš Čupr, zakladatel online supermarketu Rohlik.cz

V případě TCF Capital je tím hlavním aktivem, na kterém se bude stavět, zase Rohlik Group. „Jiří Šmejc je ale zatím někde jinde,“ usmívá se Čupr a srovnávat se prý se současným šéfem PPF určitě nijak nechce. Stejně jako Emma Capital či jiné private equity skupiny typu PPF, EPH, Pale Fire Capital či R2G chce kombinovat různé typy investic, včetně vlastního i externího kapitálu, a vybírat vždy tu nejvhodnější variantu pro všechny zúčastněné. I díky tomu, že plánuje investovat řádově větší částky, než bývá v regionu a vybraných oblastech běžné, by podle něj měly být příležitosti pro investory, co se týče zhodnocení, zajímavější.

Plány má čtyřicetiletý Čupr velké. Do roku 2030 by chtěl mít v TCF Capital v ideálním scénáři v celkové hodnotě spravovaných aktiv pět miliard eur, což je v aktuálním přepočtu zhruba 118 miliard korun a sedminásobek stávající hodnoty. Pomáhat s tím bude také výkonný ředitel TCF Capital Petr Klekner, který má historicky zkušenosti z firem jako LG, Philips, L’Oréal a naposledy z maďarské pobočky Rohlik Group Kifli.hu, kterou řídil z pozice CEO. Z poradenské společnosti Deloitte přichází vyhledávat vhodné investiční příležitosti Petra Spáčilová.

Aktivně bude zapojen ve vlastní investiční skupině i nadále také Čupr, který věří, že může vybraným firmám pomoci v rozvoji nejen finančně, ale také svými nabytými zkušenostmi ze světa byznysu. Zároveň říká, že přichází se zajímavou propozicí, která kombinuje několik faktorů. Jednak se chce zaměřit na růstové investice o velikost kolem 30 až 50 milionů eur (700 milionů až 1,2 miliardy korun), kterých je ve střední a východní Evropě ve srovnání s jinými regiony málo. Za „neférovou výhodu“ vůči jiným investičním fondům pak označuje ekosystém, který vytvořil kolem celého Rohlíku.

Firmám dokáže díky zkušenostem i infrastruktuře Rohlíku pomoci se vstupem na zahraniční trhy. Chce se zaměřit například na lokální producenty jídla, které se do zahraničí dostávají obvykle jen velmi složitě. K úspěchu totiž podle Čupra potřebují především silnou značku, aby je v regálech obchodů někdo poznal. To stojí peníze a mnoho výrobců na to nemá prostředky ani know-how. „A my jim v tom dokážeme s Rohlíkem pomoci, ukážeme jejich značku přímo na našich stránkách v dané zemi,“ vysvětluje.

Díky historickým významným investicím do Rohlíku všeho druhu plánuje pomáhat také s financováním a upozorňuje, že jedna z největších překážek, na kterou mohou firmy při svém růstu a expanzi narazit, je lidský kapitál. „Jestli je v Evropě nějaký makro risk, proč se může expanze nepovést, tak to, že vám dojde pracovní síla,“ říká zakladatel Rohlíku. Proto jeho skupina ve velkém investuje do automatizace a robotizace skladů a stále důležitější bude efektivní logistika a skladování také pro další hráče nejen ve světě rychloobrátkového zboží. A také tady chce být v rámci TCF Capital nápomocen.