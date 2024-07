Slavia má posilu i pro fanoušky. V Edenu budou piva od Plzeňského Prazdroje, na Spartě dál Staropramen

Uložit 0

Fotbalový svět poslední týdny žije především mistrovstvím Evropy. Zároveň se ale pomalu rozbíhá dění v domácí soutěži, kde startují přípravy, oznamují se nové posily a přední kluby se chystají na první utkání v předkolech evropských pohárů. Největšími favority na mistrovský titul budou letos opět Sparta se Slavií, které se předbíhají také v práci s fanoušky. Fotbalový klub z Vršovic si teď pro ně připravil velkou pivní novinku. Slavia oznámila, že v Edenu bude od nové sezony čepovat „desítku“ Radegast a před stadionem i plzeňskou „dvanáctku“. Na Spartě v tomto ohledu žádné novinky nechystají.

Posledních osm let se v Edenu, kde Slavia hraje své domácí zápasy, čepovalo pivo Lobkowicz. Obě strany spolupracovaly mimo jiné proto, že do Pivovaru Vysoký Chlumec, kde se značka Lobkowicz vyrábí, historicky vstoupila čínská společnost CEFC. Právě ta do roku 2018 vlastnila i Slavii, než ji převzala jiná čínská společnost CITIC. Letos pak klub koupil jeden z nejbohatších Čechů a majitel energetické skupiny Sev.en Pavel Tykač. Teď se novým obchodním partnerem Slavie stal Pivovar Radegast, který je součástí Plzeňského Prazdroje.

Na slávistický stadion zamíří piva obou těchto značek. „Obchodní spolupráce s Pivovarem Radegast je pro nás velkou příležitostí. Těšíme se, že fanouškům nabídneme nejen skvělý fotbal, ale i vynikající pivo,“ dodává Václav Kudrna, obchodní ředitel SK Slavia Praha, která aktuálně vyjednává ještě o jedné transakci směrem z Plzně, tentokrát však ve sportovní rovině. Útok pražského klubu by měl brzy posílit reprezentační útočník Tomáš Chorý, který v dresu Viktorie Plzeň vstřelil dvanáct branek.

Díky spolupráci s Radegastem se mohou fanoušci těšit v koridoru Tribuny Sever i na tankové pivo, v němž bude Radegast Rázná 10. Ve fanzóně před stadionem a také ve VIP prostorech Fortuna Areny, jak se vršovický stadion oficiálně jmenuje, bude k dispozici dvanáctistupňový Pilsner Urquell. Uvnitř fotbalových stadionů v Česku je totiž na základě legislativních nařízení možné čepovat pivo pouze do 4,3 % obsahu alkoholu. Jelikož má Plzeňský Prazdroj o desetinu procenta obsahu alkoholu více, není možné ho nabízet v klasickém koridoru.

Debaty o možné změně pivního partnera dlouhodobě probíhají také mezi fanoušky konkurenční Sparty, která na svém stadionu na Letné od roku 2019 nabízí Staropramen. Samotné vedení AC Sparta Praha nicméně žádnou změnu v této oblasti nechystá. „Změnu neplánujeme,“ potvrdil pro CzechCrunch Kamil Veselý, ředitel marketingové komunikace.